Bolesna klęska Francuzów, a teraz cios w Mbappe. I to od kogo, bez hamulców

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Jeszcze przed meczem półfinałowym, Francuzi wydawali się ekipą nie do zatrzymania. Hiszpania znalazła jednak sposób na to, aby rozmontować świetną ofensywę rywali. Po wygranej "La Furia Roja" 2:0, w mediach społecznościowych Jakuba Rzeźniczaka pojawił się post, w którym w dość niewybrednych słowach zakpił on z Kyliana Mbappe i "Trójkolorowych", zwiastując zagładę Paryża.

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Kylian Mbappe po porażce z Hiszpanią na mistrzostwach świataPhoto by STEFAN KOOPS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

Pojedynek Francji z Hiszpanią o prawo gry w wielkim finale mistrzostw świata był określany jako jeden z największych hitów na mundialu i jego przedwczesny finał. Francuzi, do tej pory jedna z najbardziej efektywnych i efektownych ekip na turnieju, została boleśnie zatrzymana przez "La Furia Roja", która wygrała 2:0.

Cieniem samego z siebie z wcześniejszej fazy mundialu był również Kylian Mbappe, który w niektórych momentach wydawał się strzelać na bramkę rywali wręcz na siłę, jakby z rozpaczą i nadzieją myśląc, że może uda się trafić do siatki. Gdy już jasne stało się, że Francja nie awansuje do finału, krótki wpis w mediach społecznościowych postanowił opublikować Jakub Rzeźniczak. I mocno uderzył w kapitana "Trójkolorowych".

Były reprezentant Polski zrobił zdjęcie telewizora, na którym pokazany był akurat w przybliżeniu napastnik grający na co dzień dla Realu Madryt i dopisał "Bye bye wieża Eiffla. Spalą Paryż jak nic. Dzięki Mbappe".

To oczywiście nawiązanie do zamieszek, jakie mają miejsce nie tylko w stolicy, ale i innych francuskich miastach, przy okazji kolejnych wydarzeń, najczęściej sportowych. Po finale Ligi Mistrzów, kiedy Paris Saint-Germain pokonało Arsenal po konkursie rzutów karnych, nad Sekwaną aresztowano ponad 400 osób.

Kylianowi Mbappe oraz reprezentacji Francji został jeszcze jeden mecz na mistrzostwach świata, w którym powalczą o brązowy medal. Dla wielu osób to spotkanie może być jednak oceniane jako "mecz pocieszenia", bowiem "Trójkolorowi" przyjechali do Ameryki Północnej po złoto. Przed rokiem ulegli w finale Argentynie, a w 2018 roku wywalczyli tytuł najlepszej ekipy na świecie.

Mecz o 3. miejsce z udziałem Francji odbędzie się 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacje tekstowe na żywo ze wszystkich meczów mundialu prowadzone są na portalu sport.interia.pl.

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