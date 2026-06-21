Bezpardonowy atak na gwiazdora. Dziennikarka musiała przepraszać

Belgijski piłkarz Jeremy Doku wywołał niemałe poruszenie, gdy kilka dni temu ogłosił dziennikarzom obecnym na mistrzostwach świata, że w drugim tygodniu lipca jego ukochana Shireen ma urodzić ich pierwsze dziecko i zrobi on wszystko, aby być obecnym przy tym ważnym wydarzeniu. Nawet jeśli reprezentacja Belgii awansuje do fazy pucharowej mundialu.

"To moje pierwsze dziecko, więc z pewnością chciałbym tam być. Jeśli zapytasz mnie, czego chcę, moja odpowiedź brzmi: nikt nie chce przegapić narodzin swojego pierwszego dziecka. Ale wiem też, że piłka nożna wiąże się z wieloma innymi czynnikami. Wiem, że federacja wspiera swoich zawodników i rozumie ich sytuację. Zobaczymy, co da się zrobić" - ogłosił (cytat za agencją Reuters).

Słowa piłkarza wywołały oburzenie u dziennikarki L'Equipe, France Pierron. Kobieta chęć powrotu Belga do Europy, by być obecnym przy narodzinach dziecka nazwała... obrzydliwym. Pokusiła się też o stwierdzenie, że "ojcowie są bezużyteczni podczas porodów". "Nie przetniesz pępowiny. (...) Nie możesz przegapić mistrzostw świata" - oznajmiła.

Jak można było przypuszczać, komentarze dziennikarki zostały odebrane negatywnie. Głos zabrał m.in. były pięściarz Brahim Asloum, który podkreślił, że narodziny dziecka są ważniejsze niż występ na jakiejkolwiek imprezie sportowej. France Pierron w sobotę zabrała głos po raz kolejny i... przeprosiła Jeremy'ego Doku za swoje słowa. "Moją intencją nigdy nie było umniejszanie miejsca ani roli ojców w relacjach z partnerkami i dziećmi. (...) Wyraziłam osobistą opinię (...), te uwagi dotyczą wyłącznie mnie i w żaden sposób nie odzwierciedlają stanowiska zbiorowego. Rozumiem, że mogły one niektórych z Państwa zszokować, zranić lub urazić i przepraszam za to" - przekazała w mediach społecznościowych.

Jeremy Doku opuści mecz z Iranem. Powodem problemy zdrowotne

Tymczasem tuż przed meczem Belgów z Iranem w Belgijska Królewski Belgijski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że Jeremy Doku tego dnia nie wyjdzie na murawę z powodu... problemów zdrowotnych, a dokładniej infekcji dróg oddechowych. Według medialnych doniesień 24-latek miał narzekać na problemy z oddychaniem już podczas treningów poprzedzających rozpoczęcie mistrzostw świata. Wygląda więc na to, że sytuacja jest poważna.

Sytuacja Belgów przed drugim meczem fazy grupowej nie wygląda najkorzystniej. W pierwszym spotkaniu zremisowali oni bowiem z Egiptem 1:1, co dało im jedynie jeden punkt w tabeli grupy G. Wynik starcia z Iranem będzie więc kluczowy, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że w ostatniej kolejności podopieczni Rudiego Garcii zmierzą się z reprezentacją Nowej Zelandii.

Jeremy Doku Fran Santiago Getty Images

Jeremy Doku Jane Gershovich/ISI Photos Getty Images

Jeremy Doku Jared C. Tilton - FIFA Getty Images





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