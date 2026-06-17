Brawurowa akcja policji. Naloty w czasie mundialu. Długa lista zatrzymanych

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Mistrzostwa świata, które właśnie odbywają się w USA, Meksyku i Kanadzie to złoty okres dla osób, które zajmują się sprzedażą podrabianych koszulek sportowych. Hiszpański rynek właśnie uszczuplił się o ponad 65 tysięcy ezglemplarzy podrabianego towaru, którego wartość szacowana jest na ok. 7 mln euro. Tamtejsza policja przeprowadziła nalot w pięciu miastach, a lista zatrzymanych za tego typu przestępstwa znacznie wzrosła.

Lamine Yamal, gwiazda FC Barcelona i reprezentacji Hiszpanii to jeden z tych, którego koszulki podrabiane są bardzo często
Akcja policji w czasie mundialu. Są zatrzymani ws. hadlu podróbkamiRoberto SCHMIDT / AFP, X/ Policia Nacional screenAFP

Popularność futbolu na całym świecie sprawia, że rynek sprzedaży trykotów największych klubów na świecie generuje olbrzymie zyski. Sama FC Barcelona sprzedać miała w 2025 roku prawie 3 mln koszulek, z czego najwięcej z nazwiskiem Lamine Yamala na plecach - 1,32 mln (światowy rekord). Fani często kupowali również trykoty z nazwiskiem Roberta Lewandowskiego - ok. 1.1 mln egzemplarzy.

Tak ogromne liczby sprawiają naturalnie, że nie brakuje osób chcących zarobić na tego typu fascynacji kibiców, więc nie brakuje stron internetowych i osób, które proponują podrobione koszulki poszczególnych drużyn. W Hiszpanii jednak będzie ich na rynku zdecydowanie mniej.

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Tamtejsza policja przeprowadziła w czasie mundialu nalot na pięć miast - Madryt, Barcelona, Malaga, Elche oraz Denia. W wyniku tej operacji skonfliskowano ponad 65 tysięcy podrobionych przedmiotów.

- Zabezpieczono ponad 16 ton podrobionego sprzętu piłkarskiego, który miał być dystrybuowany podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Zarekwirowano ponad 66 000 podrobionych koszulek i zestawów. Wartość sprzedaży na rynku przekracza 7 000 000 - informuje Policia Nacional, chwaląc się w mediach społecznościowych nagraniem z całej akcji.

Znamienny jest fakt, że jedna z zatrzymanych osób została aresztowana będąc ubraną w koszulkę właśnie Lamine Yamala z Barcelony - najpewniej również podrobioną.

- Do tej pory aresztowano 95 osób za przestępstwa przeciwko własności przemysłowej. Operacja, prowadzona przez policję krajową w ramach programu EMPACT, została rozpoczęta w odpowiedzi na masowy napływ towarów podrobionych, związanych z Mistrzostwami Świata FIFA 2026, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Europejska Platforma Multidyscyplinarna Przeciwko Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) to sztandarowa inicjatywa Unii Europejskiej, której celem jest identyfikacja, priorytetyzacja i zwalczanie najpoważniejszych form przestępczości międzynarodowej i zorganizowanej - odsłania kulisy "Diario AS".

FC Barcelona w 2025 roku została drugą drużyną na świecie pod kątem sprzedanych koszulek klubowych - 2,9 mln sztuk. Pierwsze miejsce zajął Real Madryt - 3,1 mln egzemplarzy. Podium zamknęło PSG - 2,5 mln.

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Lamine YamalPABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFPAFP
Piłkarz w koszulce FC Barcelony, z blond pasmami włosów, trzyma rękę na głowie, wyrażając zamyślenie lub zmartwienie, rozmyte tło stadionu wypełnionego publicznością.
Lamine YamalJOSEP LAGOAFP
Młody mężczyzna w sportowej kurtce w barwach Hiszpanii trzyma kolorową piłkę do piłki nożnej w jednej dłoni, patrząc w bok.
Lamine Yamal Florencia Tan JunAFP


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