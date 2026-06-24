Brazylijczycy tylko na to czekali, Ancelotti ujawnia ws. Neymara. To nieuniknione
Szerokim echem niesie się sprawa Neymara i jego kontuzji. Z tego powodu gwiazdor kadry Brazylii opuścił dwa pierwsze spotkania fazy grupowej mundialu i pracował nad dojściem do zdrowia. Zdaniem Carlo Ancelottiego to koniec problemów. Jak przekazał, piłkarz jest dostępny do gry i być może pojawi się na murawie w meczu ze Szkocją. Wydaje się, że jego powrót jest zatem nieunikniony.
Bardzo głośno było wokół kadry Brazylii i Carlo Ancelottiego, gdy ten ogłosił powołania do reprezentacji na mistrzostwa świata. W gronie nominowanych znalazł się 34-letni Neymar, dla którego był to powrót na takową listę po trzech latach. To spotkało się w Brazylii ze sporym poruszeniem, bowiem część kraju była z tego powodu zachwycona. Druga połowa uważała natomiast, że zawodnik nie jest w stanie dać kadrze więcej, niż np. Joao Pedro.
Mimo to szansy na pokazanie się i zamknięcie ust krytykom jeszcze nie miał. Wszystko ze względu na kontuzję, której nabawił się tuż przed rozpoczęciem mundialu. Przez to opuścił już dwa spotkania fazy grupowej - z Marokiem (1:1) oraz Haiti (3:0). Pod znakiem zapytania stało jednak spotkanie kończące pierwszy etap mundialu - rywalizacja ze Szkocją.
Do przełomu może dojść już niebawem. Najnowsze informacje w jego sprawie przekazał sam Ancelotti. Ten na przedmeczowej konferencji prasowej został zapytany o jedną z największych gwiazd piłki nożnej, a jego odpowiedź nie pozostawiła już żadnych wątpliwości.
Neymar wróci do gry, Ancelotti ogłasza ws. stanu zdrowia
Doświadczony trener poinformował, że ofensywny gracz po długim oczekiwaniu w końcu jest do jego dyspozycji i będzie dostępny na starcie ze Szkocją. Do tego dodał również, że zainteresowany trenował z dużym zaangażowaniem. Co ciekawe, były piłkarz m.in. Barcelony czy PSG zdaniem 67-latka, gdy nie gra to pomaga młodszym zawodnikom.
- Neymar jest dostępny. Pracował w tym tygodniu i może zagrać w tym meczu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wrócił, ponieważ, oczywiście, dzięki swojej jakości, może pomóc drużynie. Jestem z niego bardzo zadowolony. Nawet jeśli nie gra, wnosi doświadczenie, wiedzę o grze, pomaga młodszym zawodnikom. Radzi sobie bardzo dobrze - cytuje słowa trenera agencja Reuters.
Mecz Szkocja - Brazylia odbędzie się w nocy ze środy na czwartek. Pierwszy gwizdek tego starcia zaplanowany jest na godz. 00:00 czasu polskiego.