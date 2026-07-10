Bezpardonowy atak na Mbappe. Żądano poważnej kary. Jest decyzja

Francuzi w czwartkowy wieczór zapewnili sobie awans do półfinału mistrzostw świata w piłce nożnej, jednak świat wciąż żyje jeszcze 1/8 finału, w którym "Les Bleus" pokonali Paragwajczyków, a Kylian Mbappe niespodziewanie padł ofiarą ataków ze strony tamtejszej senarot, Celeste Amarilli. Kobieta nie szczędziła sobie rasistowskich komentarzy pod adresem piłkarza, na co ten błyskawicznie zareagował.

"Pani Celeste Amarilla, jest pani osobą podłą i niegodną swojej funkcji. Pani nie reprezentuje Paragwaju, państwa, które przez całą historię wyróżniało się pasją i honorem. Przez pani lekkomyślny akt rasizmu cały świat zapomniał o drodze, jaką zawodnicy z pani kraju przebyli podczas tegorocznego mundialu. Obraz wysiłku piłkarzy został przysłonięty przez pani niekompetentne zachowanie, które wystawia całemu Paragwajowi najgorsze możliwe świadectwo. Nigdy nie pozwolę ludziom takim, jak ona, aby szerzyli nienawiść i rasizm" - przekazał Mbappe za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Sprawą szybko zajęła się francuska prokuratura, która wszczęła dochodzenie w sprawie wypowiedzi Amarilli i oskarżyła senator o rasistowskie zachowanie oraz poważne znieważenie Mbappe. Według "Politico" niektórzy prokuratorzy domagali się kary roku pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 51 tys. dolarów dla 61-latki.

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Paragwajski rząd zdecydował ws. Celeste Amarilli

Wobec wypowiedzi swojej przedstawicielki obojętny nie pozostał także paragwajski rząd. Wydano oficjalne oświadczenie w którym podkreślono, że władze potępiają wpisy 61-latki dodając, że jej wypowiedzi "nie reprezentują ani rządu Paragwaju, ani paragwajskiego społeczeństwa".

W czwartek 9 lipca dodatkowo odbyła się pięciogodzinna debata w paragwajskim parlamencie na temat ataków Celeste Amarilli na Kyliana Mbappe. Ostatecznie Senat większością głosów przyjął uchwałę stanowczo potępiającą wszelkiego rodzaju przejawy rasizmu oraz nierównego traktowania. Po raz kolejny podkreślono także, że komentarze wygłoszone w mediach społecznościowych przez 61-latkę są personalne i nie odzwierciedlają poglądów wyższej izby parlamentu ani paragwajskiego narodu.

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Reprezentacja Francji gotowa na kolejny mecz mistrzostw świata

Tymczasem Kylian Mbappe i jego koledzy z drużyny świętują kolejną wygraną na mistrzostwach świata. W czwartkowy wieczór "Les Bleus" pokonali piłkarzy Maroka 2:0 po tym, jak na listę strzelców wpisali się Mbappe oraz Ousmane Dembele. Kolejnych rywali podopieczni Didiera Deschampsa poznają w piątkowy wieczór. Drugiego półfinalistę wyłoni bowiem mecz Hiszpania - Belgia. Wiadomo już, że Francuzi po raz kolejny na murawie pokażą się we wtorek, 14 lipca. Początek spotkania o godzinie 21.00 czasu polskiego.

Kylian Mbappe ANGELA WEISS / AFP AFP

Kylian Mbappe FRANCK FIFE / AFP AFP

Kylian Mbappe, najlepszy snajper reprezentacji Francji FRANCK FIFE East News





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