Belgia nie wytrzymała. Niespodziewana rezygnacja. Co teraz zrobi FIFA?

"Belgia poprosiła FIFA o przeniesienie swojego ośrodka treningowego do LA Galaxy przed ćwierćfinałem Pucharu Świata z Hiszpanią. Belgijska federacja twierdzi, że boisko treningowe na Loyola Marymount University nie spełnia minimalnych standardów" - poinformował na platformie X dziennikarz Ben Jacobs.

Informacja wzbudziła spore zainteresowanie w przestrzeni wirtualnej. Ale nie ze względu na stan obiektu, na którym trenują Belgowie. Chodzi o skandal wywołany przez FIFA, którego echa szybko nie ucichną.

FIFA już jeden wniosek Belgii odrzuciła. Teraz otrzymuje kolejny. Dwa dni przed meczem 1/4 finału

Przed konfrontacją USA - Belgia w 1/8 finału poinformowano o akcie łaski dla Folarina Baloguna. Napastnik współgospodarzy został ukarany czerwoną kartką we wcześniejszym spotkaniu. FIFA postanowiła karę zawiesić na rok.

Jest tajemnicą poliszynela, że całą operacją sterował Donald Trump. Wszystko załatwić miał jeden telefon prezydenta Stanów Zjednoczonych do Gianniego Infantino. Panowie pozostają w wyjątkowo zażyłej komitywie.

Belgowie złożyli protest, ale FIFA z gracją go odrzuciła. Balogun zagrał w wyjściowej jedenastce. Zespołu jednak nie zbawił. "Czerwone Diabły" rozgromiły Jankesów 4:1.

Teraz sposobią się do starcia z aktualnymi mistrzami Europy. Ich mecz z Hiszpanią rozegrany zostanie w piątkowy wieczór czasu polskiego (21:00). Areną - Los Angeles Stadium w Inglewood.

Transmisja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

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Rudi Garcia, selekcjoner reprezentacji Belgii Jamie Squire AFP

"Czerwone diabły" celebrują zdobycie bramki na mundialu Bruno Fahy Newspix.pl

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News





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