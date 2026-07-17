Bezwzględna decyzja FIFA dla Marciniaka. Wzruszający moment. Tak zachował się Polak
Szymon Marciniak poznał już decyzję FIFA. Decyzję, która jest dla niego niezwykle bezwzględna. Do pewnego momentu wydawało się, że jego nominacja w którymś z kluczowych spotkań jest tylko formalnością. Stało się jednak inaczej. Występ zespołu polskich arbitrów na mundialu zatrzymał się ostatecznie na dwóch spotkaniach. A sama FIFA opublikowała w sieci filmik, na którym widać reakcję Szymona Marciniaka na nominację Slavko Vincicia.
Po zwycięstwach reprezentacji Hiszpanii i Argentyny w półfinałach, poznaliśmy już obsady wielkiego finału, a także meczu o trzecie miejsce, w którym Francja zmierzy się z Anglią. Do minionej nocy pozostało jednak jeszcze jedno pytanie - kto posędziuje oba mecze i czy jednym z arbitrów nie będzie Szymon Marciniak.
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Niestety - znamy już odpowiedź w tej kwestii. A słowo "niestety" nie zostało użyte przypadkowo, bo ostateczna decyzja FIFA nie potoczyła się po myśli Szymona Marciniaka oraz jego asystentów - Tomasza Listkiewicza i Adama Kupsika.
Wiemy już, że sobotnie starcie o brązowy medal poprowadzi pochodzący z Wenezueli Jesus Valenzuela, a finał - doskonale znany nam z barażowego meczu ze Szwecją Słoweniec Slavko Vincić.
W mediach pojawiło się już nawet opublikowane przez FIFA nagranie, na którym uwieczniono moment oficjalnej nominacji dla 46-latka. Widać na nim także reakcję Szymona Marciniaka.
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Ostateczny werdykt obwieścił wszystkim arbitrom zebranym razem w jednym pomieszczeniu nie kto inny, a sam szef sędziów FIFA - Pierluigi Collina. A rozpoczął od nawiązania do wyjątkowego wyglądu koszulki sędziowskiej przygotowanej na mecz Hiszpanii z Argentyną.
- Występ ze złotymi paskami to coś pięknego. Jestem pewny, że zgodzicie się ze mną. To piękne. To coś wspaniałego. Tak samo świetne jest to, że sędzią w finale będzie Slavko - przekazał słynny Włoch.
Na te słowa Slavko Vincić z wrażenia i wzruszenia aż schował twarz w dłoniach. W kolejnych kadrach widać natomiast ogromne wzruszenie, jakie wywołał u niego ogromny prestiż, którego dostąpił. Następnie został wyściskany przez swoich kolegów po fachu w tym swoich asystentów - Tomaza Klancnika oraz Andraza Kovacicia.
Jeden rząd za tegorocznym rozjemcą finału usiadł natomiast Szymon Marciniak. Dlatego kamera skierowana na Słoweńca uchwyciła też jego reakcję. U naszego rodaka widać minę pełną powagi, lecz jak wszyscy oklaskiwał świeżo nominowanego 46-latka.
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W mediach społecznościowych dostępna jest też dłuższa wersja całego nagrania.
Całe mistrzostwa świata zakończyły się dla Szymona Marciniaka ogromną niespodzianką. Bo choć trenował w Miami w zasadzie niemal do ich zakończenia, ostatecznie poprowadził tylko dwa mecze grupowe - Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. Nie tak miał potoczyć się mundial dla polskiego zespołu sędziowskiego.