Boniek wskazał czarnego konia mundialu. Zaskoczenie to mało powiedziane
Ruszają piłkarskie mistrzostwa świata. Jak zawsze przed samym startem takich zawodów nie brakuje typów od ekspertów, kto jest głównym faworytem. Mistrzostwa świata lubią jednak niespodzianki, dlatego kibiców ciekawią też opinie, kto może zaatakować z tzw. drugiego szeregu. I tutaj nieoczywistego kandydata do roli czarnego konia wskazał Zbigniew Boniek.
Przez najbliższy miesiąc oczy milionów kibiców na całym świecie skierowane będą na USA, Meksyk i Kanadę, gdzie 48 drużyn powalczy o tytuł. Niestety nie ma tym gronie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni awansowali do finału baraży, ale w nim musieli uznać wyższość Szwecji, przegrywając na wyjeździe 2:3.
Brak Roberta Lewandowskiego i jego kolegów z kadry nie oznacza jednak, że na mundialu zabraknie emocji. Drużyn z absolutnymi światowymi gwiazdami futbolu nie zabraknie, a kibice już teraz czekają na popisy takich zawodników jak Lionel Messi, Kylian Mbappe czy Erling Haaland.
Ostatni z wymienionych przyjechał na mundial z reprezentacją Norwegii, która była rewelacją kwalifikacji. Norwegowie awansowali bezpośrednio na MŚ, wyprzedzając w tabeli Włochów, a przy tym ustanowili rekord strzelecki eliminacji: trafili do siatki rywali aż 37 razy.
MŚ 2026. Boniek ma swój typ na niespodziankę. Ależ zaskoczył
Obojętnie obok wyczynów Haalanda i jego kolegów nie przeszedł między innymi Zbigniew Boniek. To właśnie w reprezentacji Norwegii były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej upatruje głównego kandydata do roli czarnego konia turnieju.
- Mogą zrobić niespodziankę, bo rzeczywiście mają mocny zespół. I chyba niektórzy nie zdają sobie sprawy, jak bardzo mocny - podkreślił Boniek w rozmowie dla Polskiej Agencji Prasowej.
A co z głównymi faworytami? Tutaj były reprezentant Polski nie był tak oryginalny i postawił na te drużyny, które wymieniają także inni eksperci. - Kiedy zbliża się mundial, to faworyci ciągle są ci sami. Argentyna, Hiszpania, Francja, Brazylia - wyliczył dla PAP.
Wspomniana wcześniej Norwegia trafiła do grupy I, w której zmierzy się z finalistą poprzedniej edycji MŚ Francją oraz Egiptem i Senegalem.