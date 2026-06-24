Brazylijczycy tylko na to czekali, Ancelotti ujawnia ws. Neymara. To nieuniknione

Bardzo głośno było wokół kadry Brazylii i Carlo Ancelottiego, gdy ten ogłosił powołania do reprezentacji na mistrzostwa świata. W gronie nominowanych znalazł się 34-letni Neymar, dla którego był to powrót na takową listę po trzech latach. To spotkało się w Brazylii ze sporym poruszeniem, bowiem część kraju była z tego powodu zachwycona. Druga połowa uważała natomiast, że zawodnik nie jest w stanie dać kadrze więcej, niż np. Joao Pedro.

Mimo to szansy na pokazanie się i zamknięcie ust krytykom jeszcze nie miał. Wszystko ze względu na kontuzję, której nabawił się tuż przed rozpoczęciem mundialu. Przez to opuścił już dwa spotkania fazy grupowej - z Marokiem (1:1) oraz Haiti (3:0). Pod znakiem zapytania stało jednak spotkanie kończące pierwszy etap mundialu - rywalizacja ze Szkocją.

Do przełomu może dojść już niebawem. Najnowsze informacje w jego sprawie przekazał sam Ancelotti. Ten na przedmeczowej konferencji prasowej został zapytany o jedną z największych gwiazd piłki nożnej, a jego odpowiedź nie pozostawiła już żadnych wątpliwości.

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Doświadczony trener poinformował, że ofensywny gracz po długim oczekiwaniu w końcu jest do jego dyspozycji i będzie dostępny na starcie ze Szkocją. Do tego dodał również, że zainteresowany trenował z dużym zaangażowaniem. Co ciekawe, były piłkarz m.in. Barcelony czy PSG zdaniem 67-latka, gdy nie gra to pomaga młodszym zawodnikom.

- Neymar jest dostępny. Pracował w tym tygodniu i może zagrać w tym meczu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wrócił, ponieważ, oczywiście, dzięki swojej jakości, może pomóc drużynie. Jestem z niego bardzo zadowolony. Nawet jeśli nie gra, wnosi doświadczenie, wiedzę o grze, pomaga młodszym zawodnikom. Radzi sobie bardzo dobrze - cytuje słowa trenera agencja Reuters.

Mecz Szkocja - Brazylia odbędzie się w nocy ze środy na czwartek. Pierwszy gwizdek tego starcia zaplanowany jest na godz. 00:00 czasu polskiego.

Carlo Ancelotti MARLON COSTA / AGIF / AGIF via AFP AFP

Carlo Ancelotti MAURO PIMENTEL AFP

Neymar Jr. GIL GOMES / AGIF / AGIF via AFP AFP





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