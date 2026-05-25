Już tylko nieco ponad dwa rozpoczną się długo oczekiwane piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Emocję wokół tego święta rosną z każdym dniem, a kolejni uczestnicy ogłaszają swoje kadry na ten turniej. Znamy już powołanych do zespołów m.in. Niemiec, Brazylii czy Anglii.

Pod znakiem zapytania natomiast stał skład Hiszpanów - aktualnych mistrzów Europy. Luis de la Fuente miał przed sobą spore zadanie. Wydawało się, że miejsce dla takich gwiazd jak Pedri, Lamine Yamal czy Joan Garcia jest już od dawna zarezerwowane. Pod znakiem zapytania natomiast stała obecność piłkarzy Realu Madryt.

W końcu wicemistrzowie kraju spisywali się na przestrzeni sezonu poniżej oczekiwań, a w ostatnich tygodniach zawodnicy z Hiszpanii nie zachwycali swoją formą. Wydawało się, że najbliżej powołania może być Gonzalo Garcia, czyli napastnik "Królewskich". Oficjalne potwierdzenie w tej kwestii nadeszło w poniedziałek.

De la Fuente ogłosił powołania. To pierwszy raz w historii

Rozwiń

"La Furia Roja" w fazie grupowej na mundialu zagra odpowiednio z Republiką Zielonego Przylądka, a następnie z Arabią Saudyjską i Urugwajem. Przed docelowym turniejem drużynę czeka jeszcze sparing z Irakiem, a także z Peru.

Lamine Yamal Alberto Gardin AFP

Luis de la Fuente ODD ANDERSEN / AFP AFP

Pedri i Luis de la Fuente KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP AFP





London Warriors - Panthers Wrocław. Skrót meczu Polsat Sport