Początek meczu Brazylii z Norwegią w 1/8 finału obfitował w wielkie emocje, ponieważ już w trzeciej minucie do siatki "Canarinhos" trafił Berg. Gola jednak nie uznano, ponieważ Norweg w momencie podania od Sorlotha był na pozycji spalonej. Podopieczni Carlo Ancelottiego mogli odetchnąć z ulgą, kilka minut później byli z kolei blisko tego, by świętować otworzenie wyniku.

Po tym, jak Ajer nieczysto interweniował we własnym polu karnym i sfaulował wychodzącego na dogodną pozycję Cunhę, sędzia początkowo nie wskazał na jedenasty metr. Po weryfikacji VAR postanowił jednak podyktować rzut karny, a do piłki podszedł Bruno Guimaraes.

Brazylijczyk uderzył jednak fatalnie, mało precyzyjnie i na wysokości bardzo komfortowej dla Orjana Nylanda, który wybronił jedenastkę. Brazylijczyk aż nie dowierzał w to, jak zmarnował okazję na otworzenie wyniku, norwescy kibice siedzący na trybunie za bramką Nylanda z kolei od razu zaczęli świętowanie.

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