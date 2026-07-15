A chodzi o oprawę, która ma towarzyszyć finałowi mistrzostw świata. Wedle zapowiedzi odbędzie się ona z pełnym rozmachem, z iście amerykańskim sznytem. I to dosłownie.

Niedzielny mecz mają uświetnić występy gwiazd światowego formatu. Na liście uczestników ceremonii otwarcia znaleźli się: Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Tom Cruise oraz... IShowSpeed.

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FIFA wprowadziła jednak całkowitą nowość, bo w nawiązaniu do sportowych tradycji rodem z USA, do programu tegorocznego finału mundialu wprowadzone zostanie także show zorganizowane w przerwie spotkania na murawie MetLife Stadium. Jego obsada również robią wrażenie, bo o odpowiedni poziom rozrywki zadbać mają Madonna, Shakira, Justin Bieber oraz grupa BTS.

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Ta wyjątkowa skądinąd oprawa sprawi, że czas oczekiwania na drugą połowę będzie nieco dłuższy niż zazwyczaj.

- Wedle przewidywać przerwa w niedzielnym finale mistrzostw świata potrwa od 20 do 25 minut - informuje BBC.

- Organ zarządzający światowym futbolem ma ogłosić całkowitą długość przerwy w trakcie finału, ale jak informują źródła, FIFA celuje w to, by trwała ona około 20 minut - dodaje "The Athletic".

Obie wspomniane redakcje podkreślają jednak jednocześnie, że takie rozwiązanie sprawy byłoby niezgodne z przepisami gry w piłkę nożną, które reguluje IFAB.

Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB), czyli organ ustanawiający przepisy tej dyscypliny sportu, stwierdza w swoim regulaminie, że przerwa między połowami nie powinna przekraczać 15 minut

Zaznacza jednak jednocześnie, że czas ten może ulec zmianie, ale można tego dokonać wyłącznie w porozumieniu z sędzią i za jego pozwoleniem.

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Będzie to jednak kolejna forma wydłużenia czasu całego wydarzenia. Już same obowiązkowe dwie przerwy na nawodnienie dołożyły dodatkowe minuty. A jest to o tyle kuriozalne, że zostały one wpisane na sztywno w przebieg każdego spotkania. Bez względu na panującą aurę i włączoną klimatyzację.

Dla trenerów i całych drużyn, które wystąpią w niedzielnym starciu, może to być zupełnie nowa rzeczywistość. Jeśli bowiem do wyłonienia nowego mistrza świata potrzebna będzie dogrywka, a następnie seria rzutów karnych, całego finału najprawdopodobniej nie uda się zamknąć w ciągu trzech godzin.

MetLife Stadium. To na tym obiekcie zostanie rozegrany finał mistrzostw świata 2026 LOKMAN VURAL ELIBOL AFP

Gianni Infantino PATRICK T. FALLON AFP





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