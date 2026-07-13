Bałem się tej przejażdżki. Nagle kierowca zaczął mówić o Polakach

Korespondencja z USA

Nie jest to oczywiście badanie społeczne ani reprezentatywny sondaż. To zbiór przypadkowych rozmów z ludźmi spotykanymi w hotelach, taksówkach, czy na ulicach. Tyle że gdy ten sam schemat powtarza się w kolejnych miastach i stanach, trudno go nie zauważyć. Gdziekolwiek mówię, że jestem Polakiem, spotykam się z falą entuzjazmu. Nie wiem nawet, z czego dokładnie ona wynika. Czasami rozmówca potrafi wymienić konkretne powody - tak, jest wśród nich Robert Lewandowski, ale i takie bardziej poważne od piłki nożnej - natomiast najczęściej słyszę: Polska? Świetnie. Polacy? Wspaniali ludzie.

Przyjaciele, którzy ciężko pracują

Gdy pod dom, w którym mieszkałem przez kilka dni pod Filadelfią, podjechał mój kierowca, już wiedziałem, że to będzie ciekawe spotkanie. Wyobraźcie sobie najbardziej amerykańskiego kierowcę, jakiego jesteście w stanie - powstanie wam Charles. Kilkanaście kilogramów nadwagi, koszulka bez rękawów, widoczny tatuaż na ramieniu, długa, siwa broda, potężny samochód, który żre paliwo jak słoń. Wydaje się, że Teksańczyk, ale jednak jest stąd, z Pensylwanii. Był najtańszą możliwą opcją z zaproponowanych przez aplikację i w sumie się nie dziwię - w środku syf, jakby Charles od lat wszystko rzucał na podłogę i nie miał zamiaru sprzątać. Z wyglądu zatwardziały republikanin i zwolennik Donalda Trumpa, z gadki - dziesięć razy bardziej, niż ujawniały pozory. Obecny prezydent jest najlepszym na świecie, przy wspomnieniu o Joe Bidenie za to - byłem tego w pewnym momencie pewien - Charles jest gotów splunąć.

- Skąd jesteś? - pyta.

- Z Polski - tutaj taka odpowiedź jest niemal jak immunitet, z kimkolwiek się rozmawia.

- Gdybym gdzieś miał się stąd ruszyć, to chciałbym właśnie do was - tym wyznaniem jednak zaskoczył.

Mój kierowca doskonale zna naszą historię, podobno opowiadali sobie ją przed laty z chłopakami w Marines. Opowiada o wystawieniu nas przez Francję w czasie drugiej wojny światowej, o pogonieniu komunistów, wymienia nawet nazwisko obecnego prezydenta Polski. - Jesteście przyjaciółmi. Nie wiem, czy mógłbym to powiedzieć o jakimkolwiek innym kraju w Europie. Jak mam Polaka, to wiem, że mogę mu ufać. Strzeżecie swoich granic, nie chcecie u siebie obcych. Świat powinien brać z was przykład. Teraz macie dużo Ukraińców, ale to coś innego, da się zrozumieć, ale chodzi mi o to, że nie ma u was meczetów na każdym kroku - przeszedł do rzeczy.

Polityka nie jest nigdy bezpiecznym tematem, więc spytałem o ludzi.

- Macie świetną opinię w USA. Ciężko pracujecie, nie wysnuwacie głupich żądań. Dużo jest was u nas, nawet tutaj w Filadelfii, ale jak widzę Polaka, to zawsze uścisnę dłoń.

Przyznam, to była interesująca przejażdżka.

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"Uwielbiam Polaków"

Z wszystkich ludzi, jakich spotkałem, Charles wypowiadał się najbardziej emocjonalnie. Miałem wrażenie, że mógłby tak bez końca. Ale w przypadku rozmowy o Polakach, nie ma żadnego znaczenia pochodzenie rozmówcy, czy jego poglądy na politykę. Oni wszyscy nas uwielbiają.

- Dzień dobry, jak się masz? - wydusił z siebie recepcjonista w moim hotelu w Chicago. - To jedyne słowa, jakie znam. Nauczył mnie mój najlepszy przyjaciel, Polak.

Rozmowa szybko zeszła na temat transferu Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. - Najlepszy ruch w historii. Polaków tu jest mnóstwo, na pewno przyjdą na stadion. Mój przyjaciel też idzie. Zapłacił za bilet 80 dolarów. To i tak dobrze, bo jak przyjechał tu Messi, najtańsze kosztowały 300.

O Polakach - a jakże - ma świetną opinię. - Jesteście bardzo przyjaźni, uśmiechnięci, zawsze chętni do pomocy. Nie ma z wami żadnych problemów, trudno was nie lubić.

Tak jest zawsze

Takie reakcje zdarzają się niemal wszędzie. Nawet jeśli ktoś niewiele wie o Polsce, samo słowo "Poland" wywołuje pozytywne emocje. W najgorszym razie jest to "ooo, super". Być może wpływ na to ma liczna Polonia, która przez dekady budowała swoją pozycję w amerykańskich miastach. Być może funkcjonuje przekonanie, że Polacy są pracowici, rodzinni, bezpośredni i potrafią poradzić sobie w trudnych warunkach.

W Stanach Zjednoczonych niemal każdy zna albo znał jakiegoś Polaka. Wizerunku całego narodu nie tworzą tu polityczne przemówienia ani kampanie promocyjne, lecz przede wszystkim miliony codziennych kontaktów. I najwyraźniej te kontakty pozostawiają po sobie bardzo dobre wspomnienia.

Polska? Wódka!

Nie zawsze pierwsze skojarzenie jest jednak tak podniosłe. W Miami trafiłem na taksówkarza, któremu Polska natychmiast skojarzyła się z wódką. W drugiej kolejności z Lewandowskim - wszak był to Latynos, przedstawiciel grupy, która na soccer mówi futbol (i słusznie). Można się na takie uproszczenie skrzywić, ale nawet ta rozmowa szybko skręciła w bardzo przyjazną stronę. Kierowca podkreślał, że Polaków uwielbia i ma z nimi wyłącznie dobre doświadczenia.

- Miałem kiedyś kurs, w którym zaprzyjaźniłem się z Polakiem w pół godziny. Skończyło się tym, że zaprosił mnie na wódkę - śmiał się Diego. Nie dopytałem, czy skorzystał.

Mamy lepszą markę w USA, niż zapewniłaby nam najlepsza kampania reklamowa. Pozytywny wizerunek Polski zbudowali przede wszystkim zwykli ludzie, którzy przez lata przyjeżdżali do Stanów, pracowali, zakładali rodziny i firmy, nawiązywali przyjaźnie. Ale emocja pojawiająca się po słowach "jestem z Polski" jest zawsze pozytywna. Podczas tej podróży usłyszałem wiele opinii, niekiedy opartych na historii, innym razem na stereotypach lub osobistych doświadczeniach. Ani razu nie spotkałem się jednak z niechęcią.

Bilans na razie jest wyjątkowo prosty: sto procent pozytywnych opinii. Polska może nie zawsze jest w USA dobrze znana, ale Polacy są tutaj naprawdę lubiani.

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