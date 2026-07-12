Bunt u Anglików. Bellingham atakuje Tuchela. Zawrzało, a zaraz grają z Argentyną

Anglicy mają się z czego cieszyć. Co prawda w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach, ale ostatecznie awansowali do półfinału mundialu, gdzie zmierzą się z Argentyną.

Jude Bellingham znowu okazał się wielkim bohaterem Synów Albionu. Podobnie jak z Meksykiem - strzelił dwa gole, wyręczając Harry'ego Kane'a i wprowadził Anglię do strefy medalowej.

Thomas Tuchel może czuć się więc bardzo szczęśliwy. A jednak się tak nie czuje. Oczywiście, jest zadowolony z wyniku, ale po meczu wypowiedział kilka gorzkich słów w kierunku swoich podopiecznych. Nie podobała mu się gra, dzięki której Anglia pokonała Norwegię.

- Sami sobie bardzo utrudniliśmy życie. Wynik jest fantastyczny. Jesteśmy w czwórce najlepszych. To niesamowite, ale nie jestem zadowolony z naszej gry pod każdym względem - skarżył się selekcjoner Anglików.

- Utrudniliśmy sobie życie naszym stylem gry i tym, jak to zrobiliśmy: niedbale, z wieloma błędami technicznymi, bez wystarczającej szybkości i bez odpowiedniej powtarzalności - dodał Tuchel.

Cztery drużyny w grze o złoto. Oto pary 1/2 finału mundialu

Bellingham odpowiada Tuchelowi. Wypowiedź trenera nie spodobała się bohaterowi

Słowa niemieckiego szkoleniowca nie spodobały się wspomnianemu wyżej Jude'owi Bellinghamowi. Kiedy stawał do pomeczowego wywiadu, był niesamowicie szczęśliwy. Jednak kiedy usłyszał zacytowane słowa Tuchela, na jego twarzy pojawił się grymas niezadowolenia.

- Tak, no cóż, jakkolwiek by nie było. Na boisku jest ciężko, to trudne. Wszyscy piłkarze spisali się świetnie. Moje myśli i podziękowania kieruję do zawodników, którzy są tam na boisku i wykonują świetną robotę - odpowiedział wymownie Bellingham.

- Być może on (Tuchel - red.) nie wie, jak to jest grać w takich warunkach przeciwko Erlingowi Haalandowi, Martinowi Odegaardowi, Antonio Nusie i Alexanderowi Sorlothowi. To nie jest łatwa drużyna do pokonania. Nie da się wygrać wszystkich meczów wyłącznie długimi podaniami i tysiącem podań… czasami trzeba wygrać "brudnymi" metodami i właśnie to dzisiaj zrobiliśmy - dodał bohater Anglii.

Tymi słowami Bellingham wrzucił Tuchelowi niemały "kamyczek do ogródka". Nie tylko dał do zrozumienia, że nie spodobała mu się jego pomeczowa wypowiedź, ale także zasugerował, że przygotowany przez niego plan na spotkanie nie okazał się skuteczny, więc decydujący dla losów spotkania okazał się charakter zawodników.

Dla Anglii potencjalny konflikt trenera z jedną z największych gwiazd nie wróży niczego dobrego. Teraz Synowie Albionu muszą skupić się na półfinałowej batalii z Argentyną.

Thomas Tuchel Rodrigo OROPEZA AFP

Jude Bellingham CARL DE SOUZA AFP

Harry Kane i Jude Bellingham CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP





Jude Bellingham jest najlepszym piłkarzem reprezentacji Anglii na tym turnieju". Eksperci są pewni Polsat Sport