Burza po decyzji Infantino. Dla szefa FIFA nagięli swoje przepisy

Tegoroczne mistrzostwa świata powoli zmierzają do końca. Impreza ta pod przynajmniej dwiema kwestiami jest wyjątkowa w skali całej dotychczasowej historii. Po raz pierwszy turniej organizują aż trzy państwa - USA, Meksyk oraz Kanada. Na mundialu w 2026 roku wystąpiło aż 48 drużyn, co w ostatecznym rozrachunku dało nam rekordowe 104 spotkania rozegrane podczas całego turnieju.

Twarzą tych zmian, jak i całych mistrzostw świata jest Gianni Infantino. Prezydent FIFA od wielu lat budzi ogromne kontrowersje, na co wpływ mają również wcześniejsze decyzję, związane m.in. z organizacją mundialu w Katarze w listopadzie i grudniu 2022 roku, co stanowiło wyłom od tradycji.

Burzę wzbudziła również ostatnia decyzja o zawieszeniu czerwonej kartki Amerykanina Folarina Baloguna. Sam prezydent Donald Trump podkreślił, że kontaktował się w tej sprawie z Infantino, co wzbudziło powszechne oburzenie. Swego czasu głośno było również o zażyłych relacjach Szwajcara z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

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Bezprecedensowa decyzja. Dla Gianniego Infantino zrobili wyjątek

Kontrowersje wzbudza nie tylko działalność służbowa Infantino, ale również i jego życie osobiste. Szwajcar od lat jest w związku małżeńskim z pochodzącą z Libanu Leeną Al Ashqar. Para wspólnie dorobiła się czterech córek.

W lutym 2026 roku w mediach przebiła się zaskakująca informacja o nadaniu Infantino obywatelstwa Libanu. Decyzja to rzecz jasna była związana z żoną prezydenta FIFA. Kulisy uzyskania nowego paszportu wzbudziły jednak spore kontrowersje. Wszystko przez przepisy obowiązujące w tym kraju.

Tamtejsze ustawodawstwo nie przewiduje możliwości "przekazania" przez Libanki obywatelstwa swojemu mężowi oraz dzieciom. Inaczej wygląda to w drugą stronę - dzieci Libańczyka automatycznie uzyskują obywatelstwo, a żona-cudzoziemka otrzymuje je po pewnym czasie trwania związku małżeńskiego.

Dla szefa FIFA ostatecznie zrobiono wyjątek, o czym publicznie mówił m.in. prezes libańskiej federacji Haszem Hajdar. Prezydent Libanu Joseph Aouna wydał zgodę, a kilka miesięcy temu Infantino oficjalnie odebrał swój trzeci paszport. Infantino dodatkowo posiada obywatelstwa Szwajcarii oraz Włoch, skąd pochodzą jego rodzice.

- To był zaszczyt gościć w Bejrucie, aby otrzymać libański paszport z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Gmin. Serdecznie dziękuję Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Gmin, a także ministrowi Ahmadowi al-Hajjarowi za ten szczególny zaszczyt oraz prezesowi Haszemowi Hajdarowi i sekretarzowi generalnemu Jihadowi El-Chohofowi za obecność podczas tej wyjątkowej chwili. Kocham Liban i czuję się jak w domu w tym pięknym kraju! - napisał Infantino w lutym 2026 roku, tuż po odebraniu obywatelstwa Libanu.

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Gianni Infantino (na pierwszym planie) w towarzystwie prezydenta USA, Donalda Trumpa ROBERTO SCHMIDT East News

Szef FIFA Gianni Infantino i Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej SEBNEM COSKUN AFP





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