Burza na MŚ wokół Barcelony. Skarga do FIFA. Komunikat: 500 mln euro
Po meczu Argentyny z Austrią (2:0) głośno jest nie tylko o niebotycznym wyczynie Leo Messiego, ale i Julianie Alvarezie. Snajper "Albicelestes" niespodziewanie zabrał bowiem głos w sprawie swojej przyszłości, wprost mówiąc o chęci letniego transferu. Na jego słowa zareagowało Atletico Madryt. Jak wynika z komunikatu przesłanego do mediów, wszystko skończy się skargą na FC Barcelona, która została odesłana do klauzuli opiewającej na 500 mln euro.
- Nie jest to odpowiedni moment, by o tym mówić, ale nie mogę też tego ukrywać - staram się być uczciwym człowiekiem. Rozmawiałem z przedstawicielami Atletico Madryt i uważam, że dla wszystkich najlepszym rozwiązaniem jest transfer. Chcę spełnić swoje marzenie - wypalił po zwycięstwie Argentyny nad Austrią 2:0 Julian Alvarez w rozmowie z ESPN.
W ostatnim czasie oferty za 26-latka składały władze i FC Barcelona, i Realu Madryt. Jego deklaracja została jednak powszechnie odebrana jako chęć dołączenia do ekipy mistrza Hiszpanii. Tak odebrano ją także na Estadio Metropolitano.
Atletico Madryt postanowiło odpowiedzieć na stanowisko swojej gwiazdy. Komunikat pochodzący ze stolicy Hiszpanii cytuje na swoich łamach dziennik "As".
MŚ 2026: Julian Alvarez odpalił "bombę". Atletico Madryt reaguje
- Odpowiedź z biura klubu jest jednoznaczna - pisze wspomniana redakcja. Atletico Madryt od razu skierowało swój wzrok na Barcelonę, zaznaczając, że je przedstawiciele nie zachowywali się w przeszłości - przynajmniej z ich perspektywy - odpowiednio, choćby w trakcie sprowadzania Antoine'a Griezmanna.
"Rojiblancos" wysłali przy tym jednoznaczną wiadomość do Joana Laporty i spółki.
Nie ma takiej kwoty, za jaką Barcelona mogłaby kupić Juliana - nie zostanie on sprzedany do Barcelony. Albo zapłacą klauzulę (w wysokości 500 milionów euro), albo nic z tego
Co więcej, choć Julian Alvarez nie wspomniał wprost o Barcelonie, włodarze Atletico Madryt chcą skierować skargę do organów dyscyplinarnych FIFA za prowadzenia negocjacji z piłkarzem objętym kontraktem.
- Wszyscy wiedzą, że to nieuczciwy klub. Ale natknęli się na inny klub, który nie zamierza tego tak po prostu przełknąć - przekazała stołeczna ekipa.