Brazylijczyk aż nie dowierzał, Norwegowie zaczęli świętować. Bohater był tylko jeden

Katarzyna Koprowicz

Katarzyna Koprowicz

Mecz Brazylii z Norwegią w 1/8 finału mistrzostw świata zapowiadał się na hit fazy pucharowej i zdecydowanie nie zawiódł oczekiwań, przynajmniej jeśli chodzi o pierwsze minuty spotkania. Najpierw nie uznano gola strzelonego przez Norwegów, później gorąco zrobiło się po drugiej stronie boiska. Sędzia podyktował rzut karny, a antybohaterem w tej sytuacji został Bruno Guimaraes, który aż nie dowierzał w to, jak zmarnował dogodną okazję. Norwescy kibice z kolei mieli co świętować.

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Bruno Guimaraes nie wykorzystał rzutu karnegoMAURO PIMENTEL/ELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

Początek meczu Brazylii z Norwegią w 1/8 finału obfitował w wielkie emocje, ponieważ już w trzeciej minucie do siatki "Canarinhos" trafił Berg. Gola jednak nie uznano, ponieważ Norweg w momencie podania od Sorlotha był na pozycji spalonej. Podopieczni Carlo Ancelottiego mogli odetchnąć z ulgą, kilka minut później byli z kolei blisko tego, by świętować otworzenie wyniku.

Po tym, jak Ajer nieczysto interweniował we własnym polu karnym i sfaulował wychodzącego na dogodną pozycję Cunhę, sędzia początkowo nie wskazał na jedenasty metr. Po weryfikacji VAR postanowił jednak podyktować rzut karny, a do piłki podszedł Bruno Guimaraes.

Brazylijczyk uderzył jednak fatalnie, mało precyzyjnie i na wysokości bardzo komfortowej dla Orjana Nylanda, który wybronił jedenastkę. Brazylijczyk aż nie dowierzał w to, jak zmarnował okazję na otworzenie wyniku, norwescy kibice siedzący na trybunie za bramką Nylanda z kolei od razu zaczęli świętowanie.

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