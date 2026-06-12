Bezpardonowy atak na mundialu. Dziennikarka poszkodowana. Kulisy szokują
Przedstawiciele mediów z całego świata pojawili się w USA, Meksyku i Kanadzie, aby relacjonować przebieg tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy prawdziwy koszmar przeżyła wysłanniczka Daily Mail, Charlotte Daly. Dziennikarka została okradziona na oczach tłumu, jednak był to jedynie wierzchołek góry lodowej.
Za oceanem rozpoczęła się już jedna z najważniejszych sportowych imprez - mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Fani futbolu z całego globu zjechali się do Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady, aby z zapartym tchem śledzić poczynania najlepszych piłkarzy i już za kilka tygodni poznać nowego czempiona. Dla tych, którzy meczów nie mogą śledzić z trybun stadionów, wszystkie wydarzenia związane z mundialem na bieżąco relacjonują obecni tam dziennikarze.
Jedną z wysłanniczek na mundialu jest Charlotte Daly. Dziennikarka "Daily Mail" z pewnością wyjazd na mistrzostwa świata zapamięta na długo - nie będą to jednak dobre wspomnienia. Na brytyjskim portalu pojawił się obszerny artykuł przygotowany przez kobietę, w którym opowiedziała ona o horrorze, jaki spotkał ją w przeciągu ostatnich 24 godzin.
Brytyjka ujawniła, że podczas pierwszego dnia delegacji w Meksyku przeżyła prawdziwy koszmar, którego nie życzyłaby nawet najgorszym wrogom. "Zaczęło się w noc poprzedzającą mecz. Zmieniałam hotel - spacer nie dłuższy niż cztery minuty. Ulice były zatłoczone i widząc kilka podejrzanych osób, postanowiłam spakować telefon, karty bankowe i cenne rzeczy do plecaka. Wydawało mi się to rozsądnym posunięciem. Po chwili ich już nie było. Zostałam okradziona w biały dzień i nikt nic nie zrobił" - czytamy.
Dziennikarka okradziona na mistrzostwach świata. To, co zobaczyła później, przeraziło ją jeszcze bardziej
Dziennikarka ostatnie godziny przed oficjalnym rozpoczęciem mundialu spędziła w stresie - blokowała konta bankowe i złożyła zeznania na posterunku policji. Kiedy wydawało się, że sytuacja nie może być już gorsza, w dniu meczu otwarcia Daly przekonała się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Po długiej - wcale nie usłanej różami - drodze na stadion, przed Estadio Azteca Brytyjka zastała iście dantejskie sceny. W stronę obiektu ruszyły bowiem setki demonstrantów, którzy rzucali w policjantów racami i kamieniami. Oddziały prewencji odpowiedziały gazem łzawiącym, a w trakcie starć ranny został redakcyjny kolega Charlotte Daly.
"24 godziny wcześniej przyjechałam, spodziewając się meczu piłkarskiego. Zamiast tego, zostałam bez telefonu, uwięziona w chaosie komunikacyjnym i obserwowałam brutalne starcia rozgrywające się przed bramami mistrzostw świata. A turniej jeszcze się na dobre nie rozpoczął. Nie zrozumcie mnie źle. Wiem, jakie mam szczęście, że mogę tu być i relacjonować największe wydarzenie sportowe na świecie. To przywilej, który z pewnością mi nie umknął. Ale po pierwszych 24 godzinach w Meksyku czuję, że w jeden dzień zmieściłam dramaturgię całego turnieju" - stwierdziła dziennikarka.