Brazylia - Norwegia. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Brazylia - Norwegia w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 5 lipca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Brazylia - Norwegia. Jak obie drużyny radzą sobie na mundialu 2026?

Reprezentacja Brazylii od remisu 1:1 z Marokiem rozpoczęła udział w mundialu 2026. Kolejne mecze jednak padły już jej łupem, w tym ten na poziomie 1/16 finału. Choć "Canarinhos" mieli ogromne problemy ze sforsowaniem defensywy Japończyków, to ostatecznie zdołali odwrócić wynik i wygrać 2:1.

W 1/8 finału Brazylia zagra ze znakomicie dysponowaną reprezentacją Norwegii. Piłkarze ze Skandynawii w czterech dotychczasowych meczach odnieśli trzy zwycięstwa. Przegrali jedynie z Francją, gdzie wyszli rezerwowym składem, będąc pewnymi awansu do fazy pucharowej. W 1/16 finału Norwegowie pokonali 2:1 Wybrzeże Kości Słoniowej.

To będzie dopiero trzecie spotkanie obu tych zespołów w historii i pierwsze od 20 lat. Co ciekawe... Brazylia jeszcze nigdy nie wygrała z Norwegią. W pierwszym meczu w 1998 roku podczas MŚ we Francji Norwegowie zwyciężyli 2:1, ale Brazylijczycy byli już wówczas pewni pierwszego miejsca w grupie. Z kolei podczas meczu towarzyskiego w 2006 roku padł remis 1:1. Czy Vinicius Junior wraz z kolegami zdoła przełamać tę niemoc? A może znakomitą serię drużyny z "Kraju Wikingów" przedłużą Erling Haaland wraz z kolegami?

Brazylia - Norwegia. Mecz 1/8 finału mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Brazylia - Norwegia w ramach 1/8 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 5 lipca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Vinicius Junior i Neymar Junior, czyli wielkie gwiazdy reprezentacji Brazylii na mundialu 2026 RODOLFO BUHRER AFP

Erling Haaland i Martin Odegaard to największe gwiazdy reprezentacji Norwegii na mundialu 2026 Justin Setterfield AFP





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