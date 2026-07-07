Boniek nie krył się po interwencji Trumpa. Nagły komunikat po klęsce USA
Na nic zdała się interwencja Donalda Trumpa, której efektem było anulowanie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. Sama obecność napastnika na boisku nie pomogła dziś w nocy reprezentacji USA. Amerykanie przegrali dotkliwie z Belgią 1:4 w meczu 1/8 finału tegorocznego mundialu. Tuż po spotkaniu kibice nie szczędzili słów krytyki kadrze Mauricio Pochettino. Na dosadny komentarz zdecydował się także były prezes PZPN Zbigniew Boniek.
Brutalne wejście Folarina Baloguna w meczu 1/16 mistrzostw świata pomiędzy USA a Bośnią i Hercegowiną mogło skończyć się naprawdę poważną kontuzją Tarika Muharemovicia. Do urazu gracza na szczęście nie doszło, ale reprezentant Stanów Zjednoczonych i tak wyleciał z boiska za bezpardonowy atak w nogę rywala. Jego absencja na boisku nie przeszkodziła jednak kadrze Mauricio Pochettino, która finalnie wygrała spotkanie wynikiem 2:0 i awansowała do 1/8 finału.
Tam czekało na nią starcie z reprezentacją Belgii, do którego miała przystąpić bez swojego najlepszego strzelca w trakcie tegorocznego mundialu. W sprawie czerwonej kartki dla Baloguna doszło natomiast do bezprecedensowej sytuacji. Po interwencji Donalda Trumpa, który zwrócił się do Gianniego Infantino, decyzja o karze została... zawieszona, a napastnik mógł wystąpić w meczu.
Ruch prezydenta Stanów Zjednoczonych natychmiast wywołał burzę. Ogromna część kibiców zarzuciła Trumpowi i FIFA łamanie wszelkich dotychczasowych zasad panujących w piłce nożnej.
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Burza wokół reprezentacji USA, Boniek wkroczył do akcji. Padły wymowne słowa
Sama obecność Baloguna na boisku nie zdołała natomiast wystarczająco pomóc USA, które przegrało z Belgią 1:4. Kilka godzin po dotkliwej porażce Stanów Zjednoczonych na mundialu odniósł się do niej Zbigniew Boniek. Legendarny polski piłkarz naprawdę nie gryzł się w język.
- Po cichu miałem trochę sympatii do drużyny USA. Po tej szopce była już tylko Belgia. I dobrze, że wygrała. Kilku ludzi straciło twarz na zawsze - napisał "Zibi" na platformie X.
Były prezes PZPN nie krył się z tym, że przed burzą wokół anulowania czerwonej kartki dla Baloguna, kadra prowadzona przez Mauricio Pochettino wzbudzała w nim nawet pewną sympatię. Wszystko się jednak zmieniło, a popularny "Zibi" świętuje dziś zwycięstwo Belgii oraz wbija szpilkę wszystkim zaangażowanym w cofnięcie kary dla piłkarza Stanów Zjednoczonych.
Warto odnotować, że Boniek nie jest jedynym, któremu nie spodobał się dziwny ruch FIFA. Niedawno do sprawy odniosła się także UEFA, komunikując w oficjalnym oświadczeniu, że "decyzja o zawieszeniu na okres próbny automatycznego zawieszenia na jeden mecz po otrzymaniu czerwonej kartki przez zawodnika Folarina Baloguna przekroczyła czerwoną linię".