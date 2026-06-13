Brazylia - Maroko. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL 2026]

Mecz Brazylia - Maroko na mundialu 2026 zostanie rozegrany w niedzielę 14 czerwca o godzinie 0:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Brazylia - Maroko. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Brazylii marzy o odzyskaniu tytułu mistrzów świata. Po raz ostatni "Canarinhos" sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny globu w 2002 roku, ale pod względem tytułów wciąż są rekordzistami. Piłkarze z Kraju Kawy aż pięć razy wznosili puchar mistrzów świata.

Selekcjonerem Brazylii od nieco ponad roku jest Carlo Ancelotti. Legendarny włoski szkoleniowiec poprowadził tę reprezentację jak na razie w 12 meczach, z których siedem wygrał, dwa zremisował i trzy przegrał. Bilans nie jest zatem zachwycający, ale Brazylia ma w swoich szeregach kilka gwiazd, takich jak Raphinha, Vinicius Junior, Casemiro, Marquinhos, Gabriel, czy wschodząca gwiazda Endrick. Ponadto w składzie "Canarinhos" na mistrzostwa świata 2026 znalazł się Neymar, ale 34-letni gwiazdor w ostatnich latach jest notorycznie kontuzjowany i trudno przewidzieć, na ile będzie w stanie pomóc swojemu zespołowi na turnieju.

Pierwszym rywalem Brazylijczyków w grupie C będzie Maroko. Maroko na poprzednich MŚ okazało się "czarnym koniem" turnieju, kończąc rywalizację na bardzo wysokim czwartym miejscu. W zeszłym roku "Lwy Atlasu" drugi raz w swojej historii zostały triumfatorami Pucharu Narodów Afryki, na dodatek na własnej ziemi. Jednak temu triumfowi towarzyszyły wyjątkowo kontrowersyjne okoliczności, ponieważ sportowo 1:0 po dogrywce wygrał Senegal, ale po dwóch miesiącach tytuł został im zabrany i przekazany Marokańczykom.

Maroko w swoich szeregach także ma kilku znakomitych piłkarzy, takich jak: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Brahim Diaz (Real Madryt), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ismael Saibari (PSV) czy Issa Diop (Fulham). "Lwy Atlasu" z pewnością nie będą łatwym przeciwnikiem dla Brazylijczyków, co zwiastuje bardzo ciekawe spotkanie.

Mecz Brazylia - Maroko na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w niedzielę 14 czerwca o godzinie 0:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Reprezentacja Maroka w piłce nożnej GORDON DONOVAN AFP

Carlo Ancelotti MARINA UEZIMA / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP





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