Bohater mundialu ma nowy klub. Zaskakujący kierunek. Nawet gwiazda Realu zareagowała

Hiszpania kilka dni temu została mistrzem świata. "La Furja Roja" pokonała w finale Argentynę (1:0). W turnieju rozgrywanym na boiskach USA, Meksyku i Kanady uczestniczyło 48 drużyn. Niezwykle interesującą historię napisał debiutant - Republika Zielonego Przylądka. Zespół był skazywany na pożarcie, a turniej rozpoczął od bezbramkowego remisu z Hiszpanią. Kolejne starcia z Urugwajem (2:2) oraz Arabią Saudyjską (0:0) również zakończyły się podziałami punktów. W fazie pucharowej zespół z Afryki zmierzył się z Argentyną, której postawił wysoko poprzeczkę. Ostatecznie uległ 2:3 po dogrywce.

Vozinha zachwycił cały świat

Jednym z bohaterów Republiki Zielonego Przylądka był 40-letni bramkarz Vozinha, który popisał się wieloma wspaniałymi interwencjami. Już w trakcie turnieju mówiło się, że zainteresowana jego usługami jest Wieczysta Kraków. Doniesienia te potwierdził zresztą wiceprezes krakowskiej ekipy Sławomir Peszko.

Vozinha w poprzednim sezonie reprezentował drugoligowy portugalski klub - Chaves, ale umowa nie została z nim przedłużona. W związku z tym ustawiła się do niego kolejka chętnych. Tydzień temu Fabrizio Romano przekazał, że negocjacje z bramkarzem rozpoczął klub Colo Colo, a więc gigant z Chile, który ma na swoim koncie m.in. 34. tytuły mistrzowskie.

Nowy klub bohatera mundialu. Zareagował nawet gwiazdor Realu Madryt

Teraz wszystko stało się jasne. Colo Colo za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowało o podpisaniu umowy z Vozinhą.

- W najbliższych dniach uda się do Chile, gdzie przejdzie standardowe badania lekarskie, a następnie zostanie zaprezentowany na Estadio Monumental - przekazał prezes klubu Anibal Mosa.

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Kontrakt z Kabowerdeńczykiem odbił się szerokim echem na świecie. Mnóstwo kibiców zareagowało na niego w mediach społecznościowych. Zaskoczeniem jest fakt, że nawet gwiazda Realu Madryt i reprezentacji Anglii skomentowała komunikat Colo Colo. - Najlepszy - napisał w komentarzu Jude Bellingham.

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Colo Colo po 16 kolejkach ligi chilijskiej jest liderem. Zespół na swoim koncie 39 punktów. Drugi Club Deportivo Universidad Católica traci do niego 13 "oczek".

Vozinha PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Vozinha prawie zatrzymał Messiego VANESSA CARVALHO AFP

Vozinha, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Jude Bellingham zareagował na transfer bohatera mundialu GUILLERMO MARTINEZ AFP





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