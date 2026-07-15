Pojedynek Francji z Hiszpanią o prawo gry w wielkim finale mistrzostw świata był określany jako jeden z największych hitów na mundialu i jego przedwczesny finał. Francuzi, do tej pory jedna z najbardziej efektywnych i efektownych ekip na turnieju, została boleśnie zatrzymana przez "La Furia Roja", która wygrała 2:0.

Cieniem samego z siebie z wcześniejszej fazy mundialu był również Kylian Mbappe, który w niektórych momentach wydawał się strzelać na bramkę rywali wręcz na siłę, jakby z rozpaczą i nadzieją myśląc, że może uda się trafić do siatki. Gdy już jasne stało się, że Francja nie awansuje do finału, krótki wpis w mediach społecznościowych postanowił opublikować Jakub Rzeźniczak. I mocno uderzył w kapitana "Trójkolorowych".

Były reprezentant Polski zrobił zdjęcie telewizora, na którym pokazany był akurat w przybliżeniu napastnik grający na co dzień dla Realu Madryt i dopisał "Bye bye wieża Eiffla. Spalą Paryż jak nic. Dzięki Mbappe".

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To oczywiście nawiązanie do zamieszek, jakie mają miejsce nie tylko w stolicy, ale i innych francuskich miastach, przy okazji kolejnych wydarzeń, najczęściej sportowych. Po finale Ligi Mistrzów, kiedy Paris Saint-Germain pokonało Arsenal po konkursie rzutów karnych, nad Sekwaną aresztowano ponad 400 osób.

Kylianowi Mbappe oraz reprezentacji Francji został jeszcze jeden mecz na mistrzostwach świata, w którym powalczą o brązowy medal. Dla wielu osób to spotkanie może być jednak oceniane jako "mecz pocieszenia", bowiem "Trójkolorowi" przyjechali do Ameryki Północnej po złoto. Przed rokiem ulegli w finale Argentynie, a w 2018 roku wywalczyli tytuł najlepszej ekipy na świecie.

Mecz o 3. miejsce z udziałem Francji odbędzie się 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacje tekstowe na żywo ze wszystkich meczów mundialu prowadzone są na portalu sport.interia.pl.

Reprezentacja Francji FRANCK FIFE AFP

Lamine Yamal i Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Didier Deschamps i Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP





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