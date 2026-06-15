Burza na MŚ. Otwarta wolta 13 państw. Oficjalne pismo dla UEFA

Tegoroczne mistrzostwa świata są rekordowe. Pierwszy raz bierze w nich udział 48 reprezentacji. Wśród debiutantów znajduje się między innymi kadra Curacao, która w niedzielny wieczór boleśnie poległa w starciu z Niemcami, przegrywając 1:7.

Właśnie do tego faktu nawiązywała jedna z ostatnich wypowiedzi szefa UEFA Aleksandra Ceferina, która przebiła się w mediach.

Mamy wiele meczów, które są nieciekawe

- Z drugiej strony, nawet małe kraje mogą uczestniczyć w imprezie i poczuć puls mistrzostw świata, co jest bardzo ważne - dodał przy tym Słoweniec.

Echem odbiła się jednak przede wszystkim pierwsza część zacytowanych słów, na którą teraz postanowili zareagować członkowie 13 krajowych federacji, które podpisały się pod oficjalnym listem skierowanym do UEFA.

Mistrzostwa świata 2026. Odpowiedź dla szefa UEFA. Oficjalne pismo

Do wspólnej wolty przystąpiły piłkarskie związki Republiki Zielonego Przylądka, Curacao, Uzbekistanu, Demokratycznej Republiki Konga, Haiti, Algierii, Tunezji, Maroka, Egiptu, Ghany, Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Południowej Afryki, wprost odpowiadając na wypowiedź Aleksandra Ceferina.

- Odrzucamy to stanowisko z szacunkiem, ale stanowczo. (...) Piłka nożna nie należy do wybranej grupy narodów. Jej siła tkwi w uniwersalności. (...) Jesteśmy przekonani, że każdy zakwalifikowany naród zasługuje na szacunek - cytuje treść wspomnianego listu Polska Agencja Prasowa.

Jego sygnatariusze podkreślili przy tym, że gra poszczególnych reprezentacji z mniejszych krajów na mundialu stanowi w źródło ogromnej motywacji na wiele pokoleń. Dla debiutantów jest natomiast wręcz historyczną szansą na to, by zaistnieć na arenie międzynarodowej.





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