Blamaż na mundialu, teraz przewrót u giganta. Już odliczają dni
Reprezentacja Niemiec zanotowała fatalne mistrzostwa świata. Od początku nie prezentowała się zbyt dobrze, nawet jeśli strzeliła siedem goli Curacao, to wszyscy czekali na poważniejszą weryfikację. Przeszkodą nie do przejścia okazał się w 1/16 finału Paragwaj. "Die Mannschaft" będą mieli nowego selekcjonera. Według "Kickera" moment zaprezentowania go jest naprawdę blisko.
Reprezentacja Niemiec po wygranych nad Curacao i Wybrzeżem Kości Słoniowej miała zapewnione końcowe pierwsze miejsce w grupie, więc porażkę w trzeciej kolejce z Ekwadorem można było tłumaczyć chęcią oszczędzania sił. W przekonaniu wielu kibiców zapalały się jednak kolejne światła alarmowe, bo zespół nie wyglądał dobrze na boisku, a ratować go musiał wchodzący z ławki Deniz Undav.
Obawy się potwierdziły w starciu 1/16 finału z Paragwajem. Po 90 i 120 minutach było 1:1, a to Julio Enciso i spółka lepiej strzelali rzuty karne i przeszli do kolejnej rundy. Nieznalezienie się nawet wśród najlepszych szesnastu zespołów turnieju to blamaż naszych zachodnich sąsiadów.
Kluczowe dni dla Niemiec. Mówią o Kloppie. Rozmowa za kulisami finału MŚ
Nie ma się więc co dziwić, że "Die Mannschaft" szykują się na nowy rozdział z innym selekcjonerem. Wybrańcem jest Jürgen Klopp, o czym pisała w komunikacie sama federacja. Sprawa nie jest jednak jeszcze zamknięta. Trwają ostatnie rozmowy. "Kicker" stwierdził w środę, że jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to 59-latek urodzony w Stuttgarcie zostanie zaprezentowany w roli szkoleniowca kadry narodowej w przyszłym tygodniu.
Prezes DFB Bernd Neuendorf i jego zastępca Hans-Joachim Watzke podobno osiągnęli we wtorek porozumienie z prezesem Red Bulla Oliverem Mintzlaffem w sprawie odejścia trenera. Obecnie pełni stanowisko Globalnego Szefa Piłki Nożnej w tym koncernie z kontraktem do 2029 roku. W środę Neuerndorf i Watzke mieli przedstawić radzie nadzorczej i akcjonariuszom wyniki negocjacji ze wszystkimi zainteresowanymi, także z menadżerem Markiem Kosicke.
Szef RB ma się jeszcze na dniach po raz ostatni spotkać z trenerem, najprawdopodobniej w Nowym Jorku. "Prawdopodobnie będzie poświęcone kwestii tego, w jakim stopniu będzie mógł wnieść swoją wiedzę i doświadczenie do firmy po oficjalnym odejściu" - czytamy. Niedzielny finał mistrzostw świata odbędzie się na stadionie w New Jersey, a Klopp pracuje przy turnieju dla Magenty.
Mówi się, że związek da mu kontrakt do mistrzostw świata 2030. Nie wiadomo, czy zostanie wpisana klauzula umożliwiająca zerwanie go w razie braku kwalifikacji bądź szybkiego odpadnięcia na EURO 2028. Czegoś takiego nie było w przypadku Juliana Nagelsmanna, po odpadnięciu w 1/16 działacze musieli siąść do negocjacji ws. odprawy.
78 procent ankietowanych "Kickera" jest zdania, że Klopp może przywrócić blask drużynie narodowej, 22 proc. twierdzi, że nie. Próba jest naprawdę duża - głosowało aż 101 tysięcy użytkowników.