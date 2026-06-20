Bliźniak "Narodowego" na mundialu. Piękna historia, Jan Paweł II w tle

BC Place to stadion z naprawdę wyjątkową historią. Powstał on w latach osiemdziesiątych XX wieku i wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Kanadyjczycy postanowili wtedy zaskoczyć świat i stworzyli konstrukcję wewnętrzną z dachem podtrzymywanym powietrzem. Problem pojawił się jednak, gdy nagromadził się tam śnieg, który doprowadził do uszkodzeń, o czym informował portal "stadiony.net".

"Rozdarcie szybko się powiększało, ponieważ uciekało przez nie powietrze, po czym personel konserwacyjny wykonał celowe, kontrolowane spuszczenie powietrza, aby chronić integralność nienaruszonych paneli tkaniny dachu. Nikt nie został ranny podczas incydentu, chociaż deszcz i stopiony śnieg zalały misę i w związku z tym trzeba było ją wypompować" - czytamy w artykule napisanym z okazji mundialu.

W końcu musiało dojść do gruntownej modernizacji. Ale dokonano jej dopiero po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich w 2010 roku. Wybór terminu nie był przypadkowy, ponieważ BC Place gościło ceremonię otwarcia wspomnianej imprezy. Obiekt zamknięto na aż szesnaście miesięcy. W tym czasie nadmuchiwany dach zastąpił taki jaki widzimy obecnie na PGE Narodowym, czyli chowany, podtrzymywany przez liny. Dlatego też kanadyjski stadion nazywany jest jego "bliźniakiem".

BC Place to prawdziwa duma Kanady. Z lotu ptaka wygląda jak PGE Narodowy

"Po zakończeniu prac we wrześniu 2011 roku dach stał się pierwszym w Ameryce Północnej opartym na linach i jednocześnie rozsuwanym. W dodatku jest największy w swoim rodzaju i podwieszone pod nim telebimy również biją rekord wielkości dla konstrukcji tego typu" - pisały "stadiony.net". Wspomniany portal przypomniał również wizytę Jana Pawła II w tymże miejscu. Polak odprawił tam mszę na wypełnionym po brzegi obiekcie.

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"Papież udał się do Vanier Park w Vancouver, a następnie przez most Burrard, ulicą Georgia, do Richards i dotarł do katedry Matki Bożej Różańcowej. Najważniejszym punktem wizyty była wieczorna uroczystość Celebracji Życia w BC Place, w której wzięło udział około 55 000 osób" - przypomniała strona "bccatholic.ca". Wszystko działo się w 1984 roku, czyli właściwie tuż po otwarciu stadionu będącego dumą Kanadyjczyków.

Ostatnie zdanie jest aktualne także dzisiaj, za sprawą mundialu. W Vancouver zaplanowano aż siedem potyczek. Ta najbardziej prestiżowa odbędzie się 7 lipca, ponieważ wyłoni ćwierćfinalistę turnieju. Tekstowa relacje ze spotkań mistrzostw świata w Interia Sport.

BC Place Stadium podczas mundialu 2026 Richard Heathcote / Getty Images AFP

Stadion Narodowy, 11.11.2025 r. Pawel Wodzynski East News

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk 2010 na BC Place Stadium David Hecker AFP





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