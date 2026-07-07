Boniek nie krył się po interwencji Trumpa. Nagły komunikat po klęsce USA

Brutalne wejście Folarina Baloguna w meczu 1/16 mistrzostw świata pomiędzy USA a Bośnią i Hercegowiną mogło skończyć się naprawdę poważną kontuzją Tarika Muharemovicia. Do urazu gracza na szczęście nie doszło, ale reprezentant Stanów Zjednoczonych i tak wyleciał z boiska za bezpardonowy atak w nogę rywala. Jego absencja na boisku nie przeszkodziła jednak kadrze Mauricio Pochettino, która finalnie wygrała spotkanie wynikiem 2:0 i awansowała do 1/8 finału.

Tam czekało na nią starcie z reprezentacją Belgii, do którego miała przystąpić bez swojego najlepszego strzelca w trakcie tegorocznego mundialu. W sprawie czerwonej kartki dla Baloguna doszło natomiast do bezprecedensowej sytuacji. Po interwencji Donalda Trumpa, który zwrócił się do Gianniego Infantino, decyzja o karze została... zawieszona, a napastnik mógł wystąpić w meczu.

Ruch prezydenta Stanów Zjednoczonych natychmiast wywołał burzę. Ogromna część kibiców zarzuciła Trumpowi i FIFA łamanie wszelkich dotychczasowych zasad panujących w piłce nożnej.

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Sama obecność Baloguna na boisku nie zdołała natomiast wystarczająco pomóc USA, które przegrało z Belgią 1:4. Kilka godzin po dotkliwej porażce Stanów Zjednoczonych na mundialu odniósł się do niej Zbigniew Boniek. Legendarny polski piłkarz naprawdę nie gryzł się w język.

- Po cichu miałem trochę sympatii do drużyny USA. Po tej szopce była już tylko Belgia. I dobrze, że wygrała. Kilku ludzi straciło twarz na zawsze - napisał "Zibi" na platformie X.

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Były prezes PZPN nie krył się z tym, że przed burzą wokół anulowania czerwonej kartki dla Baloguna, kadra prowadzona przez Mauricio Pochettino wzbudzała w nim nawet pewną sympatię. Wszystko się jednak zmieniło, a popularny "Zibi" świętuje dziś zwycięstwo Belgii oraz wbija szpilkę wszystkim zaangażowanym w cofnięcie kary dla piłkarza Stanów Zjednoczonych.

Warto odnotować, że Boniek nie jest jedynym, któremu nie spodobał się dziwny ruch FIFA. Niedawno do sprawy odniosła się także UEFA, komunikując w oficjalnym oświadczeniu, że "decyzja o zawieszeniu na okres próbny automatycznego zawieszenia na jeden mecz po otrzymaniu czerwonej kartki przez zawodnika Folarina Baloguna przekroczyła czerwoną linię".

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Reprezentacja USA awansowała do 1/8 mundialu Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Donald Trump, prezydent USA AFP





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