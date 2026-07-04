Bramka w 14. minucie, dominacja po przerwie. Pierwsze takie zwycięstwo w historii

Koncentracja w defensywie i wyczekiwanie na skontrowanie rywala - to był przepis Ghany na sukces w kolejnych meczach na tegorocznym mundialu. Spotkanie z Kolumbią w ramach 1/8 finału miało być zderzeniem futbolu defensywnego z polotem i fantazją, która charakteryzowała "Los Cafeteros" w trakcie mistrzostw świata.

Kolumbia - Ghana. Działo się w pierwszym kwadransie

Kolumbijczycy postawili się Portugalczykom, a wcześniej pokonali DR Konga i Uzbekistan. Spotkanie dla podopiecznych Nestora Lorenzo rozpoczęło się jednak bardzo pechowo. Już w 7. minucie kontuzji doznał ich napastnik - Jhon Cordoba, którego zastąpił Luis Suarez. Kilka minut później Ghana również musiała dokonać zmiany - zszedł kontuzjowany Marvin Senaya, a zastąpił go Alidu Seidu.

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Jeszcze przed upływem kwadransa Kolumbijczycy wyszli na prowadzenie. Świetnym dośrodkowaniem popisał się Luis Suarez, a piłkę do siatki wstrzelił Jhon Arias. Stracony gol nie podziałał jednak na Ghańczyków otrzeźwiająco. Rzadko gościli oni pod polem karnym rywali - brakowało im pomysłu, a jak już takowy się pojawiał, to dokładności w zagraniach.

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W doliczonym czasie 1. połowy Lawrence Ati Zigi uratował reprezentację Ghany przed utratą drugiego gola, świetnie interweniując przy strzale Johana Mojiki.

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Druga połowa mogła dla Kolumbii zacząć się bajecznie - w 56. minucie do gola strzelił Luis Diaz. Rzut oka na reakcję sędziego liniowego jednak wystarczył, aby ostudzić nastroje. Był spalony. Trafienie nie zostało więc uznane. Pełne ręce roboty miał tego dnia Ati Zigi, który kilkukrotnie ratował Ghanę.

Czas upływał, a Ghana wciąż bała się odważniej zaatakować, prezentując futbol do bólu wyrachowany. Tego dnia to było zbyt mało, żeby zagrozić w ogóle bramce strzeżonej przez Camilo Vargasa.

Po dość usypiającej drugiej połowie, w której to Kolumbia starała się o kolejnego gola, a Ghana jedynie o powstrzymywanie jej kolejnych akcji ofensywnych, sędzia zagwizdał wreszcie po raz ostatni. Kolumbijczycy w historycznym, bo pierwszym meczu z Ghaną wygrali 1:0 i uzupełnili grono 16 najlepszych drużyn mistrzostw świata. W 1/8 finału czeka ich bój ze Szwajcarią.

Statystyki meczu Kolumbia 1 - 0 Ghana Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 20 8 Strzały celne 8 0 Strzały niecelne 8 3 Strzały zablokowane 4 5 Ataki 60 48

Luis Diaz AMY KONTRAS EPA

Mecz Kolumbia - Ghana AMY KONTRAS EPA

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