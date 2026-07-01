Brazylijczycy przerażeni po kontuzji gwiazdy. To może być koniec mundialu

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Reprezentacja Brazylii po wygranej z Japonią świętowała awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Niedługo później do kibiców dotarły fatalne informacje z obozu "Canarinhos". W starciu z Azjatami kontuzji uda doznał Lucas Paqueta. Jak donoszą tamtejsze media, jeden z podstawowych zawodników Carlo Ancelottiego może już nie zagrać na tegorocznym mundialu.

Reprezentacja Brazylii przed meczem 1/16 finału MŚ z Japonią
Reprezentacja Brazylii przed meczem 1/16 finału MŚ z Japonią Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Reprezentacja Brazylii fazę pucharową mistrzostw świata rozpoczęła ze sporymi problemami. Do przerwy "Canarinhos" przegrywali w starciu z reprezentacją Japonii. Azjatom upragnione prowadzenie umiejętnym uderzeniem z dystansu dał Kaishu Sano.

Podopieczni Carlo Ancelottiego w drugiej połowie odrobili straty za sprawą trafienia Casemiro. Brazylijczycy cały czas parli do przodu, a upragniony awans dało im trafienie w doliczonym czasie gry Gabriela Martinellego. Radość w ich obozie była bardzo duża. Kilkanaście godzin później przekazano wiadomość, która może pokrzyżować szyki Brazylijczykom.

W trakcie spotkania z Japonią kontuzji doznał Lucas Paqueta. Już w przerwie zastąpił go Enrick. Najnowsze doniesienia dotyczące stanu zdrowia zawodnika Flamengo są dla Brazylijczyków fatalne. Niewykluczone, że 28-latek nie zagra już na tegorocznych mistrzostwach świata.

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Paqueta zmaga się z kontuzją uda. Brazylijska federacja nie podała jednak, jak długa przerwa czeka ich zawodnika. Kolejne doniesienia medialne nie są jednak optymistyczne dla brazylijskich kibiców.

Jak przekazała dziennikarka TNT Sports Monique Danello absencja 28-latka może wynieść nawet trzy tygodnie. Taki scenariusz przekreśla jego udział w kolejnych spotkaniach mundialu. Nawet gdyby Brazylia awansowała do wielkiego finału zaplanowanego na 19 lipca, to udział Paquety w tym spotkaniu byłby bardzo mało prawdopodobny.

W kwestii stanu zdrowia kluczowe będą najbliższe dni, podczas których sztab medyczny reprezentacji Brazylii będzie robił wszystko, by doprowadzić Paquetę do stanu pozwalającego na udział w kolejnych spotkaniach. Zawodnik Flamengo na pewno nie zagra w spotkaniu 1/8 finału z Norwegią, zaplanowanym na niedzielę 5 lipca.

Paqueta nie jest jedynym reprezentantem Brazylii zmagającym się podczas mundialu z problemami zdrowotnymi. Od dłuższego czasu poza składem pozostaje Raphinha. Skrzydłowy FC Barcelony w drugim meczu grupowym z reprezentacją Haiti doznał urazu mięśniowego. Jednej z największych gwiazd "Canarinhos" zabrakło w dwóch kolejnych spotkaniach. Niewykluczone jest, że 29-latek wróci do gry na kolejne spotkania mistrzostw świata.

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