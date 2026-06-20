Brazylia rozbiła rywala. Kopciuszek powoli żegna się z mundialem
Tym razem nie było powtórki z meczu z Marokiem i nie trzeba było czekać, aż Brazylia się rozkręci. Trzy gole do przerwy zapewniły całkowity spokój w meczu z Haiti, choć nie ma co kryć - przy tej różnicy klas, wynik 3:0 to wypełnienie niezbędnego minimum. Canarinhos objęli prowadzenie w grupie C i mogą szykować się do następnej rundy. Dla Haiti sam występ na stadionie w Filadelfii był jednak czymś znacznie większym niż tylko kolejnym meczem mundialu.
Korespondencja z Filadelfii
Na papierze była to jedna z najbardziej nierównych rywalizacji fazy grupowej. Po jednej stronie pięciokrotni mistrzowie świata, piłkarze Realu Madryt, Barcelony czy klubów Premier League. Po drugiej reprezentacja państwa, które od lat zmaga się z politycznym chaosem, przemocą gangów i niemal całkowitym paraliżem instytucji publicznych.
Haiti nie mogło rozgrywać u siebie nawet spotkań eliminacyjnych. Wszystkie mecze w roli gospodarza odbywały się na neutralnym terenie, przede wszystkim na Curacao, ponieważ sytuacja bezpieczeństwa w Port-au-Prince nie pozwalała na organizację międzynarodowych wydarzeń. Gangi kontrolują znaczną część stolicy, w której znajduje się narodowy stadion. Z tych samych powodów na trybunach w Filadelfii dominowali nie kibice przybyli bezpośrednio z Haiti, lecz Haitańczycy mieszkający w USA. Przyjazd z kraju jest dzisiaj niezwykle trudny. Amerykańskie linie nie latają do Port-au-Prince, a ograniczenia wprowadzono po ostrzelaniu samolotów pasażerskich.
Reprezentację wspierała więc przede wszystkim diaspora. W USA żyje ponad milion osób urodzonych na Haiti lub deklarujących haitańskie pochodzenie. Dla nich mundial organizowany w USA jest właściwie turniejem rozgrywanym u siebie, jednak i tak na trybunach było znacznie więcej Brazylijczyków.
Jeszcze większą przewagę obserwowaliśmy na murawie.
Ancelotti nie był zadowolony z poprzednich wyborów
Carlo Ancelotti dokonał dwóch zmian w podstawowym składzie, posyłając od początku na murawę Danilo oraz Matheusa Cunhę. Szczególnie druga z tych decyzji bardzo szybko zaczęła się bronić.
Haiti ustawiło się głęboko, zagęściło przestrzeń przed własnym polem karnym i przez kilkanaście minut skutecznie spowalniało akcje pięciokrotnych mistrzów świata. Canarinhos długo wymieniali podania w bezpiecznych strefach, ale mieli problem ze znalezieniem miejsca pomiędzy liniami rywala.
Przełamanie nastąpiło w 23. minucie. Vinícius Junior zszedł z lewej strony do środka i oddał strzał, który Johny Placide zdołał odbić. Piłka pozostała jednak w polu bramkowym, gdzie powstało zamieszanie. Ostatecznie do siatki skierował ją Matheus Cunha.
Brazylia z każdą następną minutą coraz wyraźniej wykorzystywała różnicę indywidualnych umiejętności. Haiti potrafiło utrzymywać ustawienie, lecz gdy traciło piłkę i musiało gwałtownie wracać do defensywy, natychmiast pojawiały się wolne przestrzenie.
W 36. minucie Canarinhos wykorzystali właśnie taką sytuację. Vinicius poprowadził kontratak, poczekał na wbiegającego Cunhę i zagrał do niego w idealnym momencie. Napastnik wbiegł w pole karne i mocnym uderzeniem lewą nogą pod poprzeczkę zdobył swoją drugą bramkę.
Chwilę później Brazylia straciła Raphinhę, który musiał opuścić boisko. W jego miejsce pojawił się młody Rayan. Zmiana nie wybiła jednak drużyny Ancelottiego z rytmu.
Jeszcze przed przerwą Brazylijczycy zadali trzeci cios. Lucas Paqueta świetnym podaniem przerzucił piłkę ponad linią obrony Haiti, a Vinicius Junior uciekł rywalom i ze spokojem pokonał Placide'a.
Bardzo nietypowa reprezentacja
Dla Haiti każda chwila na tych mistrzostwach musi pachnieć wyjątkowo. Z 26 zawodników powołanych na mundial tylko dziesięciu urodziło się na Haiti. Pozostali przyszli na świat przede wszystkim we Francji, ale również w USA, Kanadzie czy Belgii. Wielu wychowało się i nauczyło grać w piłkę tysiące kilometrów od kraju swoich rodziców.
Najważniejsi piłkarze rozwijali kariery w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Jean-Ricner Bellegarde gra w Wolverhampton, Wilson Isidor w Sunderlandzie, a Ricardo Ade przez lata budował pozycję w futbolu południowoamerykańskim. Ale to za mało na mundial. Haiti niemal na pewno odpadnie po pierwszej fazie mundialu, a z Marokiem zagra przede wszystkim o premierowego gola na tym turnieju.