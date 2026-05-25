Barcelona dostała wiadomość, aż osiem nazwisk na liście. Wśród nich Lamine Yamal

Paweł Nowak

Dokładnie 11 czerwca rozpoczną się długo oczekiwane mistrzostwa świata w piłce nożnej. Większość czołowych reprezentacji już ogłosiła listę powołanych zawodników, lecz wciąż pod znakiem zapytania stała kadra Hiszpanów. Mistrzowie Europy przekazali 26 nazwisk w poniedziałek. Wśród nich znalazło się aż ośmiu graczy Barcelony. Brakuje natomiast piłkarzy Realu Madryt. To pierwsza taka sytuacja w historii.

Lamine YamalDEFODI IMAGES/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Już tylko nieco ponad dwa rozpoczną się długo oczekiwane piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Emocję wokół tego święta rosną z każdym dniem, a kolejni uczestnicy ogłaszają swoje kadry na ten turniej. Znamy już powołanych do zespołów m.in. Niemiec, Brazylii czy Anglii.

Pod znakiem zapytania natomiast stał skład Hiszpanów - aktualnych mistrzów Europy. Luis de la Fuente miał przed sobą spore zadanie. Wydawało się, że miejsce dla takich gwiazd jak Pedri, Lamine Yamal czy Joan Garcia jest już od dawna zarezerwowane. Pod znakiem zapytania natomiast stała obecność piłkarzy Realu Madryt.

W końcu wicemistrzowie kraju spisywali się na przestrzeni sezonu poniżej oczekiwań, a w ostatnich tygodniach zawodnicy z Hiszpanii nie zachwycali swoją formą. Wydawało się, że najbliżej powołania może być Gonzalo Garcia, czyli napastnik "Królewskich". Oficjalne potwierdzenie w tej kwestii nadeszło w poniedziałek.

De la Fuente ogłosił powołania. To pierwszy raz w historii

Hiszpanie ogłosili listę 26 zawodników powołanych na mistrzostwa świata. Na niej znalazło się aż ośmiu graczy z FC Barcelona - Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. Zabrakło natomiast graczy z Realu. Co ciekawe, jest to pierwsza taka sytuacja w historii.

Lamine Yamal
Luis de la Fuente
Luis de la Fuente
Pedri i Luis de la Fuente
Pedri i Luis de la Fuente


