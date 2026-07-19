Kibice oczekujący "nudnego" meczu o trzecie miejsce z pewnością mogą być pozytywnie zaskoczeni. Już od pierwszych minut sporą dawkę emocji dostarczyli piłkarze reprezentacji Anglii, zdobywając w pierwszej połowie aż cztery bramki. Francuzi po przerwie nie mieli jednak zamiaru oddać rywalom brązowego medalu mistrzostw świata za darmo i szybko zaczęli nadrabiać straty. Ostatecznie tytuł trzeciej najlepszej drużyny piłkarskiej świata wywalczyli "Synowie Albionu", wygrywając 6:4. Choć Anglicy powrócili na podium mundialu po raz pierwszy od 1966 roku, nie uciszyło to dyskusji na temat przyszłości selekcjonera, Thomasa Tuchela. Niemiecki szkoleniowiec bowiem podczas czempionatu popełnił kilka błędów, które kosztowały jego drużynę miejsce w finale.

Koszmar stał się faktem. Wielka porażka na mundialu

W brytyjskich mediach zawrzało po meczu z Francją. Głośno na temat Thomasa Tuchela

Tuż po zakończeniu sobotniego meczu z Francją Brytyjskie media zaczęły głośno komentować sytuację Thomasa Tuchela. Zdania były mocno podzielone - jedni wprost ogłosili, że Niemiec nie zasługuje na kontynuowanie współpracy z Anglikami, inni sugerowali, że szkoleniowiec powinien dostać kolejną szansę.

"Dla Tuchela to absurdalnie dwubiegunowe zwycięstwo będzie usprawiedliwieniem, uciszając gwizdy, które nadszarpnęły jego imię przed rozpoczęciem meczu i chór krytyki, który towarzyszył mu od środowej porażki w półfinale z Argentyną. Zanotował najlepsze miejsce w mistrzostwach świata dla Anglii od 1966 roku. To nie do końca to, co wcześniej obiecywał, ale pierwszy brązowy medal" - czytamy na portalu Daily Mail Sport.

"Prawdę mówiąc, Anglia nigdy nie zagrała jako drużyna na tych mistrzostwach świata i musiała polegać na okresach grupowego oporu i chwilach indywidualnej inspiracji. Tuchel zasługuje na szansę, żeby to naprawić, ale popełnił błąd, gdy było to najbardziej potrzebne" - tak mundial w wykonaniu Thomasa Tuchela podsumowała ta sama redakcja w innym artykule.

Redakcja SkySports zasugerowała natomiast, że niemiecki szkoleniowiec zdobyciem brązowego medalu podczas tegorocznych mistrzostw może sprawić, że Anglicy zapomną o fatalnym meczu z Argentyną i pozwolą mu poprowadzić "Synów Albionu" jeszcze w trakcie mistrzostw Europy, które odbędą się za dwa lata. "Tuchel został wygwizdany przez angielskich kibiców przed rozpoczęciem meczu, ale uśmiechy na twarzach Anglików po końcowym gwizdku dają Niemcowi nadzieję, że poprowadzi ich do zwycięstwa na domowym Euro w 2028 roku, gdzie reprezentację Francji poprowadzi Zinedine Zidane" - czytamy.

Nieco mniej surowo Tuchela ocenili dziennikarze i eksperci w mediach społecznościowych. "Jakkolwiek się tu znaleźliśmy, Anglia miała swój najlepszy Puchar Świata od 1966 roku. Bez względu na krytykę, jaką Thomas Tuchel otrzymał po porażce z Argentyną, zasługuje na to, by zachować posadę i szansę na naprawienie sytuacji w 2028 roku" - ogłosił na platformie X dziennikarz Daily Telegraph, Luke Edwards.

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W podobnym tonie wypowiedział się Ronan Murphy. "Thomas Tuchel po raz kolejny udowodnił, że jest właściwym człowiekiem dla Anglii. Trzeci na świecie. Gratulacje" - napisał Irlandczyk.

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"W swoim pierwszym turnieju jako trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel osiągnął już więcej niż Gareth Southgate" - podsumował krótki Rob Young z portalu METRO.

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