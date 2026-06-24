Brazylia - Szkocja. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Brazylia - Szkocja na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z 24 na 25 czerwca o godzinie 0:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Brazylia - Szkocja. Jak obie drużyny radzą sobie na mistrzostwach świata 2026?

Reprezentacja Brazylii w dwóch meczach na mundialu 2026 wywalczyła cztery punkty. Najpierw zremisowała 1:1 z Marokiem, a następnie pokonała 3:0 Haiti. W obu tych spotkaniach błyszczał Vinicius Junior, który strzelił dwa gole i zanotował asystę.

Co ważne, od najbliższego spotkania do dyspozycji Carlo Ancelottiego wreszcie będzie Neymar, który dotychczas miał problemy zdrowotne. Być może brazylijski gwiazdor będzie już gotowy, by choć na chwilę pojawić się na murawie. Natomiast ogromną stratą jest brak Raphinhii, który doznał kontuzji w starciu z Haiti i nie będzie dostępny w przynajmniej w najbliższych dwóch meczach.

Kolejnym rywalem "Canarinhos" będzie Szkocja. Wyspiarze awansowali na mistrzostwa świata po raz pierwszy w XXI wieku. Ich ostatni występ miał miejsce podczas mundialu w 1998 roku. Jeszcze nigdy nie udało im się awansować do fazy pucharowej i biorąc pod uwagę, że w ostatnim meczu grupowym Szkoci mierzą się z Brazylijczykami, może być o to ciężko. Szanse jednak istnieją, ponieważ piłkarze Steve'a Clarke'a mogą awansować jako jedna z ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Jak na razie wygrali 1:0 z Haiti i ulegli 0:1 Maroku.

Brazylia i Szkocja mierzyły się jak dotąd pięciokrotnie, z czego cztery razy na mistrzostwach świata. Remis padł tylko w pierwszym spotkaniu w 1974 podczas mundialu. Kolejne konfrontacje wygrywała już Brazylia, w tym tę ostatnią i jedyną w ramach meczu towarzyskiego z 2011 roku.

Mecz Brazylia - Szkocja. Mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Brazylia - Szkocja na MŚ 2026 zostanie rozegrany w nocy z 24 na 25 czerwca o godzinie 0:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Bruno Guimaraes i Vinicius Junior w barwach reprezentacji Brazylii podczas mundialu 2026 William Volcov AFP

Szkocja dotychczas na mundialu 2026 strzeliła dwa gole. Jeden mecz wygrała i jeden przegrała Justin Setterfield AFP





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