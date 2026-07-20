Boniek się nie powstrzymał, to napisał po meczu Hiszpania - Argentyna. "Najsłabszy finał"

Mecz o III miejsce na mundialu 2026 między Francją i Anglią przyniósł nam rekordowe 10 goli w spotkaniu o medale na MŚ - a tymczasem nazajutrz doświadczyliśmy potyczki z, można powiedzieć, przeciwległego piłkarskiego bieguna.

W wielkim finale turnieju Hiszpania pokonała bowiem Argentynę naprawdę skromnie, bo 1:0, po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Po ostatnim gwizdku w sieci pojawiło się sporo komentarzy na temat tej rywalizacji oraz całej jej otoczki.

Kamery tego nie pokazały. Polska flaga na finale MŚ. Oto z jakiego miasta

Fala reakcji po finale MŚ. Komentarze m.in. Bońka i Alcaraza

Rozwiń

"Zwycięstwo w 100% zasłużone. Najsłabszy finał od… no właśnie, od kiedy? Brawo Hiszpania" - napisał na portalu X Zbigniew Boniek, który stwierdził też, że Hiszpanie ostatnim razem tak męczyli się na murawie... z Polską i to na własnym terenie. Nawiązał w ten sposób oczywiście do Euro 2020 i ówczesnego remisu 1:1.

"Jedno nie podlega dyskusji: Argentyna nie zasłużyła dziś na mistrzostwo świata. Pod jakimkolwiek względem. Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym" - rzucił zaś zdecydowanie dziennikarz Sebastian Staszewski. "Dominacja Hiszpanii w fazie pucharowej była nieprawdopodobna. Każde inne rozstrzygnięcie byłoby niezgodne z logiką. Tu nawet nie było przestrzeni na inne rozstrzygnięcie. Wielki zespół" - podsumował zaś Krzysztof Stanowski.

Rozwiń

Piotr Dumanowski, komentator Eleven Sports, zwrócił z kolei uwagę na moment podczas celebracji Hiszpanów gdy prezydent USA Donald Trump... mocno opornie schodził ze sceny, która powinna należeć już wyłącznie do piłkarzy. "Boże, ten Trump i Infantino próbujący go ściągnąć z tego podium w trakcie podniesienia trofeum. JAK NIEZRĘCZNIE" - skwitował.

Obecny na stadionie w stanie New Jersey tenisowy mistrz Carlos Alcaraz postanowił wyrazić swą radość z triumfu Hiszpanii także na X-ie. "VAMOOOOOOOS ESPAÑA!!!!!!!!!!!" - tu chyba nie trzeba tłumaczenia.

Rozwiń

Rio Ferdinand, swego czasu czołowy obrońca globu, orzekł, że "Wygrał futbol" co można odczytać jako wskazanie, że rezultat finału uznał za jak najbardziej sprawiedliwy. Włoski dziennikarz Tancredi Palmeri z kolei zwrócił uwagę na przepychankę na boisku po ostatnim gwizdku. "Agrentyna nie tylko przegrała finał. Pierwszy raz widzę, jaka jakaś drużyna psuje świętowanie zwycięzcom. Wstyd dla Argentyny" - skwitował.

Rozwiń

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





Tuchel nie pomógł Anglikom! "Odrodzenie Bellinghama" nie wystarczyło. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport