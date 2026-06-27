Bramka w pierwszej połowie, wstrząs po przerwie. Premierowy triumf na mundialu

Jakub Rzeźnicki
Łukasz Olszewski

Jakub Rzeźnicki, Łukasz Olszewski

Po dwóch dość rozczarowujących występach z Egiptem i Iranem od Belgów oczekiwano przełamania, a w szczególności ekspozycji ofensywnego potencjału zespołu. "Czerwone Diabły" zakasały rękawy i od samego początku narzuciły Nowej Zelandii swoje warunki. Bohaterem sobotniego starcia został Leandro Trossard - autor dwóch trafień. Belgia zwyciężyła wreszcie w sposób przekonujący - 5:1, dzięki czemu awansowała o dwie pozycje i zajęła pierwsze miejsce w grupie G.

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Belgowie pewnie pokonali Nową ZelandięERCIN ERTURK / ANADOLU / ANADOLU VIA AFPAFP

Od lat Belgowie uchodzą za tzw. "czarnego konia" zarówno na mistrzostwach świata, jak i Europy. Ich złoto pokolenie piłkarzy do tej pory nie spełniło pokładanych w nich nadziei, jednak mimo wszystko nie szło im tak źle, jak na tegorocznym mundialu.

"Czerwone Diabły" w dwóch meczach strzeliły tylko jedną bramkę, remisując 1:1 z Egiptem w pierwszej kolejce i później 0:0 z Iranem. Od meczu z Nową Zelandią zależało więc ich być albo nie być na tej imprezie - przed meczem zajmowali 3. miejsce w tabeli, z dość niekorzystnym bilansem bramkowym.

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Belgowie wreszcie z przełamaniem. Jednostronne 45 minut

Belgowie już w pierwszych minutach mogli wyjść na prowadzenie po tym, jak Leandro Trossard dostał świetne podanie i wdarł się w pole karne, jednak obrońcy wybili piłkę z linii bramkowej.

Zawodnik Arsenalu szybko jednak doszedł do kolejnej okazji na strzelenie bramki, jednak tym razem jego strzał po odbiciu się od jednego z rywali wylądował na poprzeczce. Belgowie szybko zasygnalizowali, że w tej sytuacji doszło do dotknięcia piłki ręką, ale sędzia po obejrzeniu powtórki nie zarządził rzutu karnego.

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W tym meczu idealnie jednak sprawdziło się powiedzenie "do trzech razy sztuka", bo Trossard wykorzystał dośrodkowanie Kevina De Bruyne z rzutu rożnego i chociaż na raty, to ostatecznie Belgowie wepchnęli piłkę do bramki z najbliższej odległości.

Przekonujący triumf Belgów. Awans z 1. miejsca

To z resztą zdecydowanie był dzień Trossarda, który już pięć minut po wznowieniu gry podwyższył prowadzenie na 2:0. Otrzymał świetne podanie od de Bruyne i choć na raty, pokonał Crocombe.

Mimo pewnego prowadzenia Belgowie mieli apetyt na kolejne trafienia. Bliski gola na 3:0 był Theate, ale tym razem golkiper Nowozelandczyków stanął na wysokości zadania. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. W 66. minucie świetnie pocelował De Bruyne i nie dał szans bramkarzowi na interwencję. 

Nowa Zelandia miała świadomość, że awans jest już poza jej zasięgiem, ale mimo to broni nie złożyła. W 84. minucie pięknym uderzeniem popisał się Elijah Just, dla którego było to już trzecie trafienie w trakcie mundialu. Belgowie błyskawicznie odpowiedzieli i już dwie minuty później było 4:1. A w końcu od różnicy bramkowej zależeć miały losy awansu z 1. miejsca.

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Jeszcze w samej końcówce Belgowie zadali ostateczny cios i triumfowali 5:1. Pozwoliło im to zakończyć fazę grupową na 1. miejscu w grupie G.

Mistrzostwa Świata
3 kolejka
27.06.2026
05:00
Zakończony
Elijah Just
84'
Leandro Trossard
28' , 50'
Kevin De Bruyne
66'
Romelu Lukaku
86'
Alexis Saelemaekers
90+-4'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Nowa Zelandia
Belgia
Rezerwowi

Statystyki meczu

Nowa Zelandia
1 - 5
Belgia
Posiadanie piłki
42%
58%
Strzały
6
35
Strzały celne
2
10
Strzały niecelne
3
13
Strzały zablokowane
1
12
Ataki
79
107

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