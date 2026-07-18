Blady strach Anglików po decyzji ws. Marciniaka. Powtórka "z rozrywki" na MŚ

Mundial wkracza obecnie w swoją decydującą fazę. Zostały bowiem tylko dwa spotkania, które ostatecznie rozstawią topową czwórkę zmagań. W meczu o trzecie miejsce zawalczą ze sobą Francuzi oraz Anglicy. W wielkim finale zmierzą się natomiast Hiszpanie i Argentyńczycy.

Wielu Polaków liczyło na to, że arbitrem któregoś z wyżej przytoczonych spotkań zostanie Szymon Marciniak. Polak zdawał się bowiem mocno "oszczędzany" przez swoich przełożonych. Nadzieje te legły jednak wraz z komunikatem, wypuszczonym przez FIFA w nocy z 16 na 17 lipca.

Arbitrem najważniejszego spotkania tegorocznych MŚ został Slavko Vincić, a więc sędzia owiany masą kontrowersji. Z kolei mecz o 3. miejsce poprowadzić ma Jesus Valenzuela. Wybór ten również może budzić pewne zastrzeżenia, szczególnie w brytyjskim środowisku piłkarskim. Nieco ponad rok temu arbiter ten stał się bowiem twarzą innego kontrowersyjnego spotkania.

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W roku 2025 na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki toczyły się inne prestiżowe rozgrywki piłkarskie - Klubowe Mistrzostwa Świata. W 1/8 finału doszło do starcia między Manchesterem City a Al-Hilal. Ówcześni podopieczni Pepa Guardioli zapewne doskonale pamiętają ten nietypowy pojedynek.

Już w 9. minucie meczu udało im się objąć prowadzenie za sprawą gola Bernardo Silvy. Chwilę wcześniej doszło jednak do kontaktu piłki z ręką Rayana Ait-Nour'ego. Valenzuela uznał, że ruch był w pełni naturalny, co nie dawało podstaw do anulowania bramki. Piłkarze saudyjskiej drużyny byli natomiast innego zdania. Przez kilka kolejnych minut starali się oni wywrzeć presję na arbitrze. Ten pozostawał jednak nieugięty.

W pewnym momencie protestujący piłkarze otoczyli Wenezuelczyka, a ten postanowił... naruszyć protokół FIFA. Mimo braku interwencji VAR-u użył on mikrofonu do wyjaśnienia wszystkim kibicom podstawy swojej decyzji. Dodatkowo nie ukarał on żadnego z protestujących zawodników żółtą kartką, co naturalnie mocno podważyło jego autorytet.

Od tego momentu Valenzuela nie był w stanie zapanować nad spotkaniem. Na przestrzeni całego meczu popełniał on jeszcze kilka pomniejszych błędów. Wreszcie przyszedł doliczony czas gry, w którym Manchester City miał realną szansę na zdobycie zwycięskiego gola. Jeremy Doku był na połowie rywali, jednak został powalony przez jednego z dwóch goniących go defensorów. Faul był w tej sytuacji dość wyraźny. Co więcej, była to interwencja przerywająca korzystną akcję, co powinno wiązać się z automatycznym wyjęciem żółtej kartki. Zamiast tego Valenzuela... zagwizdał, kończąc przy okazji regulaminowy czas gry. Oburzony Guardiola wdał się wówczas w ostrą dyskusję z arbitrem, lecz jego wysiłki nie przyniosły rezultatów.

Remis 2:2 oznaczał konieczność rozegrania dogrywki. W tej minimalnie lepsi okazali się natomiast zawodnicy Al-Hilal i to oni awansowali do dalszej fazy rozgrywek.

Jesus Valenzuela Julian Finney - FIFA Getty Images

Pep Guardiola kłócący się z Jesusem Valenzuelą Anadolu Getty Images

Szymon Marciniak MARCIN GOLBA / NURPHOTO AFP





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