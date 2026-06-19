Brazylia - Haiti. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Brazylia - Haiti na mundialu 2026 zostanie rozegrany w nocy z 19 na 20 czerwca o godzinie 2:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Brazylia - Haiti. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Brazylii w pierwszym meczu na MŚ 2026 zagrała z Marokiem. "Canarinhos" nie byli wielkimi faworytami w tym spotkaniu, wszak mierzyli się z czwartą drużyną poprzedniego mundialu, ale wielu kibiców zespołu z "Kraju Kawy" miało nadzieję, że pod wodzą Carlo Ancelottiego zespół zdoła pokonać "Lwy Atlasu". Skończyło się ostatecznie na remisie, który uratował Vinicius Junior, a gra Brazylii była mocno rozczarowująca.

Kolejnym rywalem Brazylijczyków będzie Haiti, czyli absolutny debiutant. Haitańczycy w premierowym występie zaprezentowali się całkiem nieźle. Co prawda ulegli 0:1 Szkocji, ale pozostawili po sobie całkiem niezłe wrażenie, sprawiając wyspiarzom ogromne problemy. Bez wątpienia największymi gwiazdami tej kadry są grający w Premier League Wilson Isidor (Sunderland) oraz Jean-Ricner Bellegarde (Wolves).

Obie reprezentacje spotykały się jak dotąd trzykrotnie. Rzecz jasna za każdym razem wygrywała Brazylia i to w niemałych rozmiarach, bo 9:1, 6:0 i po raz ostatni w 2017 roku 7:1. Biorąc jednak pod uwagę przeciętny start Brazylii oraz zaskakująco dobrą postawę Haiti, tym razem "Canarinhos" mogą napotkać większe problemy, ale nie zmienia to faktu, iż są wielkimi faworytami tej konfrontacji.

Mecz Brazylia - Haiti na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z 19 na 20 czerwca o godzinie 2:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Reprezentacja Haiti w piłce nożnej podczas mundialu 2026 ABDA14LHAMID HOAYBAAY AFP

Vinicius Junior Grzegorz Wajda East News





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