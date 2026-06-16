Błysk geniuszu w Nowym Jorku. Gwiazdor Bayernu na ratunek Francuzom

Reprezentacja Francji ostatnią edycję mistrzostw świata zakończyła ze łzami w oczach. Kylian Mbappe i spółka mogli jedynie ze smutkiem oglądać, jak Argentyna wygrywa puchar za triumf w mundialu. W finale imprezy "Trójkolorowi" przegrali Leo Messim i spółką dopiero w rzutach karnych.

Wcześniejszy mundial zakończył się zaś triumfem Francji. Nie może więc dziwić, że do imprezy w USA, Kanadzie i Meksyku ekipa prowadzona przez Didiera Deschampsa podeszła w roli faworyta. Dla samego selekcjonera we wtorek rozpoczął się zaś ostatni turniej w roli trenera Francji.

Francja triumfuje na otwarcie. Wynik otworzył Mbappe

"Trójkolorowi" rozpoczęli rywalizację o końcowy triumf z naprawdę wymagającym rywalem. Tym był bowiem 16. w rankingu FIFA Senegal, który jest jednocześnie drugą najlepszą afrykańską drużyną w tym zestawieniu. Deschamps wystawił do rywalizacji całą galową jedenastkę z Mbappe na czele.

Mecz mógł rozpocząć się bardzo źle dla Francji. Szybko niezłą okazję wypracował sobie Nicolas Jackson, ale ostatecznie napastnik Senegalu przegrał pojedynek biegowy na końocwych metrach. Swoje dwie dobre sytuacje mieli także Francuzi, ale w obu przypadkach piłkę fatalnie przyjął Mbappe, co niweczyło wysiłek kolegów.

Najlepszą szansę tuż przed przerwą na nawodnienie miał znów Jackson. Napastnik Senegalu wykorzystał sztubacką stratę Mbappe w środku pola. Jego strzał nie znalazł jednak drogi do bramki Mike'a Maignana. Piłka trafiła w słupek, a potem w plecy bramkarza i ostatecznie wyszła na rzut rożny.

Te sytuacje trudno było nazwać stuprocentowymi. W przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się w szóstej minucie doliczonego czasu gry. Sarr miał piłkę na stopie pięć metrów od bramki, a mimo tego przestrzelił. Do przerwy mieliśmy remis, ale z bardzo wyraźnym wskazaniem na Senegal.

W drugą część gry obie ekipy weszły bez zmian, ale ważne było nastawienie. To u Francuzów uległo poprawie. Już po dwóch minutach groźny strzał z dystansu oddał Doue. Cztery minuty później zrobiło się potwornie groźnie pod bramką Francji. Tym razem ofiarnym wślizgiem uratował drużynę Saliba.

W kolejnej akcji w końcu pojawił się błąd po stronie Senegalu. Ten doprowadził do sytuacji jeden na jeden z bramkarzem dla Olise. Skrzydłowy Bayernu przegrał jednak pojedynek z Mendym. W 57. minucie Olise wypracował sytuację stuprocentową Mbappe, ale ten strzelił prosto w golkipera.

W kolejnej akcji znów zrobiło się gorąco, ale tym razem Mbappe upadł w polu karnym. Sędzia nie zdecydował się jednak podyktować jedenastki, ale obejrzał sytuację na monitorze VAR i zmienił decyzję, bo początkowo wskazał na rzut rożny. Po weryfikacji oddał piłkę Senegalczykom.

W 66. minucie wątpliwości już nie było. Kapitalną piłkę w pole karne zagrał Olise, a sytuację tym razem ze stoickim spokojem wykorzystał Mbappe. Tym razem już pomylić się nie mógł. Błyskawicznie w kolejnej akcji odpowiedział Senegal za sprawą fenomenalnego strzału Jacksona. Piłka wpadła do siatki, ale razem z nią sędzia wskazał spalonego.

W 81. minucie znów Senegalczycy stracili piłkę w środku boiska. Kilkadziesiąt metrów z futbolówką przebiegł Adrien Rabiot, dograł fenomenalnie do Barcoli, a ten delikatną podcinką pokonał wychodzącego z bramki Mendy'ego.

Wydawało się, że skrzydłowy Francji przypieczętował triumf 2:0 faworytów na otwarcie imprezy. Inne plany w tym kontekście mieli Senegalczycy, którzy udowodnili, że są naprawdę groźni. Mbaye popędził skrzydłem i kopnął w kierunku bramki. Piłka wpadła do siatki po rękach Maignana.

Chwilę później odpowiedzieli Francuzi. Mbappe dostał piłkę w środku pola i kopnął bez zastanowienia na bramkę. Tym razem Mendy się nie popisał, a Mbappe strzelił drugiego gola tego wieczoru i zatarł fatalne wrażenie, jakie zostawił po sobie po około godzinie gry. Francja wygrała ostatecznie 3:1 i może czekać na kolejny mecz.

Statystyki meczu Francja 3 - 1 Senegal Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 11 6 Strzały celne 8 2 Strzały niecelne 1 3 Strzały zablokowane 2 1 Ataki 121 97

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP





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