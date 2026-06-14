Beenhakker dokonał cudu, tuż przed pracą z Polakami. Tego mundialu mu nigdy nie zapomną

Jedno z 48 miejsc na mistrzostwach świata 2026 - największych w całej historii, zarówno pod względem liczby uczestników, jak i liczby widniejących w terminarzu meczów - wywalczyło sobie niewielkie Curacao, terytorium wchodzące w skład Królestwa Niderlandów.

"The Blue Wave", czyli "Niebieska Fala", bo tak mówi się o reprezentacji Curacao, tym samym stała się przedstawicielstwem najmniejszego pod względem powierzchni kraju, jaki trafił na piłkarski mundial - ma on dokładnie 444 km².

Poprzedni rekord dzierżyło tymczasem państwo wielokrotnie większe - mający 5128 km² Trynidad i Tobago w 2006 roku zaliczył swój pierwszy - i jak na razie ostatni - występ na MŚ, a architektem tego sukcesu był nie kto inny, jak Leo Beenhakker.

Leo Beenhakker: Od Santiago Bernabeu po Karaiby

Już w pierwszej połowie pierwszej dekady XXI wieku o Beenhakkerze można było śmiało mówić jako o jednym z najbardziej doświadczonych szkoleniowców na świecie - miał on wówczas mniej więcej 40 lat doświadczenia w zawodzie, a lista prowadzonych przez niego ekip była naprawdę imponująca.

Wiele z nich wywodziło się z jego ojczyzny, czyli oczywiście Holandii - i tu warto wymienić przede wszystkim Ajax Amsterdam czy (zwłaszcza) Feyenoord Rotterdam. Nie można też zapomnieć o bodaj najbardziej znaczącej klubowej przygodzie Beenhakkera za granicą - czyli prowadzeniu Realu Madryt dwukrotnie, w latach 1986-1989 i w 1992 roku.

Od połowy lat 90. kariera Holendra zaczęła jednak wchodzić w nietypowe zakręty - trafił on np. na krótko do Arabii Saudyjskiej czy Meksyku, aż w 2005 roku związał się z... drużyną narodową Trynidadu i Tobago, co było całkowitą egzotyką.

Początki na Karaibach nie były jednak dla Leo Beenhakkera łatwe - pierwszym poważnym sprawdzianem był dla niego Złoty Puchar CONCACAF 2005, w trakcie którego jego podopieczni w grupie nie spisali się w gruncie rzeczy tragicznie, remisując 1:1 z Hondurasem oraz 2:2 z Panamą i przegrywając z Kolumbią 0:2. Układ tabeli był jednak bezwzględny - dwa punkty dały "The Soca Warriors" ostatnie miejsce i z dalszymi zmaganiami trzeba się było pożegnać. Ozdobą tamtejszego występu Trynidadczyków było takie piękne trafienie Chrisa Birchalla:

Po niepowodzeniu na Golden Cup trzeba się było jednak szybko otrząsnąć - kolejnym wyzwaniem stały się eliminacje do mistrzostw świata 2006. W specyficznym systemie strefy CONCACAF Trynidad i Tobago zaczął swe zmagania od rundy preeliminacyjnej, gdzie zmierzył się w dwumeczu z Dominikaną i... nie dał szans rywalom, wygrywając kolejno 2:0 i 4:0.

W rundzie półfinałowej nastąpił już tradycyjny podział na grupy i tam Beenhakker i spółka wypełnili optymalny cel - co prawda zgodnie z przewidywaniami dwukrotnie ulegli Meksykowi, ale za to po dwa razy pokonywali Saint Vincent i Grenadyny oraz Saint Kitts i Nevis. 12 pkt, miejsce tuż za "El Tri" i przedarcie dalej stały się faktem.

Jeśli mowa o rundzie finałowej, to tam na sześć ekip w tabeli TT wyprzedził dwie - Gwatemalę i Panamę, a znalazł się za USA, Meksykiem i Kostaryką. Tym samym bezpośredni awans na mundial przepadł, no ale zostały jeszcze baraże międzykontynentalne...

W nich "The Soca Warriors" najpierw zremisowali 1:1 z Bahrajnem, a potem pokonali go 1:0 i tym samym przypieczętowali swój sensacyjny, debiutancki udział w rozgrywanych w Niemczech mistrzostwach.

MŚ 2006: Historyczny występ Trynidadu i Tobago. Dzielna walka zakończona klęską

Tam los nie był specjalnie łaskawy dla Trynidadczyków - trafili oni do grupy B z Anglią, oczywistym faworytem, dość mocną jeszcze wówczas Szwecją oraz Paragwajem. Mimo to zdołali oni jeszcze zadziwić świat.

W pierwszym meczu uszczknęli punkt Szwedom, remisując z "Trzema Koronami" 0:0. Potem jednak było już gorzej - zarówno z Anglią, jak i z Paragwajem przegrali po 0:2, choć przeciwko "Trzem Lwom" bardzo długo dzielnie się bronili - Anglicy swoje gole zdobyli dopiero w samej końcówce rywalizacji.

Jeśli zaś mowa o grze przeciw "Guaranim", to w trakcie tego meczu doszło do jedynego trafienia Trynidadu i Tobago na MŚ, niestety... samobójczego. Brent Sancho pechowo skierował piłkę głową do własnej siatki w 25. minucie, a potem dzieła zniszczenia dopełnił w minucie 86. Nelson Cuevas.

Tak zakończył się jedyny jak dotychczas występ Trynidadczyków na piłkarskich mistrzostwach świata. Niedługo potem doszło do rozbratu drużyny z Leo Beenhakkerem, na zawsze postaci wyjątkowej dla niedużego wyspiarskiego państwa ze stolicą w Port of Spain.

Holender praktycznie zaraz potem został selekcjonerem reprezentacji Polski i wśród "Biało-Czerwonych" też był w stanie pokusić się o wyniki ponad stan, ale to już zupełnie inna historia...

Leo Beenhakker ROBERT VOS / ANP AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP





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