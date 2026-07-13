Bellingham uderzył w Tuchela, teraz taka odpowiedź Kane'a. W kadrze Anglii wrze tuż przed hitem z Argentyną

Reprezentacja Anglii pokonała w ćwierćfinale mistrzostw świata 2026 Norwegię 2:1 po dogrywce, natomiast do wszystkiego doszło w cieniu tzw. afery kablowej, która jeszcze długo będzie zapewne ciągnąć się za FIFA.

Niemniej w szeregach "Trzech Lwów" były powody do świętowania, które jednak prędko stonował selekcjoner Thomas Tuchel. Ten nie był zadowolony z postawy swoich podopiecznych i wprost skrytykował ich grę. "Utrudniliśmy sobie życie naszym stylem gry i tym, jak to zrobiliśmy: niedbale, z wieloma błędami technicznymi, bez wystarczającej szybkości i bez odpowiedniej powtarzalności" - stwierdził m.in. szkoleniowiec.

Bardzo prędko w rozmowie z mediami odpowiedział mu Jude Bellingham, autor dubletu przeciwko Norwegom. "Być może on nie wie, jak to jest grać w takich warunkach przeciwko Haalandowi, Odegaardowi, Nusie i Sorlothowi. To nie jest łatwa drużyna do pokonania" - orzekł, raczej ostro, zawodnik. Na tym jednak się nie skończyło, bo swoje trzy grosze dorzucił tu Harry Kane.

Nienawiść, wielkie oszustwo i gol stulecia. Legendarne starcie w półfinale

Mundial 2026: Kane wziął Tuchela w obronę. "On wie jak nikt inny..."

Kapitan zespołu postanowił chyba jednak nieco uspokoić nastroje, bo wziął Tuchela w obronę. "Kiedy widzi, jak trenujemy, widzi z bliska co potrafimy, sposób, w jaki atakujemy, nasze pojedynki jeden na jeden i nasze umiejętności, chce po prostu zobaczyć taką wersję nas" - orzekł Kane, cytowany m.in. przez Michaela Emonsa z BBC Sport.

"On wie jak nikt inny, że to nie jest takie proste, gdy gramy z dobrymi przeciwnikami. Próbuje nas z tego wyciągnąć, a my sami wiemy, że możemy osiągnąć kolejny poziom" - podkreślił napastnik.

Komunikat FIFA w środku nocy. Marciniak już wie. Wybuchła burza

MŚ 2026: Półfinały zostaną rozegrane we wtorek i środę

Mecz Anglia - Argentyna odbędzie się w środę 15 lipca o godz. 21.00 - dokładnie 24 godziny po pierwszym półfinale Francja - Hiszpania. Jeśli "Synom Albionu" powiedzie się w rywalizacji z Leo Messim i spółką, to po raz drugi w swej historii wystąpią w bezpośrednim starciu o puchar - poprzednio, w roku 1966, zdołali sięgnąć po trofeum i od tego czasu niezmiennie czekają aż "futbol powróci do domu".

Harry Kane ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Jude Bellingham CARL DE SOUZA AFP

Thomas Tuchel Rodrigo OROPEZA AFP





Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport