Przed nami decydujące mecze tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. W nocy z 18 na 19 lipca poznamy drużynę, która ostatecznie sięgnie po trzecie miejsce, a niespełna dobę później wyłoniony zostanie kolejny czempion. FIFA tuż przed ostatnimi dwoma meczami ogłosiła, którzy sędziowie poprowadzą starcie o trzecie miejsce pomiędzy Francją a Anglią oraz finałową batalię pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Pierwsze spotkanie poprowadzi Jesus Valenzuela. W niedzielny wieczór natomiast w akcji zobaczymy Slavko Vincicia.

Wybór słoweńskiego sędziego na głównego arbitra finałowego starcia pomiędzy Hiszpanią a Argentyną wywołał niemałe poruszenie wśród dziennikarzy i ekspertów na całym świecie. Wielu przypomniało o kontrowersjach wokół 46-latka, o których głośno było w ostatnich latach. "Globalna hańba. Słoweniec Slavko Vincić, sędzia finału mistrzostw świata. Ani nie jest dobrym sędzią, ani nie miał dobrego sezonu, żeby zostać powołanym na mistrzostwa świata. Decyzja FIFA jest skandaliczna" - ocenił Pavel Fernandez z hiszpańskiego Teledeporte.

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"FIFA trolluje świat, wyznaczając Slavko Vincicia na finał mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Słoweniec miał katastrofalny sezon w Europie, tracąc kontrolę nad meczami, gdy poziom emocji wzrastał" - czytamy z kolei we wpisie profilu Archivo VAR.

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"FIFA wyznacza Slavko Vincicia na sędziego finału mistrzostw świata... sześć lat po tym, jak został aresztowany na imprezie s*ksualnej, gdzie znaleziono k*kainę i broń" - tak wybór FIFA skomentowała redakcja brytyjskiego Daily Mail.

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Nie zabrakło także komentarza z Polski. "SLAVKO VINCIC posędziuje finał Hiszpania - Argentyna! 1. szkoda Szymona Marciniaka. Dlaczego kończy mundial z zaledwie dwoma meczami?? 2. Wspaniała nagroda za błędy w barażu Szwecja - Polska, by wymienić tylko: brak karnego za faul w na Kamińskim (wyraźnie kopnięty w stopę w polu karnym, VAR nie interweniował); żółta dla Piątka (nawet nie dotknął rywala, ewidentna symulka); brak karnego za faul na Lewym, Vinčić dopatrzył się przypadkowego i naturalnego zagrania ręką Casha; rzekomy faul Zalewskiego na Elandze, po stałym fragmencie padł gol na 2-1 (powtórki: Polak nie faulował, liniowy dał nam nawet dał aut); zawodnik blokujący Lewego przy golu był na spalonym..." - ocenił Michał Pol.

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Znamy sędziego finału. Przypomniana skarga z Barcelony. "Wstyd i skandal"

Szymon Marciniak musiał obejść się smakiem. Kończy mundial z dwoma poprowadzonymi meczami na koncie

Tym samym stało się jasne, że Szymon Marciniak tegoroczne mistrzostwa świata zakończyli z jedynie dwoma występami. Pierwszy raz na murawie polski arbiter pojawił się podczas meczu fazy grupowej pomiędzy Argentyną a Algierią, który "Albicelestes" wygrali 3:0. Drugim poprowadzonym przez niego spotkaniem był mecz w grupie G pomiędzy Egiptem a Iranem, który zakończył się remisem 1:1.

Slavko Vincić natomiast miał okazję poprowadzić już trzy mecze na tym turnieju - grupowe pomiędzy Brazylią a Marokiem (1:1) oraz pomiędzy Jordanią a Algierą (1:2), a także mecz 1/16 finału z udziałem Meksyku i Ekwadoru (2:0).

Bezwzględna decyzja FIFA dla Marciniaka. Wzruszający moment. Tak zachował się Polak

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA East News

Slavko Vincić ze Słowenii MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jesus Valenzuela ODD ANDERSEN / AFP AFP





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