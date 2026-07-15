Blamaż na mundialu, teraz przewrót u giganta. Już odliczają dni

Reprezentacja Niemiec po wygranych nad Curacao i Wybrzeżem Kości Słoniowej miała zapewnione końcowe pierwsze miejsce w grupie, więc porażkę w trzeciej kolejce z Ekwadorem można było tłumaczyć chęcią oszczędzania sił. W przekonaniu wielu kibiców zapalały się jednak kolejne światła alarmowe, bo zespół nie wyglądał dobrze na boisku, a ratować go musiał wchodzący z ławki Deniz Undav.

Obawy się potwierdziły w starciu 1/16 finału z Paragwajem. Po 90 i 120 minutach było 1:1, a to Julio Enciso i spółka lepiej strzelali rzuty karne i przeszli do kolejnej rundy. Nieznalezienie się nawet wśród najlepszych szesnastu zespołów turnieju to blamaż naszych zachodnich sąsiadów.

Kluczowe dni dla Niemiec. Mówią o Kloppie. Rozmowa za kulisami finału MŚ

Nie ma się więc co dziwić, że "Die Mannschaft" szykują się na nowy rozdział z innym selekcjonerem. Wybrańcem jest Jürgen Klopp, o czym pisała w komunikacie sama federacja. Sprawa nie jest jednak jeszcze zamknięta. Trwają ostatnie rozmowy. "Kicker" stwierdził w środę, że jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to 59-latek urodzony w Stuttgarcie zostanie zaprezentowany w roli szkoleniowca kadry narodowej w przyszłym tygodniu.

Prezes DFB Bernd Neuendorf i jego zastępca Hans-Joachim Watzke podobno osiągnęli we wtorek porozumienie z prezesem Red Bulla Oliverem Mintzlaffem w sprawie odejścia trenera. Obecnie pełni stanowisko Globalnego Szefa Piłki Nożnej w tym koncernie z kontraktem do 2029 roku. W środę Neuerndorf i Watzke mieli przedstawić radzie nadzorczej i akcjonariuszom wyniki negocjacji ze wszystkimi zainteresowanymi, także z menadżerem Markiem Kosicke.

Szef RB ma się jeszcze na dniach po raz ostatni spotkać z trenerem, najprawdopodobniej w Nowym Jorku. "Prawdopodobnie będzie poświęcone kwestii tego, w jakim stopniu będzie mógł wnieść swoją wiedzę i doświadczenie do firmy po oficjalnym odejściu" - czytamy. Niedzielny finał mistrzostw świata odbędzie się na stadionie w New Jersey, a Klopp pracuje przy turnieju dla Magenty.

Mówi się, że związek da mu kontrakt do mistrzostw świata 2030. Nie wiadomo, czy zostanie wpisana klauzula umożliwiająca zerwanie go w razie braku kwalifikacji bądź szybkiego odpadnięcia na EURO 2028. Czegoś takiego nie było w przypadku Juliana Nagelsmanna, po odpadnięciu w 1/16 działacze musieli siąść do negocjacji ws. odprawy.

78 procent ankietowanych "Kickera" jest zdania, że Klopp może przywrócić blask drużynie narodowej, 22 proc. twierdzi, że nie. Próba jest naprawdę duża - głosowało aż 101 tysięcy użytkowników.

Jürgen Klopp wprost na temat pracy z reprezentacją Niemiec Alexander Hassenstein AFP

Jurgen Klopp Paul ELLIS / AFP AFP

Jurgen Klopp KERSTIN JOENSSON / AFP AFP





Czemu Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire? "Amerykański sznyt". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport