Bezpardonowy atak na gwiazdę Norwegii. Grożą jemu i jego rodzinie
Norwegia po emocjonującym pojedynku z Anglią odpadła z mistrzostw świata na etapie ćwierćfinałów. Po porażce z "Synami Albionu" ofiarą haniebnych ataków ze strony hejterów padł jeden z podopiecznych Stale Solbakkena, Alexander Sorloth. Partnerka piłkarza poinformowała w mediach społecznościowych, że 30-latek i jego bliscy otrzymują poważne groźby.
W nocy z 11 na 12 lipca poznaliśmy drugą parę półfinalistów tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. W pierwszym meczu rozgrywanym na stadionie w Miami reprezentacja Anglii po dogrywce pokonała Norwegię 2:1. Wkrótce potem w Kansas City, również po dogrywce, Argentyna wyeliminowała z dalszej rywalizacji reprezentację Szwajcarii, wygrywając 3:1.
Eksperci i kibice z większymi emocjami śledzili z pewnością starcie "Synów Albionu" z "Wikingami". Skandynawowie bowiem na mundial powrócili po 28 latach przerwy i od pierwszego spotkania pokazywali, że nie zamierzają odgrywać w tym turnieju drugoplanowych ról, pokonując m.in. potężnych Brazylijczyków. Choć starali się jak mogli, podopiecznie Stale Solbakkena nie zdołali jednak wyeliminować z czempionatu Anglików.
Głośno o wpisie partnerki Haalanda. Napisała to po meczu z Anglią
Alexander Sorloth i jego bliscy atakowani przez hejterów
Po porażce w Miami niespodziewanie w ogniu krytyki znalazł się Alexander Sorloth. Jak ujawniła partnerka 30-letniego napastnika, Lena Selnes, piłkarz i jego najbliżsi po meczu z Anglią otrzymali wiele haniebnych wiadomości, w tym także takie zawierające... groźby śmierci.
"Mistrzostwa świata i piłka dają dużo radości, ale też dużo nienawiści. Nie chciałam tego nagłaśniać, ale przy takich komentarzach muszę to pokazać" - napisała na Insta Stories Norweżka, pokazując wiadomości przesłane przez hejterów.
Sorloth padł ofiarą hejterów po tym, jak nie wykorzystał kontry Norwegii w meczu ćwierćfinałowym mistrzostw świata z Anglią tuż przed przerwą. Wówczas, przy prowadzeniu Norwegii 1:0, napastnik Atletico Madryt ruszył w kierunku angielskiej bramki. Po swojej lewej miał Erlinga Brauta Haalanda, jednak nie zdecydował się na podanie do kolegi z reprezentacji i postanowił sam oddać strzał. Ten został jednak zablokowany.
Norwegowie nie wygrają mistrzostw świata, ale zachwycili cały glob
Ostatecznie Norwegowie przegrali mecz z Anglikami i choć nie sięgną po końcowe trofeum, zyskali coś znacznie ważniejszego - sympatię kibiców z całego świata, którzy przez ostatnie tygodnie z zapartym tchem śledzili poczynania "Wikingów", którzy po 28 lat przerwy wrócili na mundial.