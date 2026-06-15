Blamaż na starcie mundialu. Pogromcy Polaków już "zwolnili" selekcjonera

Ostatniej nocy części polskich kibiców towarzyszyło uczucie wielkiego niedosytu. Swój start na mistrzostwach świata zainaugurowała bowiem grupa, w skład której mogła wejść reprezentacja Polski. Ta sztuka drużynie Jana Urbana się oczywiście nie udała, gdyż w finale baraży lepsi od "biało-czerwonych" okazali się Szwedzi.

W pierwszym spotkaniu grupy F Holendrzy po bardzo interesującym spotkaniu zremisowali 2:2 z Japończykami. Po godzinie 4:00 polskiego czasu na murawę wyszli pogromcy Polaków. Szwedzi na start mierzyli się z Tunezją, która w opinii wielu tuż przed turniejem była uznawana za najsłabszy zespół w grupie.

Po 90 minutach jasnym się stało, że te predykcje nie były przesadzone. Szwedzi wypunktowali przedstawiciela Afryki i po ostatnim gwizdku sędziego mogli świętować triumf 5:1. Fatalny start mundialu przyniósł ogromne konsekwencje dla reprezentacji Tunezji, w której zapowiada się istne trzęsienie ziemi.

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Szwedzi świetnie weszli w to spotkanie i już po pierwszych 30 minutach prowadzili 2:0. Tunezyjskiego bramkarza pokonał najpierw Yasin Ayari, a drugie trafienie dołożył Alexander Isak. Pomimo zdecydowanej przewagi Szwedów Tunezyjczycy jeszcze przed przerwą strzelili kontaktowego gola. Płomyk nadziei swoim trafieniem dał w 43. minucie Omar Rekik.

Po przerwie Szwedzi w perfekcyjny sposób wywiązali się z roli faworyta. Gol Viktora Gyokeresa oraz trafienia z końcówki autorstwa Mattiasa Svanberga oraz Ayariego (dublet) dały Europejczykom triumf 5:1 i pozycję lidera w grupie F.

Tak wysoka porażka stawia Tunezyjczyków na starcie mundialu w szalenie trudnym położeniu. Okazuje się, że w tej drużynie wkrótce dojdzie do istnego przewrotu. Jak informuje dziennikarz Romain Molina selekcjoner Sabri Lamouchi pożegna się ze swoją posadą już po pierwszym spotkaniu.

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Kolejne wpisy Moliny jasno pokazują jak zła atmosfera towarzyszy reprezentacji Tunezji. Znany dziennikarz na portalu "X" pisał m.in. o kumoterstwie i politycznych interesach, którymi tunezyjska federacja miała upokarzać swój naród. Wtórował mu inny tunezyjski dziennikarz Matteo Trabelsi.

- Rozmawialiśmy z Moliną o zachowaniu Lamouchiego w szatni Tunezji i jego słabej zdolności do mobilizacji drużyny. Zostaliśmy oskarżeni o kłamstwo w celu destabilizacji grupy. Rezultat: zwolnienie po pierwszym meczu fazy grupowej. Brawo trenerze, to na pewno wina dziennikarzy - napisał Trabelsi na portalu "X".

Tunezyjska federacja póki co nie potwierdziła jeszcze tych rewelacji. W mediach pojawiło się już nazwisko nowego szkoleniowca. Ma nim zostać przebywający z drużyną na mundialu Mondher Kebaier. Dla 56-latka nie będzie to pierwsza przygoda z seniorską kadrą Tunezji, którą prowadził już w latach 2019-2022. Z tamtym zespołem Kebaier w 2021 roku dotarł do ćwierćfinału Pucharu Narodów Afryki.

Terminarz pozostałych spotkań Tunezji na mundialu:

Tunezja - Japonia - 21 czerwca, godz. 6:00 (Guadalupe)

Tunezja - Holandia - 26 czerwca, godz. 1:00 (Kansas City)

Sabri Lamouchi Photo by JULIO CESAR AGUILAR / AFP AFP

Reprezentacja Tunezji FAREED KOTB AFP





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