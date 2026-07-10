Belgia - Hiszpania. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Belgia - Hiszpania w ramach ćwierćfinału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 10 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Belgia - Hiszpania. Jaka była droga obu drużyn do ćwierćfinału MŚ 2026?

Reprezentacja Hiszpanii zaczęła MŚ 2026 od sensacyjnego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. O ile bezpośrednio po spotkaniu można było mówić o kompromitacji, o tyle późniejsza gra zespołu z Afryki pokazała, że to nie był przypadek. W kolejnych meczach "La Furia Roja" rozbiła 4:0 Arabię Saudyjską i wymęczyła zwycięstwo 1:0 z Urugwajem.

W 1/16 finału Hiszpanie spotkali się z Austrią i nie pozostawili, kto jest lepszy, wygrywając 3:0. Z kolei 1/8 finału zmierzyli się w hitowym meczu, a konkretnie debrach Półwyspu Iberyjskiego z Portugalią i zwyciężyli 1:0 po trafieniu Mikela Merino. Tym sam z mistrzostwami świata w roli piłkarza już na zawsze pożegnał się Cristiano Ronaldo.

Rywalem Hiszpanów w ćwierćfinale mistrzostw świata 2026 będzie Belgia. Zawodnicy Rudiego Garcii nie bez problemów awansowali do fazy pucharowej turnieju. W dwóch pierwszych meczach grupowych zanotowali remisy, a dopiero w ostatnim rozbili 5:1 Nową Zelandię. W 1/16 finału przyszło im rywalizować z Senegalem, który wyeliminowali po dogrywce. Natomiast w 1/8 finału Belgowie pokazali wielką siłę, pokonując aż 4:1 USA, co z pewnością bardzo dobrze nastroiło ich przed ćwierćfinałem.

To będzie 24 spotkanie pomiędzy Belgią a Hiszpanią. Jak dotąd 12 razy triumfowali Hiszpanie, sześć razy Belgowie, a pięciokrotnie padł remis. "Czerwone Diabły" jednak bardzo dawno, bo od 1986 roku i mundialu w Meksyku nie pokonały drużyny z Półwyspu Iberyjskiego, a i wówczas udało im się to dopiero po rzutach karnych. Natomiast po raz ostatni Belgia pokonała Hiszpanię w podstawowym czasie gry podczas Euro 1980, gdy wygrała 2:1. Jak będzie tym razem?

Belgia - Hiszpania. Ćwierćfinał mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Ćwierćfinał mundialu 2026: Belgia - Hiszpania zostanie rozegrany dzisiaj 9 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Aymeric Laporte i Mikel Oyarzabal w barwach reprezentacji Hiszpanii ALEXANDRE MARTINS AFP

Timothy Castagne i Romelu Lukaku w barwach reprezentacji Belgii podczas mundialu 2026 Bruno Fahy AFP







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