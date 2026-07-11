Bestia zrodzona z popiołów. Norwegowie zaprogramowali powstanie potęgi

Korespondencja z USA

Nie trzeba było hibernować się na dekady, by po wybudzeniu zdziwić się, ile dziś znaczy w światowej piłce reprezentacja Norwegii. Wystarczyło się zdrzemnąć ledwie na kilka lat - przecież Norwegów nie było ani na mundialu w Katarze, ani na ostatnim Euro w Niemczech. Kibica z Polski, którego drużyna przecież grała zarówno na tych turniejach, jak i na trzech poprzednich, musi zatem gnębić myśl: jak to się stało, że oni nie tylko awansowali, ale jeszcze idą przez mistrzostwa jak burza?

Najbardziej skandaliczna decyzja mundialu?! "To nie miało prawa bytu". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jak Norwegia stawała się wielka

Norwegowie zaczęli budować reprezentację od rzeczy mało efektownych: boisk, trenerów i lokalnych klubów. Po mundialu w 1998 roku zniknęli z wielkich turniejów na prawie trzy dekady, ale w tym czasie nie czekali tylko na cudowne pokolenie. Około 2010 roku w norweskiej piłce zaczęła się mocna autorefleksja: wyniki były słabe, topowych piłkarzy było za mało, a federacja uznała, że nie wystarczy już grać jak typowy underdog - nisko, prosto, fizycznie, z nadzieją na stałe fragmenty. Trzeba było stworzyć system, który będzie produkował zawodników technicznych, samodzielnych i gotowych na najwyższy poziom.

Pierwszym fundamentem była infrastruktura. W kraju, w którym zima i pogoda przez lata skracały sezon, Norwegowie masowo postawili na sztuczne boiska. UEFA podaje, że tylko między 2016 a 2025 rokiem zbudowano tam 539 nowych sztucznych boisk, a kolejne 586 wyremontowano. Efekt był prosty: dzieci mogły trenować cały rok, w stabilnych warunkach, częściej z piłką, częściej w małych grach, częściej w sytuacjach przypominających prawdziwy mecz.

Drugim fundamentem była decyzja, by nie wyrywać najlepszych dzieci z małych klubów zbyt wcześnie. Szefowa norweskiej federacji Lise Klaveness tłumaczyła Reutersowi, że Haaland i Odegaard jako dzieci byli prowadzeni przez trenerów-wolontariuszy, a norweski model opiera się na połączeniu futbolu elitarnego z lokalnym. Najlepsi mają jak najdłużej zostawać w swoich środowiskach, żeby małe kluby nie pustoszały, a dzieci nie musiały w wieku kilkunastu lat przeprowadzać się kilka godzin od domu. Norwegia nie zbudowała więc piramidy od góry, tylko od dołu: przez 1700 klubów, wolontariuszy i zasadę, że piłka ma być dostępna także dla tych, którzy nigdy nie zagrają zawodowo.

Dopiero na tę szeroką podstawę nałożono selekcję. W 2015 roku powstała Landslagsskolen, czyli "szkoła reprezentacyjna". To ścieżka dla zawodników od 12. do 16. roku życia: najpierw klub, potem okręg, region, a na końcu młodzieżowe reprezentacje. Ważny szczegół: formalna selekcja zaczyna się dopiero od 12. roku życia, a do pierwszego poziomu tego systemu trafia około 10 procent zawodników z danego rocznika. To nie jest więc wąski casting na kilku wybrańców, tylko szerokie sito, które ma długo obserwować dzieci i dawać im wspólne podstawy szkoleniowe.

Trzecim krokiem było podniesienie poziomu trenerów. Od 2011 roku ponad 17 tysięcy norweskich trenerów przeszło pełną ścieżkę grassrootsową, a od 2017 roku prawie 2 tysiące ukończyło kurs UEFA B. To brzmi mniej efektownie niż gol Haalanda, ale właśnie tu zaczęła się zmiana. Norwegowie uznali, że nie wystarczy mieć kilka akademii przy największych klubach. Trzeba mieć podobny język szkolenia w całym kraju: w klubach, okręgach, akademiach i federacji. I dać sobie szansę na coś więcej niż ewentualny samorodek, jak Haaland. Organicznie zaczęto produkować piłkarzy, którzy samorodka otoczą na odpowiednim poziomie.

Wszystko dopracowane

To dlatego Haaland i Odegaard nie są w tej historii początkiem, tylko najbardziej widocznym efektem. Odegaard był prowadzony przez system federacyjny już jako dziecko: grał ze starszymi, trafiał na treningi regionalne, obozy talentów, a NFF regularnie współpracowała ze Stromsgodset przy planie jego rozwoju. Haaland przeszedł drogę z Bryne przez Molde, czyli dokładnie taką, jaką Norwegowie chcieli stworzyć dla najlepszych: lokalny klub, mocniejsze środowisko w kraju, a dopiero potem eksport do Europy.

Ważna była też liga. Eliteserien nie stała się nagle jedną z najmocniejszych lig Europy, ale zaczęła lepiej pełnić rolę trampoliny. Molde, Bodo/Glimt, Stromsgodset czy Rosenborg dawały młodym minuty, kontakt z dorosłą piłką i możliwość szybkiego wyjazdu za granicę. Norwegowie nie musieli od razu trafiać do akademii gigantów, żeby przebić się do dużej piłki. Mogli dojrzewać u siebie, a potem wyjeżdżać jako piłkarze już sprawdzeni w seniorskiej rywalizacji.

Tak powstała reprezentacja, która nie jest tylko duetem Haaland-Odegaard. Wokół nich zbudowano grupę zawodników ogranych w mocnych ligach, wychowanych w podobnej kulturze pracy i przyzwyczajonych do wspólnej drogi przez młodzieżowe kadry. Stale Solbakken mówił przed meczem z Anglią, że wielu z nich zna się od reprezentacji U-16, U-17 i U-18. To ważne, bo ta Norwegia nie wygląda jak zbiór nazwisk doklejonych do dwóch gwiazd. Wygląda jak pokolenie, które dorastało razem.

Dlatego ćwierćfinał z Anglią jest czymś więcej niż historią o Haalandzie, który straszy obrońców Premier League. To test całego norweskiego projektu: boisk budowanych mimo zimy, trenerów szkolonych od dołu, lokalnych klubów, które miały nie oddawać dzieci zbyt wcześnie, i federacji, która po latach przeciętności stworzyła wspólną drogę od małego boiska do mundialowego ćwierćfinału.

Kibice reprezentacji Norwegii ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AFP

Norwegia awansowała do ćwierćfinału tegorocznego mundialu ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AFP

Czechy - Holandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport