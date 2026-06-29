Brazylia - Japonia. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Brazylia - Japonia w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 29 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Brazylia - Japonia. Jak obie drużyny radzą sobie na mundialu 2026?

Reprezentacja Brazylii jak zawsze jest jednym z faworytów do triumfu na mundialu. W przeszłości oczekiwania potrafiły czasami jednak mocno rozmijać się z rezultatami. Jak na razie piłkarze Carlo Ancelottiego radzą sobie bardzo dobrze. W pierwszym spotkaniu na tym turnieju zremisowali 1:1 z Marokiem, czego wcale nie należy uznawać za wpadkę. Kolejne dwa mecze "Canarinhos" wygrali 3:0, co pozwoliło im wygrać zmagania w grupie C. Prym w ich szeregach wiedze Vinicius Junior, który już ma na koncie cztery bramki i jedną asystę.

Rywalem Brazylii w 1/16 finału MŚ 2026 będzie Japonia. Piłkarze z Azji w fazie grupowej spełnili plan minimum, czyli zajęli drugie miejsce w grupie, które dało im awans. "Niebiescy Samurajowie" najpierw zremisowali 2:2 z Holandią, następnie pokonali 4:0 Tunezję i znów podzielili się punktami, tym razem remisując 1:1 ze Szwecją.

Brazylia i Japonia rozegrały jak dotąd 14 bezpośrednich spotkań. Aż 11 z nich wygrali piłkarze z "Kraju Kawy", a tylko raz piłkarze z Azji. Dwukrotnie w ich meczach padł remis. Po raz ostatni oba zespoły zmierzyły się towarzysko w październiku ubiegłego roku i to właśnie wtedy Japonia odniosła swoje jedyne zwycięstwo nad Brazylią, wygrywając 3:2. Jak będzie tym razem?

Brazylia - Japonia. Mecz 1/16 finału mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Brazylia - Japonia w ramach 1/16 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 29 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

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