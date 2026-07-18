Rywalizacja sportowa wzbudza ogromne emocje wśród kibiców. Niestety wiele osób posuwa się do skrajnej reakcji na poczynania swojej ulubionej drużyny. Przykładem jest sytuacja, która miała miejsce przy okazji tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata.

Dla Kolumbii zakończyły się one w 1/8 finału. "Los Cafeteros" polegli w starciu ze Szwajcarami, choć sytuacja mogła potoczyć się zupełnie inaczej. W 114. minucie meczu idealną sytuację do zdobycia zwycięskiej bramki miał bowiem Jaminton Campaz. Po błędzie rywali znalazł się on sam na sam z Gregorem Kobelem. Nie wytrzymał jednak presji, przez co jego strzał poszybował nad poprzeczką.

Po zakończeniu spotkania okazało się, że Campaz nie powrócił do kraju z resztą zawodników. W mediach pojawiły się doniesienia o groźbach śmierci, jakie miał otrzymywać reprezentant Kolumbii oraz jego rodzina. Cała sytuacja momentalnie przywodzi na myśl tragiczne wydarzenia, które miały miejsce przy okazji mundialu z 1994 roku.

Brak kontaktu z reprezentantem kraju. Wcześniej otrzymywał groźby śmierci

Od porażki Kolumbijczyków minęło już trochę czasu. Mimo to echa tamtych wydarzeń wciąż niosą się po świecie. Okazuje się bowiem, że wspomniany Jaminton Campaz w dalszym ciągu nie daje żadnych znaków życia.

- 26-letni sportowiec zdecydował się nie wchodzić na pokład samolotu, który miał zabrać delegację z powrotem do Bogoty i od tego czasu nikt oficjalnie nie potwierdził miejsca jego pobytu - podaje portal "terra.com".

Tę wersję potwierdzają media z całego świata. Ostatnim śladem aktywności Campaza był poruszający wpis na Instagramie, w którym piłkarz prosił swoich rodaków o zachowanie spokoju oraz trzeźwości osądu w obliczu porażki na mundialu.

- Moja Kolumbio, proszę, nigdy nie zapominajmy o szacunku. Możemy mieć odmienne zdanie czy odczuwać frustrację i smutek, ale żadna pasja nie usprawiedliwia nienawiści ani życia w strachu - tymi słowami Campaz podsumował swoje oświadczenie. Z perspektywy czasu brzmią one bardzo niepokojąco.

Jaminton Campaz (z lewej) Yuri Cortez AFP

Jaminton Campaz NurPhoto Getty Images

Jaminton Campaz Jared C. Tilton - FIFA Getty Images





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