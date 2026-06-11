Boniek wskazał czarnego konia mundialu. Zaskoczenie to mało powiedziane

Przez najbliższy miesiąc oczy milionów kibiców na całym świecie skierowane będą na USA, Meksyk i Kanadę, gdzie 48 drużyn powalczy o tytuł. Niestety nie ma tym gronie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni awansowali do finału baraży, ale w nim musieli uznać wyższość Szwecji, przegrywając na wyjeździe 2:3.

Brak Roberta Lewandowskiego i jego kolegów z kadry nie oznacza jednak, że na mundialu zabraknie emocji. Drużyn z absolutnymi światowymi gwiazdami futbolu nie zabraknie, a kibice już teraz czekają na popisy takich zawodników jak Lionel Messi, Kylian Mbappe czy Erling Haaland.

Ostatni z wymienionych przyjechał na mundial z reprezentacją Norwegii, która była rewelacją kwalifikacji. Norwegowie awansowali bezpośrednio na MŚ, wyprzedzając w tabeli Włochów, a przy tym ustanowili rekord strzelecki eliminacji: trafili do siatki rywali aż 37 razy.

MŚ 2026. Boniek ma swój typ na niespodziankę. Ależ zaskoczył

Obojętnie obok wyczynów Haalanda i jego kolegów nie przeszedł między innymi Zbigniew Boniek. To właśnie w reprezentacji Norwegii były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej upatruje głównego kandydata do roli czarnego konia turnieju.

- Mogą zrobić niespodziankę, bo rzeczywiście mają mocny zespół. I chyba niektórzy nie zdają sobie sprawy, jak bardzo mocny - podkreślił Boniek w rozmowie dla Polskiej Agencji Prasowej.

A co z głównymi faworytami? Tutaj były reprezentant Polski nie był tak oryginalny i postawił na te drużyny, które wymieniają także inni eksperci. - Kiedy zbliża się mundial, to faworyci ciągle są ci sami. Argentyna, Hiszpania, Francja, Brazylia - wyliczył dla PAP.

Wspomniana wcześniej Norwegia trafiła do grupy I, w której zmierzy się z finalistą poprzedniej edycji MŚ Francją oraz Egiptem i Senegalem.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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