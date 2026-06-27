Bramka w pierwszej połowie, wstrząs po przerwie. Premierowy triumf na mundialu

Od lat Belgowie uchodzą za tzw. "czarnego konia" zarówno na mistrzostwach świata, jak i Europy. Ich złoto pokolenie piłkarzy do tej pory nie spełniło pokładanych w nich nadziei, jednak mimo wszystko nie szło im tak źle, jak na tegorocznym mundialu.

"Czerwone Diabły" w dwóch meczach strzeliły tylko jedną bramkę, remisując 1:1 z Egiptem w pierwszej kolejce i później 0:0 z Iranem. Od meczu z Nową Zelandią zależało więc ich być albo nie być na tej imprezie - przed meczem zajmowali 3. miejsce w tabeli, z dość niekorzystnym bilansem bramkowym.

Belgowie wreszcie z przełamaniem. Jednostronne 45 minut

Belgowie już w pierwszych minutach mogli wyjść na prowadzenie po tym, jak Leandro Trossard dostał świetne podanie i wdarł się w pole karne, jednak obrońcy wybili piłkę z linii bramkowej.

Zawodnik Arsenalu szybko jednak doszedł do kolejnej okazji na strzelenie bramki, jednak tym razem jego strzał po odbiciu się od jednego z rywali wylądował na poprzeczce. Belgowie szybko zasygnalizowali, że w tej sytuacji doszło do dotknięcia piłki ręką, ale sędzia po obejrzeniu powtórki nie zarządził rzutu karnego.

W tym meczu idealnie jednak sprawdziło się powiedzenie "do trzech razy sztuka", bo Trossard wykorzystał dośrodkowanie Kevina De Bruyne z rzutu rożnego i chociaż na raty, to ostatecznie Belgowie wepchnęli piłkę do bramki z najbliższej odległości.

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Przekonujący triumf Belgów. Awans z 1. miejsca

To z resztą zdecydowanie był dzień Trossarda, który już pięć minut po wznowieniu gry podwyższył prowadzenie na 2:0. Otrzymał świetne podanie od de Bruyne i choć na raty, pokonał Crocombe.

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Mimo pewnego prowadzenia Belgowie mieli apetyt na kolejne trafienia. Bliski gola na 3:0 był Theate, ale tym razem golkiper Nowozelandczyków stanął na wysokości zadania. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. W 66. minucie świetnie pocelował De Bruyne i nie dał szans bramkarzowi na interwencję.

Nowa Zelandia miała świadomość, że awans jest już poza jej zasięgiem, ale mimo to broni nie złożyła. W 84. minucie pięknym uderzeniem popisał się Elijah Just, dla którego było to już trzecie trafienie w trakcie mundialu. Belgowie błyskawicznie odpowiedzieli i już dwie minuty później było 4:1. A w końcu od różnicy bramkowej zależeć miały losy awansu z 1. miejsca.

Jeszcze w samej końcówce Belgowie zadali ostateczny cios i triumfowali 5:1. Pozwoliło im to zakończyć fazę grupową na 1. miejscu w grupie G.

Statystyki meczu Nowa Zelandia 1 - 5 Belgia Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 6 35 Strzały celne 2 10 Strzały niecelne 3 13 Strzały zablokowane 1 12 Ataki 79 107

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Kevin De Bruyne i Romelu Lukaku FABRICE COFFRINI / AFP AFP





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