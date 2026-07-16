Bellingham prosto z mostu ws. Messiego. Tak go nazwał

Na świecie głośno o ostrzejszej wymianie zdań między Judem Bellinghamem a Lionelem Messim z początku półfinałowego meczu Anglia - Argentyna (1:2) na mundialu. Kibice i eksperci zastanawiają się, co dokładnie powiedzieli sobie piłkarze. Wideo krąży po sieci, a z wyjaśnieniem spieszy gwiazdor angielskiej drużyny.

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Wiadomo, o co poszło w konfrontacji Messiego i Bellinghama

Bellingham bagatelizuje swoje słowne starcie z Messim. Tłumaczy, że rozeszło się o odmienne perspektywy dotyczące jednego z fauli.

"Właściwie [rozmawialiśmy] o faulu" - powiedział, cytowany przez USA Today. "Ale to naprawdę nic takiego, nie ma z czego robić afery" - zapewnił.

Na tym jednak temat się nie skończył, bowiem ostatecznie piłkarz postanowił przytoczyć krótką wymianę zdań. "Myślałem, że wcześniej był faul, a on powiedział: 'A co z tym faulem na mnie?'. Odpowiedziałem mu wtedy: 'Jesteś wystarczająco silny, żeby to wytrzymać'" - doprecyzował.

Mimo ogromnego rozczarowania wynikiem i brakiem awansu do finału mundialu - zwłaszcza w obliczu faktu, że przez większość meczu z Argentyną prowadzenie było po stronie Anglików - Bellingham zachował klasę. Prosto z mostu powiedział, co myśli o Messim. Nazwał go zawodnikiem, który jest naprawdę godnym przeciwnikiem.

To zaszczyt grać przeciwko niemu

"Nic do niego nie mam. Oczywiście jestem po stronie przegranych, co bardzo boli, ale to zaszczyt grać przeciwko Messiemu" - zapewnił raz jeszcze.

Wielka radość w rodzinie Messiego. "Dzięki Ci, Boże"

Leo Messi jest, co oczywiste, w dużo lepszym nastroju niż rywal. Po zakończonym meczu opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym podzielił się radością z awansu do finału mundialu.

"Jesteśmy w finale! Po raz kolejny daliśmy z siebie wszystko i pokazaliśmy świetną grę. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wierzyli w tę drużynę! Naprzód, Argentyno" - przekazał, dołączając kilka zdjęć.

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Szczęścia z rezultatu nie kryje również żona piłkarza. Także na jej profilu pojawił się okolicznościowy radosny wpis. "Dzięki Ci, Boże! Naprzód, Argentyno! Jesteśmy w finale" - cieszy się Antonela Roccuzzo.

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