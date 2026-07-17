W sieci pojawiło się nowe nagranie z Szymonem Marciniakiem w roli głównej. Arbiter zgodził się na grę w szybkie skojarzenia. Miał powiedzieć, z czym kojarzą mu się poszczególne piłkarskie hasła. Do każdego z nich bez wahania i bez gryzienia się w język dopasowywał odpowiednie dla niego słowa.

I tak okazało się, że Argentyna - Francja 2022 kojarzy mu się ze "wspaniałym finałem", a mundial 2018 z "pierwszymi śliwkami robaczywkami" (to nawiązanie do faktu, że były to pierwsze sędziowane przez niego MŚ; zadebiutował w meczu Argentyna - Islandia, potem prowadził jeszcze spotkanie Niemcy - Szwecja. Przy okazji obu pojedynków nie ustrzegł się kontrowersyjnych decyzji).

W dalszej części materiału okazało się, że Polska to dla Szymona Marciniaka "najlepszy kraj", Argentyna to "mistrzowie", Leo Messi to "pan piłkarz", a Cristiano Ronaldo to "legenda". Na koniec arbiter jednym słowem określił samego siebie.

'Legenda'

Szymon Marciniak pominięty przez FIFA. "Dziwnie go potraktowano"

Tymczasem sam Marciniak może przeżywać obecnie duży zawód. Nie został obsadzony do prowadzenia ani meczu o trzecie miejsce ani finału kończących się mistrzostw świata 2026. W całym turnieju sędziował w tylko dwóch spotkaniach (Argentyna - Algieria 3:0, Egipt - Iran 1:1, oba w fazie grupowej), czyli tylu, ilu w debiucie sprzed ośmiu lat.

Wtedy był jednak arbitrem stawiającym pierwsze kroki w wielkiej piłce, a dziś jest jednym z najlepszych sędziów świata. Miał zatem prawo liczyć i na częstszą obsadę i na możliwość sędziowania w najważniejszych spotkaniach MŚ 2026.

Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincić - ten sam, który "gwizdał" w barażowym spotkaniu Szwecja - Polska (3:2), a mecz o 3. miejsce przypadł Wenezuelczykowi Jesusowi Valenzuelowi.

"Dziwnie potraktowano Szymona Marciniaka na tym turnieju. Miał sędziować ćwierćfinał, potem półfinał, a na koniec myśleliśmy, że albo coś historycznego albo spotkanie o 3. miejsce" - komentuje Mateusz Borek na platformie X.

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Sam Marciniak na razie milczy o tym, jak wobec niego zachowała się FIFA. Na oficjalnym profilu federacji pojawiło się jedynie nagranie, na którym widać, jak Polak zareagował na wybór Słoweńca na sędziego finału mundialu. Po prostu przyłączył się do oklasków.

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