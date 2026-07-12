Boniek grzmi po meczu Argentyny, tego nie rozumiał. "Na jakiej podstawie?"

Za nami już ostatnie spotkania ćwierćfinałowe na tegorocznych mistrzostwach świata. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego swoje spotkania wygrały ekipy Anglii (2:1 z Norwegią po dogrywce) oraz Argentyny, która również po dogrywce poradziła sobie 3:1 ze Szwajcarią.

Co ciekawe, w trakcie starcia aktualnych obrońców tytułu doszło do niemałego zamieszania. Ukarany już jedną żółtą kartkąBreel Embolo próbował wymusić faul podczas pojedynku z Leandro Paredesem. Początkowo arbiter Joao Pinheiro odgwizdał przewinienie i przyznał piłkę Szwajcarom.

Po chwili jednak został wezwany przez VAR, a decyzja uległa zmianie. Napastnik został ukarany drugą żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną. Całe zamieszanie mogło przez niektórych być niezrozumiałe. W tym gronie znalazł się Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w trakcie transmisji "na żywo" na kanale "Prawda Futbolu" początkowo przyznał, że nie wiedział, dlaczego portugalski sędzia sprawdzał tę sytuację.

- Są rzeczy, które faktycznie mnie zaskakują. [...] Widziałem wczoraj kartkę dla zawodnika Szwajcarii, Embolo i ja sobie nie przypominam, albo się coś zmieniło, że można VARować symulację bądź normalną żółtą kartkę. Zasadniczo jest symulacja, sędzia się pomylił, dał normalnie żółtą kartkę i faul dla Szwajcarii. Ale na jakiej podstawie on idzie potem sprawdzać? - rozpoczął.

Boniek jasno o kartce Embolo. "Powinien się zorientować"

Po chwili głos zabrał Roman Kołtoń, który wyjaśnił, że na tegorocznym mundialu przepisy uległy nieco zmianie, a arbitrowie mogą sprawdzać sytuacje takie, jak ta wspomniana. Z tego względu 70-latek szybko zmienił narrację. I wskazał, że gdyby Pinheiro zachował się tak od razu, to zostałby momentalnie przez wszystkich pochwalony.

Mi ten przepis umknął. Byłem zaskoczony, że sędzia tak zrobił, bo o takim przepisie nie wiedziałem. Natomiast mówienie, że Szwajcarii stała się krzywda, bo sędzia wyrzucił jednego z ich zawodników - no nie

- Arbiter powinien od razu się zorientować, że to jest "padolino", że gracz się rzuca i symuluje, po czym daje mu żółtą kartkę. Jakby postąpił tak od razu i dał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną, to wszyscy biliby mu brawo - dodał.

Półfinały mistrzostw zaplanowane są na wtorek (Francja - Hiszpania) oraz środę (Anglia - Argentyna). Oba spotkania rozpoczną się o godz. 21:00.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Andrzej Iwańczuk East News

Breel Embolo THOMAS COEX AFP





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