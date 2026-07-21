Choć sportową karierę zakończył już jakiś czas temu, David Beckham wciąż cieszy się zainteresowaniem piłkarskich kibiców oraz dziennikarzy. Stałe poruszenie wokół byłego kapitana reprezentacji Anglii znane firmy postanowiły wykorzystać podczas niedawnych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. 51-latek w trakcie trwania turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie pojawiał się w reklamach banków, restauracji, chipsów, napojów alkoholowych, odzieży sportowej oraz... hipermarketów.

Taka ekspozycja sprawiła, że Beckham na przestrzeni ostatnich pięciu tygodni nieźle się wzbogacił. Jak przekazał "The Sun", analitycy rynku szacują, że za kontrakty reklamowe dawny lider "Synów Albionu" miał zainkasować około 19 mln funtów, a więc ponad 96,5 mln złotych.

David Beckham w maju tego roku oficjalnie został pierwszym brytyjskim miliarderem-sportowcem. Jak ujawnił wówczas Sunday Times Rich List, legendarny piłkarz i jego małżonka Victorii Beckham zgromadzili do tej pory majątek o wysokości przeszło 1,185 mld funtów, a więc ponad 6 mld złotych.

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David Beckham ma na swoim koncie sporo osiągnięć klubowych

David Beckham w latach 1996-2009 był członkiem seniorskiej reprezentacji Anglii, jednak nie doczekał się tak olbrzymich sukcesów w narodowych barwach, jak obecni członkowie kadry "Trzech Lwów". Podopieczni Thomasa Tuchela podczas tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn po raz pierwszy od 1966 roku stanęli na podium. W meczu o trzecie miejsce "Synowie Albionu" zachwycili cały świat, pokonując Francuzów 6:4 i zdobywając brązowy medal.

Na brak osiągnięć Beckham nie może jednak narzekać. Jeszcze w barwach Manchesteru United sięgnął m.in. po sześć mistrzostw Anglii, Puchar Anglii, Puchar Interkontynentalny oraz wygrał Ligę Mistrzów. W Realu Madryt zdobył mistrzostwo Hiszpanii i Superpuchar Hiszpanii. Z Los Angeles Galaxy dwa razy wygrał Puchar MLS, a w Paris Saint-Germain zdobył mistrzostwo Francji.

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David Beckham Ian MacNicol Getty Images

David i Victoria Beckhamowie CHRIS RADBURN / POOL AFP

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