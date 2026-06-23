Burza na MŚ wokół Barcelony. Skarga do FIFA. Komunikat: 500 mln euro

- Nie jest to odpowiedni moment, by o tym mówić, ale nie mogę też tego ukrywać - staram się być uczciwym człowiekiem. Rozmawiałem z przedstawicielami Atletico Madryt i uważam, że dla wszystkich najlepszym rozwiązaniem jest transfer. Chcę spełnić swoje marzenie - wypalił po zwycięstwie Argentyny nad Austrią 2:0 Julian Alvarez w rozmowie z ESPN.

W ostatnim czasie oferty za 26-latka składały władze i FC Barcelona, i Realu Madryt. Jego deklaracja została jednak powszechnie odebrana jako chęć dołączenia do ekipy mistrza Hiszpanii. Tak odebrano ją także na Estadio Metropolitano.

Atletico Madryt postanowiło odpowiedzieć na stanowisko swojej gwiazdy. Komunikat pochodzący ze stolicy Hiszpanii cytuje na swoich łamach dziennik "As".

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- Odpowiedź z biura klubu jest jednoznaczna - pisze wspomniana redakcja. Atletico Madryt od razu skierowało swój wzrok na Barcelonę, zaznaczając, że je przedstawiciele nie zachowywali się w przeszłości - przynajmniej z ich perspektywy - odpowiednio, choćby w trakcie sprowadzania Antoine'a Griezmanna.

"Rojiblancos" wysłali przy tym jednoznaczną wiadomość do Joana Laporty i spółki.

Nie ma takiej kwoty, za jaką Barcelona mogłaby kupić Juliana - nie zostanie on sprzedany do Barcelony. Albo zapłacą klauzulę (w wysokości 500 milionów euro), albo nic z tego

Co więcej, choć Julian Alvarez nie wspomniał wprost o Barcelonie, włodarze Atletico Madryt chcą skierować skargę do organów dyscyplinarnych FIFA za prowadzenia negocjacji z piłkarzem objętym kontraktem.

- Wszyscy wiedzą, że to nieuczciwy klub. Ale natknęli się na inny klub, który nie zamierza tego tak po prostu przełknąć - przekazała stołeczna ekipa.

Julian Alvarez AFP





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