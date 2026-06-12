Bezpardonowy atak na mundialu. Dziennikarka poszkodowana. Kulisy szokują

Za oceanem rozpoczęła się już jedna z najważniejszych sportowych imprez - mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Fani futbolu z całego globu zjechali się do Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady, aby z zapartym tchem śledzić poczynania najlepszych piłkarzy i już za kilka tygodni poznać nowego czempiona. Dla tych, którzy meczów nie mogą śledzić z trybun stadionów, wszystkie wydarzenia związane z mundialem na bieżąco relacjonują obecni tam dziennikarze.

Jedną z wysłanniczek na mundialu jest Charlotte Daly. Dziennikarka "Daily Mail" z pewnością wyjazd na mistrzostwa świata zapamięta na długo - nie będą to jednak dobre wspomnienia. Na brytyjskim portalu pojawił się obszerny artykuł przygotowany przez kobietę, w którym opowiedziała ona o horrorze, jaki spotkał ją w przeciągu ostatnich 24 godzin.

Brytyjka ujawniła, że podczas pierwszego dnia delegacji w Meksyku przeżyła prawdziwy koszmar, którego nie życzyłaby nawet najgorszym wrogom. "Zaczęło się w noc poprzedzającą mecz. Zmieniałam hotel - spacer nie dłuższy niż cztery minuty. Ulice były zatłoczone i widząc kilka podejrzanych osób, postanowiłam spakować telefon, karty bankowe i cenne rzeczy do plecaka. Wydawało mi się to rozsądnym posunięciem. Po chwili ich już nie było. Zostałam okradziona w biały dzień i nikt nic nie zrobił" - czytamy.

Dziennikarka okradziona na mistrzostwach świata. To, co zobaczyła później, przeraziło ją jeszcze bardziej

Dziennikarka ostatnie godziny przed oficjalnym rozpoczęciem mundialu spędziła w stresie - blokowała konta bankowe i złożyła zeznania na posterunku policji. Kiedy wydawało się, że sytuacja nie może być już gorsza, w dniu meczu otwarcia Daly przekonała się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Po długiej - wcale nie usłanej różami - drodze na stadion, przed Estadio Azteca Brytyjka zastała iście dantejskie sceny. W stronę obiektu ruszyły bowiem setki demonstrantów, którzy rzucali w policjantów racami i kamieniami. Oddziały prewencji odpowiedziały gazem łzawiącym, a w trakcie starć ranny został redakcyjny kolega Charlotte Daly.

"24 godziny wcześniej przyjechałam, spodziewając się meczu piłkarskiego. Zamiast tego, zostałam bez telefonu, uwięziona w chaosie komunikacyjnym i obserwowałam brutalne starcia rozgrywające się przed bramami mistrzostw świata. A turniej jeszcze się na dobre nie rozpoczął. Nie zrozumcie mnie źle. Wiem, jakie mam szczęście, że mogę tu być i relacjonować największe wydarzenie sportowe na świecie. To przywilej, który z pewnością mi nie umknął. Ale po pierwszych 24 godzinach w Meksyku czuję, że w jeden dzień zmieściłam dramaturgię całego turnieju" - stwierdziła dziennikarka.

W Meksyku już na inaugurację mundialu wybuchły zamieszki ISAAC ORTEGA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP / x.com/SophiaCai99 AFP

Ceremonia przed meczem Meksyk - RPA Takuya Yoshino / Yomiuri AFP

Piłkarze Meksyku Rodrigo OROPEZA AFP





Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej? Polsat Sport