Bellingham uratował Anglików. Przypłacił kontuzją? Biją na alarm

Reprezentacja Anglii pod względem zespołowym na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku delikatnie mówiąc, nie przekonuje. Przewagą drużyny prowadzonej przez Thomasa Tuchela jest fakt posiadania dwóch wielkich gwiazd, które na mundialu prezentują świetną formę.

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Harry Kane i Jude Bellingham na własnych barkach niosą "Lwy Albionu" przez kolejne fazy turnieju. Napastnik Bayernu błyszczał we wcześniejszych fazach, pomocnik Realu Madryt uaktywnił się na poważnie już na etapie rywalizacji w fazie pucharowej. Najpierw uratował kolegów w rywalizacji z Meksykiem.

Niepokój w Anglii. Wracają problemy Bellinghama

W hicie na Azteka ustrzelił dublet, a także wybił piłkę zmierzającą do bramki. Później przyszła rywalizacja z Norwegami o półfinał. Anglicy zaczęli źle, bo to Norwegowie wyszli na prowadzenie. Szybko przyszła jednak odpowiedź za sprawą Bellinghama, który strzelił także gola na 2:1 w dogrywce i zapewnił awans do półfinału z Argentyną.

Problem jednak w tym, że w końcówce meczu Bellingham upadł na bark, który minionego lata miał operowany. Wobec tego narodziły się obawy o jego dyspozycyjność na mecz półfinałowy. Te po kilku dniach nie zniknęły. Jest wręcz przeciwnie, dziennikarze zaczynają bić na alarm.

"Występ Jude'a Bellinghama w meczu przeciwko Argentynie stoi pod znakiem zapytania" - tak zatytułowany został artykuł na "Bein Sports". "Kamery telewizyjne uchwyciły Bellinghama rozmawiającego ze sztabem medycznym reprezentacji Anglii, podczas gdy ten wciąż masował sobie lewy bark. Nawet gdy Thomas Tuchel przekazywał wskazówki z linii bocznej, pomocnik wyglądał na wyraźnie odczuwającego dyskomfort" - czytamy.

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"Obawy nie zniknęły po meczu. Podczas odbierania nagrody dla zawodnika meczu, Bellingham naciągnął ramię i wielokrotnie dotykał tego samego obszaru, który bolał go przez cały mecz. Jego dostępność będzie zależeć od reakcji barku w nadchodzących dniach oraz od badań lekarskich przeprowadzonych przed środowym meczem z Argentyną. Biorąc pod uwagę historię kontuzji i widoczny dyskomfort, jaki odczuwał w meczu z Norwegią, oczekuje się, że jego stan będzie pod ścisłą obserwacją personelu medycznego reprezentacji Anglii" - dodano.

Warto dodać, że w spotkaniu z Argentyną nie zagrają na pewno Jarell Quansah, który pozostaje zawieszony, a także Jordan Henderson, który nabawił się kontuzji dłoni. Drugi z półfinałów zaplanowany jest na środowy wieczór czasu polskiego. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.Interia.pl.

Harry Kane i Jude Bellingham KENZO TRIBOUILLARD/AFP AFP





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