Bohater mundialu ma nowy klub. Zaskakujący kierunek. Nawet gwiazda Realu zareagowała
Piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie to już przeszłość. Mundial wykreował wielu bohaterów. W tym także tych nieoczekiwanych. Jednym z nich był Vozinha, czyli bramkarz Republiki Zielonego Przylądka. O jego usługi starać miała się nawet Wieczysta Kraków. Teraz stało się jasne, gdzie w przyszłym sezonie będzie występować 40-latek. Na komunikat zareagował nawet gwiazdor Realu Madryt - Jude Bellingham.
Hiszpania kilka dni temu została mistrzem świata. "La Furja Roja" pokonała w finale Argentynę (1:0). W turnieju rozgrywanym na boiskach USA, Meksyku i Kanady uczestniczyło 48 drużyn. Niezwykle interesującą historię napisał debiutant - Republika Zielonego Przylądka. Zespół był skazywany na pożarcie, a turniej rozpoczął od bezbramkowego remisu z Hiszpanią. Kolejne starcia z Urugwajem (2:2) oraz Arabią Saudyjską (0:0) również zakończyły się podziałami punktów. W fazie pucharowej zespół z Afryki zmierzył się z Argentyną, której postawił wysoko poprzeczkę. Ostatecznie uległ 2:3 po dogrywce.
Vozinha zachwycił cały świat
Jednym z bohaterów Republiki Zielonego Przylądka był 40-letni bramkarz Vozinha, który popisał się wieloma wspaniałymi interwencjami. Już w trakcie turnieju mówiło się, że zainteresowana jego usługami jest Wieczysta Kraków. Doniesienia te potwierdził zresztą wiceprezes krakowskiej ekipy Sławomir Peszko.
Vozinha w poprzednim sezonie reprezentował drugoligowy portugalski klub - Chaves, ale umowa nie została z nim przedłużona. W związku z tym ustawiła się do niego kolejka chętnych. Tydzień temu Fabrizio Romano przekazał, że negocjacje z bramkarzem rozpoczął klub Colo Colo, a więc gigant z Chile, który ma na swoim koncie m.in. 34. tytuły mistrzowskie.
Nowy klub bohatera mundialu. Zareagował nawet gwiazdor Realu Madryt
Teraz wszystko stało się jasne. Colo Colo za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowało o podpisaniu umowy z Vozinhą.
- W najbliższych dniach uda się do Chile, gdzie przejdzie standardowe badania lekarskie, a następnie zostanie zaprezentowany na Estadio Monumental - przekazał prezes klubu Anibal Mosa.
Kontrakt z Kabowerdeńczykiem odbił się szerokim echem na świecie. Mnóstwo kibiców zareagowało na niego w mediach społecznościowych. Zaskoczeniem jest fakt, że nawet gwiazda Realu Madryt i reprezentacji Anglii skomentowała komunikat Colo Colo. - Najlepszy - napisał w komentarzu Jude Bellingham.
Colo Colo po 16 kolejkach ligi chilijskiej jest liderem. Zespół na swoim koncie 39 punktów. Drugi Club Deportivo Universidad Católica traci do niego 13 "oczek".