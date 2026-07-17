Artur Gac, Interia: Kilka dni temu rozważaliśmy ten najbardziej pozytywny i mniej pozytywny scenariusz w przypadku Szymona Marciniaka, ale brał pan też pod uwagę, że w ogóle nie zostanie już wyznaczony do końca turnieju. I tak też się stało.

Michał Listkiewicz: No niestety, tak się wydarzyło. Jak panu mówiłem, Pierluigi Collina jest człowiekiem nieprzewidywalnym. Nie jest to żadna nowa sprawa i może nie jest to wada. To taki pozytywny dyktator, znaczy sam podejmuje decyzje. Tam ciało kolegialne jest tylko fasadowe. Zresztą byłem w nim wiele lat, to wiem jak funkcjonuje. Cóż, podjął taką decyzję i mając asy w rękawie, zagrał waletem. Czasami w kartach też zagranie waletem przynosi zwycięstwo, zobaczymy.

- To, że Szymon nie będzie prowadził finału stało się oczywiste od momentu, jak Argentyna do niego awansowała, a nie Anglia. Jednak myślałem, że trzecie miejsce dostanie. Natomiast ta obsada dla mnie jest kompletnie nielogiczna.

To po kolei, finał poprowadzi Slavko Vinčić.

- Slavko Vinčić, czyli facet, który ostatnio, mówiąc delikatnie, nie sędziował za dobrze. Już nie wspominam tylko o meczu Szwecja - Polska, co nas dotykało osobiście, więc trochę emocjonalnie ocenialiśmy, ale też inne jego sędziowane mecze. I nie chodzi tu tylko o moją opinię, ale w opinii fachowców, dziennikarzy i kibiców jest wielu na świecie lepszych sędziów, nie tylko Szymon Marciniak. Ja nie mogę pojąć, jak można było postawić na faceta, który był aresztowany, co przecież nie tak dawno szeroko pisały media, bo ledwie sześć lat temu. Czyli uczestniczył w podejrzanych różnych historiach i zadawał się ze środowiskiem mafijnym, za co był zawieszony, a potem odwieszony. I teraz w nagrodę dostał finał mistrzostw świata. To ja już nie wiem, na jakim świecie żyję.

A w kwestii Wenezuelczyka Jesusa Valenzueli, który otrzymał nominację na mecz o 3. miejsce?

- To się jakoś broni. Chociaż myślałem, że jeśli nie Szymon, to posędziuje arbiter z Jordanii, bo do tej pory spisywał się bardzo dobrze. Widocznie może jakaś polityka w tle, może znowu pan prezydent Donald Trump? Bo wiadomo, że Wenezuela teraz jest tym krajem, który Stany Zjednoczone znowu lubią od czasu wywiezienia ich prezydenta. Dlatego może tu się polityka też kryje, choć to oczywiście tylko rozważania.

Poprzednio mówił pan, że Collina podejmuje decyzje jednoosobowo, może tylko posłuchałby się prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Ja dodałem, że może jeszcze prezydenta Trumpa, gdyby miał jakiś interes, a wtedy pan przytaknął.

- Tak, przy czym Vinčić to już na pewno nie Trump. Myślę, że może być również chęć załagodzenia kontaktu z UEFA, która bardzo ostro wystąpiła po decyzji o zawieszeniu kartki dla Amerykanina. I nawet się pisało już o otwartej wojnie UEFA versus FIFA, a wiadomo, że prezydentem UEFA jest Słoweniec, pan Aleksander Čeferin. A Vinčić jest nie tylko jego rodakiem, ale także pupilkiem i jest przez niego bardzo dowartościowywany. O czym świadczy fakt, że przecież sędziował też finał Ligi Mistrzów. Tak że z tego tworzy się jakaś pajęczyna, ale nic na to nie poradzimy. Szymon był trzy razy na mundialu, co się nie zdarzyło nigdy w historii. A Pierluigi Colina... Niech sam, we własnym sumieniu, to rozstrzygnie. Szymon jest w dobrym towarzystwie, bo kiedyś tak potraktowano Howarda Webba, kiedy najwybitniejszy w tamtym czasie sędzia na świecie też poprowadził dwa mecze w fazie eliminacyjnej i potem już żadnego. I, co gorsza, trzymano go do końca.

Identycznie, jak Marciniaka.

- Myślę, że największa przykrość dla Szymona to nie fakt, że nie ma finału, co można było być może nawet zakładać przed turniejem, bowiem nigdy nie trafiły się jednej osobie dwa finały pod rząd. Jeśli jednak nie mam co do faceta dalszych planów, to po fazie grupowej odsyłam go do domu. Przecież połowa sędziów już po drugiej turze, czyli po 1/16 turnieju, wyjechała. Więc jeśli w talii kart trzymam asy na decydującą rozgrywkę, a potem wychodzę dużo słabszą kartą, to dużo ryzykuję. Mimo wszystko życzę Pierluigiemu, żeby to wszystko wyszło i nie było żadnych dyskusji na temat sędziowania po sobotnio-niedzielnych meczach.

Gdyby snute przez pana scenariusze, poparte faktami i logiką, były właściwe, to jest to przerażające. Bowiem znów unaoczniłoby, jak ten świat jest do spodu zepsuty. Więc mnie do głowy przychodzi wariant, że Marciniak pozostawał w talii tylko dlatego, że gdyby po drodze Vinčić popełnił potężny, ewidentny błąd, to wtedy trzeba by było zmienić układankę.

- Tak myślę, właśnie tak myślę. Trzymanie do końca na przykład dwóch sędziów francuskich i dwóch angielskich jakoś się broniło, bo gdyby Francja i Anglia odpadły w ćwierćfinale, to zostają świetni sędziowie i byliby kandydatami. Tymczasem trzymanie Szymona, gdy Polska w ogóle nie gra na mundialu, czy Włocha Maurizio Marianiego, było... Nie chcę powiedzieć, że złośliwe, bo myślę, że Collina - jak mówiono - darzy sympatią Marciniaka. Jednak jak to bywa, czasami jakieś interesy, choć w tym nie ma broń Boże żadnej korupcji, a tylko nacisk polityczny i chęć zażegnania pewnych sytuacji, jak w przypadku UEFA. I to nie jest fajne. Co zrobić? Można życzyć moim młodszym kolegom z Wenezueli i Słowenii, żeby perfekcyjnie posędziowali dwa najważniejsze mecze turnieju.

- Chociaż nie sądzę, żeby Vinčić był w stanie tak ten finał posędziować jak Marciniak cztery lata temu w Katarze. Po prostu jest nie tej klasy sędzią. To bardzo dobry arbiter, ale niewybitny, popełnił masę błędów, plus ta sprawa z Bośni, z miejscowości Bijeljina. W Polsce tylu sędziów zawieszono i ukarano za korupcję, nawet za przyjęcie butów piłkarskich i słusznie, że to zrobiono. A tam facet z mafiozem od narkotyków baluje w towarzystwie bardzo mętnym, przyłapano ich na zażywaniu narkotyków. Oczywiście za to nie idzie się do więzienia, że ktoś znalazł się w złym gronie, ale jako sędzia sportowy to chwileczkę... Myślę, że w Skandynawii, a nawet i w Polsce taki gość już do sędziowania by nie wrócił.

Ta sytuacja oczywiście nie odbiera Marciniakowi jego całego dorobku, ale jest dla niego bardzo trudna. Będzie musiał to w sobie jakoś przetrawić, bo znalazł się w fatalnym położeniu.

- Wie pan, ja teraz pewnej rzeczy się obawiam. Wiemy, jak jest w Polsce, że mamy hejt i dogryzanie wszystkim, którzy jakiś sukces odnieśli. Boję się, że teraz na Szymona w naszym kraju pójdzie akcja pod tytułem, że zasłużył sobie, ma to co chciał, że jakieś mecze słabo sędziował w lidze. Ja teraz bym oczekiwał, że całe środowisko piłkarskie polskie, kibicowskie i dziennikarskie właśnie wesprze Szymona. Tym bardziej, że potraktowano go niesprawiedliwie. Bo gdyby sędziował półfinał i na tym zakończył, a może nawet ćwierćfinał, to okay, trzeba to przyjąć. Ale po dwóch meczach trzymać gościa przez tyle czasu i takie potraktowanie?

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- Oczywiście nie ukrywam, że Szymon jest moim przyjacielem, a członkiem jego teamu jest mój syn. Więc oczywiste, że będę ich wspierał, ale gdybym nawet był tylko zwykłym kibicem i żadnego z nich nie znał, to też okazałbym im wsparcie w trudnym momencie. Łatwo poklepywać po plecach, a trudno w momencie - trzeba powiedzieć - porażki też wspierać. Tak samo jest z drużyną. Niech pan zobaczy, jak Norwegów przyjęto w kraju. Odpadli już w ćwierćfinale, a mimo to tłumy kibiców i cała Norwegia biła im wielkie brawa. I może tak samo, uważam, powinniśmy teraz bić brawo Szymonowi. Przypomina mi się sytuacja, jak polska reprezentacja wróciła z Korei po bardzo nieudanym mundialu. Pamiętamy, co działo się w kraju i wobec trenera Jerzego Engela. A na lotnisku była jednak grupa kibiców, jakieś kilkaset osób, bardzo życzliwie nastawionych. Ówczesny wicepremier Andrzej Lepper też się pojawił i mówił, że na tym polega sport, czyli porażkę trzeba przyjąć z godnością i podziękować za walkę. Uważam, że tak samo powinno się teraz powitać Szymona Marciniaka.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

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Szymon Marciniak, Slavko Vincić ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features/East News, Grzegorz Wajda Reporter

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





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