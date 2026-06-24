Bitwa za plecami faworytów. 4 gole w Seattle. Dali sobie szansę na awans

Pierwsze ostrzeżenia Bośniacy wysłali błyskawicznie. 70 sekund po pierwszym gwizdku sędziego Jesusa Valenzueli zza pola karnego uderzył Ermedin Demirović, a za chwilę to samo uczynił Ivan Sunjić. Katarczycy nie zamierzali być statystami, skonstruowali zaraz dwa szybkie ataki, lecz ich podania prostopadłe były blokowane. Spróbowali trzeci raz i Akram Afif niemal znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, piłkę w ostatniej chwili wybił mu wspomniany Sunjić.

W okolicach 17. minuty faworyci meczu ponownie przejęli kontrolę i oblegali połowę gospodarzy mundialu sprzed czterech lat. Przez pierwsze pół godziny gry w statystykach strzałów obejrzeliśmy wynik 6:0. Ten szósty okazał się "złotym", a taktyka uderzania zza "szesnastki" w końcu popłaciła. Kerim Alajbegović dostał futbolówkę od Ivana Basicia, wybiegł ze światła bramki, ale huknął tak mocno i precyzyjnie, tuż przy lewym słupku, że Mahmud Abunada nie zdążył z interwencją.

Chwilę później kibice mogli się poczuć jak w 2014 roku. Sead Kolasinac wrzucił z okolicy linii bocznej do Edina Dżeko. Snajper próbował jeszcze podawać, ale nabił Sultana Al-Brake, któremu zapisano gola samobójczego. Szybko poszukał bramki dla siebie, ale trafił w słupek. 0:2 oznaczało bardzo trudną sytuację ekipy z Azji.

Nie poddawała się jednak i w 42. minucie złapała kontakt. Ładnie rozegrała akcję od linii obrony, przez pomoc aż do ataku. Wrzutka z prawego skrzydła przeszła przez całe pole karne, ale zebrał ją Edmilson Junior i wyłożył Hasanowi Al-Haydosowi. Jeszcze przed przerwą mogło zrobić się 2:2, lecz tym razem to Pedro Miguel obił słupek. Nieoczekiwanie w trzecim kwadransie zrobiło nam się "meczycho", co dobrze zapowiadało drugą część gry. Można było odczuć, że oba zespoły potrzebują kompletu punktów, by móc myśleć o awansie do fazy pucharowej.

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Druga połowa była spokojniejsza. Działo się znacznie mniej. Zespoły rzadziej docierały w przeciwne pole karne, a jak już to robiły, to brakowało dokładności Demiroviciowi czy Afifowi. Bośnia przy takim wyniku miałaby końcowo 4 punkty i tylko kataklizm mógłby ją zepchnąć poza najlepszą ósemkę zespołów z drugich miejsc. Kanady wyprzedzić i tak nie mogła, musiałaby spełnić nierealny scenariusz, strzelając jeszcze 7 goli. Forsowanie tempa nie było więc w jej interesie.

Były pojedyncze strzały, dryblingi, ale niemrawe. Dopiero w 80. minucie impas przerwał Ermin Mahmić. Zachował się najlepiej w zamieszaniu w polu karnym i trafił na 3:1. Tak bardzo się ucieszył, że zdjął koszulkę i obejrzał za to żółtą kartkę. Z podopiecznych Julena Lopeteguiego mogło "zejść powietrze", odwrócenie losów spotkania i tym samym ich sytuacji byłoby sportowym cudem.

Tak jak cztery lata temu, Katar zamknął tabelę swojej grupy. Zanotował gorszy bilans bramkowy niż wtedy (-8 przy -6 w 2022 r.), ale pamiętajmy, że wtedy nie zdobył ani punktu, a na tym turnieju zdobył historyczne oczko na starcie ze Szwajcarią. Zespół Sergeja Barbareza z 4 punktami zajął 3. pozycję. Nie musi się martwić o awans, choć jeszcze nie można oficjalnie przybić mu plakietki uczestnika fazy pucharowej. Taki urok nowego formatu MŚ.

Poniżej zapis naszej relacji na żywo, statystyki i składy.

Statystyki meczu Bośnia i Hercegowina 3 - 1 Katar Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 14 9 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 4 6 Strzały zablokowane 5 0 Ataki 88 67

Ermedin Demirović AFP

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny ELVIS BARUKCIC / AFP AFP

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