Brazylia rozbiła rywala. Kopciuszek powoli żegna się z mundialem

Korespondencja z Filadelfii

Na papierze była to jedna z najbardziej nierównych rywalizacji fazy grupowej. Po jednej stronie pięciokrotni mistrzowie świata, piłkarze Realu Madryt, Barcelony czy klubów Premier League. Po drugiej reprezentacja państwa, które od lat zmaga się z politycznym chaosem, przemocą gangów i niemal całkowitym paraliżem instytucji publicznych.

Haiti nie mogło rozgrywać u siebie nawet spotkań eliminacyjnych. Wszystkie mecze w roli gospodarza odbywały się na neutralnym terenie, przede wszystkim na Curacao, ponieważ sytuacja bezpieczeństwa w Port-au-Prince nie pozwalała na organizację międzynarodowych wydarzeń. Gangi kontrolują znaczną część stolicy, w której znajduje się narodowy stadion. Z tych samych powodów na trybunach w Filadelfii dominowali nie kibice przybyli bezpośrednio z Haiti, lecz Haitańczycy mieszkający w USA. Przyjazd z kraju jest dzisiaj niezwykle trudny. Amerykańskie linie nie latają do Port-au-Prince, a ograniczenia wprowadzono po ostrzelaniu samolotów pasażerskich.

Reprezentację wspierała więc przede wszystkim diaspora. W USA żyje ponad milion osób urodzonych na Haiti lub deklarujących haitańskie pochodzenie. Dla nich mundial organizowany w USA jest właściwie turniejem rozgrywanym u siebie, jednak i tak na trybunach było znacznie więcej Brazylijczyków.

Jeszcze większą przewagę obserwowaliśmy na murawie.

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Ancelotti nie był zadowolony z poprzednich wyborów

Carlo Ancelotti dokonał dwóch zmian w podstawowym składzie, posyłając od początku na murawę Danilo oraz Matheusa Cunhę. Szczególnie druga z tych decyzji bardzo szybko zaczęła się bronić.

Haiti ustawiło się głęboko, zagęściło przestrzeń przed własnym polem karnym i przez kilkanaście minut skutecznie spowalniało akcje pięciokrotnych mistrzów świata. Canarinhos długo wymieniali podania w bezpiecznych strefach, ale mieli problem ze znalezieniem miejsca pomiędzy liniami rywala.

Przełamanie nastąpiło w 23. minucie. Vinícius Junior zszedł z lewej strony do środka i oddał strzał, który Johny Placide zdołał odbić. Piłka pozostała jednak w polu bramkowym, gdzie powstało zamieszanie. Ostatecznie do siatki skierował ją Matheus Cunha.

Brazylia z każdą następną minutą coraz wyraźniej wykorzystywała różnicę indywidualnych umiejętności. Haiti potrafiło utrzymywać ustawienie, lecz gdy traciło piłkę i musiało gwałtownie wracać do defensywy, natychmiast pojawiały się wolne przestrzenie.

W 36. minucie Canarinhos wykorzystali właśnie taką sytuację. Vinicius poprowadził kontratak, poczekał na wbiegającego Cunhę i zagrał do niego w idealnym momencie. Napastnik wbiegł w pole karne i mocnym uderzeniem lewą nogą pod poprzeczkę zdobył swoją drugą bramkę.

Chwilę później Brazylia straciła Raphinhę, który musiał opuścić boisko. W jego miejsce pojawił się młody Rayan. Zmiana nie wybiła jednak drużyny Ancelottiego z rytmu.

Jeszcze przed przerwą Brazylijczycy zadali trzeci cios. Lucas Paqueta świetnym podaniem przerzucił piłkę ponad linią obrony Haiti, a Vinicius Junior uciekł rywalom i ze spokojem pokonał Placide'a.

Bardzo nietypowa reprezentacja

Dla Haiti każda chwila na tych mistrzostwach musi pachnieć wyjątkowo. Z 26 zawodników powołanych na mundial tylko dziesięciu urodziło się na Haiti. Pozostali przyszli na świat przede wszystkim we Francji, ale również w USA, Kanadzie czy Belgii. Wielu wychowało się i nauczyło grać w piłkę tysiące kilometrów od kraju swoich rodziców.

Najważniejsi piłkarze rozwijali kariery w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Jean-Ricner Bellegarde gra w Wolverhampton, Wilson Isidor w Sunderlandzie, a Ricardo Ade przez lata budował pozycję w futbolu południowoamerykańskim. Ale to za mało na mundial. Haiti niemal na pewno odpadnie po pierwszej fazie mundialu, a z Marokiem zagra przede wszystkim o premierowego gola na tym turnieju.

Statystyki meczu Brazylia 3 - 0 Haiti Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 8 8 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 2 4 Strzały zablokowane 1 1 Ataki 95 101





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