Bitwa za plecami faworytów. 4 gole w Seattle. Dali sobie szansę na awans

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

O ile to zestawienie Szwajcaria - Kanada wyglądało na ciekawsze z tych kończących grupę B, to kto zdecydował się na oglądanie Bośni i Hercegowiny z Katarem, na pewno nie może żałować. Pierwsza połowa przyniosła 3 gole i 2 słupki. Widać było, że tylko zwycięstwo da szanse na awans do 1/16 finału któremuś z tych zespołów. W Seattle lepsi okazali się Bośniacy. Mogą powoli szykować się na fazę pucharową, choć na oficjalne potwierdzenie muszą jeszcze poczekać kilka dni.

Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević w granatowych strojach drużynowych po zdobyciu gola na stadionie.
Kerim Alajbegović i Esmir BajraktarevićStu ForsterGetty Images

Pierwsze ostrzeżenia Bośniacy wysłali błyskawicznie. 70 sekund po pierwszym gwizdku sędziego Jesusa Valenzueli zza pola karnego uderzył Ermedin Demirović, a za chwilę to samo uczynił Ivan Sunjić. Katarczycy nie zamierzali być statystami, skonstruowali zaraz dwa szybkie ataki, lecz ich podania prostopadłe były blokowane. Spróbowali trzeci raz i Akram Afif niemal znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, piłkę w ostatniej chwili wybił mu wspomniany Sunjić.

W okolicach 17. minuty faworyci meczu ponownie przejęli kontrolę i oblegali połowę gospodarzy mundialu sprzed czterech lat. Przez pierwsze pół godziny gry w statystykach strzałów obejrzeliśmy wynik 6:0. Ten szósty okazał się "złotym", a taktyka uderzania zza "szesnastki" w końcu popłaciła. Kerim Alajbegović dostał futbolówkę od Ivana Basicia, wybiegł ze światła bramki, ale huknął tak mocno i precyzyjnie, tuż przy lewym słupku, że Mahmud Abunada nie zdążył z interwencją.

Chwilę później kibice mogli się poczuć jak w 2014 roku. Sead Kolasinac wrzucił z okolicy linii bocznej do Edina Dżeko. Snajper próbował jeszcze podawać, ale nabił Sultana Al-Brake, któremu zapisano gola samobójczego. Szybko poszukał bramki dla siebie, ale trafił w słupek. 0:2 oznaczało bardzo trudną sytuację ekipy z Azji.

Nie poddawała się jednak i w 42. minucie złapała kontakt. Ładnie rozegrała akcję od linii obrony, przez pomoc aż do ataku. Wrzutka z prawego skrzydła przeszła przez całe pole karne, ale zebrał ją Edmilson Junior i wyłożył Hasanowi Al-Haydosowi. Jeszcze przed przerwą mogło zrobić się 2:2, lecz tym razem to Pedro Miguel obił słupek. Nieoczekiwanie w trzecim kwadransie zrobiło nam się "meczycho", co dobrze zapowiadało drugą część gry. Można było odczuć, że oba zespoły potrzebują kompletu punktów, by móc myśleć o awansie do fazy pucharowej.

MŚ 2026. Bośniacy zrobili swoje. Muszą czekać, ale ze spokojem

Druga połowa była spokojniejsza. Działo się znacznie mniej. Zespoły rzadziej docierały w przeciwne pole karne, a jak już to robiły, to brakowało dokładności Demiroviciowi czy Afifowi. Bośnia przy takim wyniku miałaby końcowo 4 punkty i tylko kataklizm mógłby ją zepchnąć poza najlepszą ósemkę zespołów z drugich miejsc. Kanady wyprzedzić i tak nie mogła, musiałaby spełnić nierealny scenariusz, strzelając jeszcze 7 goli. Forsowanie tempa nie było więc w jej interesie.

Były pojedyncze strzały, dryblingi, ale niemrawe. Dopiero w 80. minucie impas przerwał Ermin Mahmić. Zachował się najlepiej w zamieszaniu w polu karnym i trafił na 3:1. Tak bardzo się ucieszył, że zdjął koszulkę i obejrzał za to żółtą kartkę. Z podopiecznych Julena Lopeteguiego mogło "zejść powietrze", odwrócenie losów spotkania i tym samym ich sytuacji byłoby sportowym cudem.

Tak jak cztery lata temu, Katar zamknął tabelę swojej grupy. Zanotował gorszy bilans bramkowy niż wtedy (-8 przy -6 w 2022 r.), ale pamiętajmy, że wtedy nie zdobył ani punktu, a na tym turnieju zdobył historyczne oczko na starcie ze Szwajcarią. Zespół Sergeja Barbareza z 4 punktami zajął 3. pozycję. Nie musi się martwić o awans, choć jeszcze nie można oficjalnie przybić mu plakietki uczestnika fazy pucharowej. Taki urok nowego formatu MŚ.

Poniżej zapis naszej relacji na żywo, statystyki i składy.

Mistrzostwa Świata
3 kolejka
24.06.2026
21:00
Zakończony
Kerim Alajbegovic
29'
Sultan Al Brake
34' (sam.)
Ermin Mahmic
80'
Hassan Al Haydos
42'
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Bośnia i Hercegowina
3 - 1
Katar
Posiadanie piłki
57%
43%
Strzały
14
9
Strzały celne
5
3
Strzały niecelne
4
6
Strzały zablokowane
5
0
Ataki
88
67

Składy drużyn

Bośnia i Hercegowina
Katar
Rezerwowi
Ermedin Demirović
Ermedin DemirovićAFP
Reprezentacja Bośni i Hercegowiny
Reprezentacja Bośni i HercegowinyELVIS BARUKCIC / AFPAFP
Piłkarze dwóch drużyn stoją na murawie stadionu, zawodnik w białym stroju z numerem 26 patrzy w górę ze zrezygnowaną miną, wokół niego zawodnicy w ciemnych koszulkach oraz piłka na pierwszym planie.
MŚ 2026: Mecz Kanada - KatarERCIN ERTURKAFP


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