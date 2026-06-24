Burza na MŚ, złamany protokół. Nie podał ręki rywalowi. Powód przeraża

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Po wtorkowym meczu mistrzostw świata Anglia - Ghana w brytyjskich mediach wybuchła burza. Dotyczy ona jednak nie tylko zaskakującego remisu "Synów Albionu" 0:0, ale i tego, co wydarzyło się na murawie jeszcze przed samym spotkaniem. Pod lupą znaleźli się Thomas Partey oraz reprezentant Anglii Djed Spence, który miał nie podać ręki swojemu rywalowi. A powód, jaki za tym stoi, jest wręcz przerażający.

Piłkarze Anglii i Ghany w strojach meczowych podają sobie ręce przed meczem na MŚ 2026, widoczne flagi narodowe.
MŚ 2026 - kadry sprzed meczu Anglia - GhanaBuda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / x.com @FootballtweetAFP

W poniedziałkowym meczu grupy L reprezentacja Anglii tylko bezbramkowo zremisowała z Ghaną, co sprawia, że obie ekipy zajmują dwa czołowe miejsca w tabeli, mając na koncie po cztery punkty. Za nimi, z trzema "oczkami", znajduje się Chorwacja, która ograła 1:0 Panamę już pewną tego, że nie uda jej się sensacyjnie awansować do fazy pucharowej.

Najgłośniejsza scena - wobec braku goli - rozegrała się na stadionie w Foxborough nie w trakcie meczu, a tuż przed jego rozpoczęciem, podczas powitania obu ekip.

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Tomasz Brożek

MŚ 2026: Anglia - Ghana. Burza w mediach - Spence i Partey nie podali sobie ręki

W sieci pojawiły się bowiem nagrania, na których widać, że angielski piłkarz Djed Spence nie uścisnął dłoni pomocnika Ghany - Thomasa Partey'a. Zamiast tego, schował rękę do kieszeni. Rywal chwilę popatrzył na niego, jakby niedowierzając, po czym ruszył dalej.

O sprawie rozpisują się teraz angielskie media, polegając na filmach, które krążą po mediach społecznościowych.

Domniemane zachowanie Djeda Spenc'a to efekt oskarżeń, z jakimi mierzy się Thomas Partey. Dotyczą one siedmiu gwałtów oraz jednej napaści na tle seksualnym. 33-letni piłkarz Villarrealu - jak informuje BBC - ma w przyszłym roku stanąć przed sądem.

Angielscy kibice wygwizdali reprezentanta Ghany, który w meczu z Wyspiarzami debiutował na tegorocznych mistrzostwach świata. Przed meczem z Panamą nie został bowiem wpuszczony na teren Kanady, co także miało związek z jego obecną sytuacją prawną.

- Przed meczem Angielska Federacja Piłkarska (FA) nie udzieliła żadnych konkretnych wskazówek piłkarzom reprezentacji Anglii na temat tego, jak mają się zachować, gdy podczas ceremonii przedmeczowej w Bostonie spotkają się twarzą w twarz z Parteyem. Oczekiwano jednak, że wszyscy piłkarze reprezentacji Anglii będą postępować zgodnie z protokołami FIFA i uścisną dłoń każdemu ze swoich przeciwników, tak jak miało to miejsce w zeszłym tygodniu w meczu z Chorwacją w Dallas - podsumowuje sprawę Sky Sports.

Jak dodają tamtejsi dziennikarze, selekcjoner Thomas Tuchel został po meczu poproszony o komentarz w tej sprawie, ale rzecznik prasowy doradził mu, by nie zabierał głosu.

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