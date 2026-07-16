Bellingham prosto z mostu ws. Messiego. Tak go nazwał

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Reprezentacja Anglii pożegnała się z marzeniami o wygraniu mundialu. Porażka z Argentyną (1:2) przekreśliła szanse podopiecznych Thomasa Tuchela na grę w finale imprezy. Smutku i rozczarowania nie kryje m.in. Jude Bellingham. Po meczu wyjawił, czego dotyczyła jego ostrzejsza konfrontacja z Lionelem Messim. Przy okazji w zdecydowanych słowach wypowiedział się na temat kapitana argentyńskiej kadry.

Jude Bellingham i Leo Messi, mecz Anglia - Argentyna w półfinale MŚ 2026
Jude Bellingham i Leo Messi, mecz Anglia - Argentyna w półfinale MŚ 2026Robin Alam/ISI Photos/ISI Photos viaGetty Images

Na świecie głośno o ostrzejszej wymianie zdań między Judem Bellinghamem a Lionelem Messim z początku półfinałowego meczu Anglia - Argentyna (1:2) na mundialu. Kibice i eksperci zastanawiają się, co dokładnie powiedzieli sobie piłkarze. Wideo krąży po sieci, a z wyjaśnieniem spieszy gwiazdor angielskiej drużyny.

Wiadomo, o co poszło w konfrontacji Messiego i Bellinghama

Bellingham bagatelizuje swoje słowne starcie z Messim. Tłumaczy, że rozeszło się o odmienne perspektywy dotyczące jednego z fauli.

"Właściwie [rozmawialiśmy] o faulu" - powiedział, cytowany przez USA Today. "Ale to naprawdę nic takiego, nie ma z czego robić afery" - zapewnił.

Na tym jednak temat się nie skończył, bowiem ostatecznie piłkarz postanowił przytoczyć krótką wymianę zdań. "Myślałem, że wcześniej był faul, a on powiedział: 'A co z tym faulem na mnie?'. Odpowiedziałem mu wtedy: 'Jesteś wystarczająco silny, żeby to wytrzymać'" - doprecyzował.

Mimo ogromnego rozczarowania wynikiem i brakiem awansu do finału mundialu - zwłaszcza w obliczu faktu, że przez większość meczu z Argentyną prowadzenie było po stronie Anglików - Bellingham zachował klasę. Prosto z mostu powiedział, co myśli o Messim. Nazwał go zawodnikiem, który jest naprawdę godnym przeciwnikiem.

To zaszczyt grać przeciwko niemu
- zaczął.

"Nic do niego nie mam. Oczywiście jestem po stronie przegranych, co bardzo boli, ale to zaszczyt grać przeciwko Messiemu" - zapewnił raz jeszcze.

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Wielka radość w rodzinie Messiego. "Dzięki Ci, Boże"

Leo Messi jest, co oczywiste, w dużo lepszym nastroju niż rywal. Po zakończonym meczu opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym podzielił się radością z awansu do finału mundialu.

"Jesteśmy w finale! Po raz kolejny daliśmy z siebie wszystko i pokazaliśmy świetną grę. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wierzyli w tę drużynę! Naprzód, Argentyno" - przekazał, dołączając kilka zdjęć.

Szczęścia z rezultatu nie kryje również żona piłkarza. Także na jej profilu pojawił się okolicznościowy radosny wpis. "Dzięki Ci, Boże! Naprzód, Argentyno! Jesteśmy w finale" - cieszy się Antonela Roccuzzo.

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